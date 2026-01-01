Harga Citigroup Hari Ini

Harga live Citigroup (CON) hari ini adalah $ 117.92, dengan perubahan 0.28% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CON ke USD saat ini adalah $ 117.92 per CON.

Citigroup saat ini berada di peringkat #3629 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1.17K, dengan suplai yang beredar 9.91 CON. Selama 24 jam terakhir, CON diperdagangkan antara $ 116.89 (low) dan $ 119.34 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 121.86986163897876, sementara all-time low aset ini adalah $ 110.78267341558818.

Dalam kinerja jangka pendek, CON bergerak -0.67% dalam satu jam terakhir dan +17.92% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 1.03M.

Informasi Pasar Citigroup (CON)

Peringkat No.3629 Kapitalisasi Pasar $ 1.17K$ 1.17K $ 1.17K Volume (24 Jam) $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.17K$ 1.17K $ 1.17K Suplai Peredaran 9.91 9.91 9.91 Total Suplai 9.90720716 9.90720716 9.90720716 Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar Citigroup saat ini adalah $ 1.17K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.03M. Suplai beredar CON adalah 9.91, dan total suplainya sebesar 9.90720716. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.17K.