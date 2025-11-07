BursaDEX+
Harga live Carbon Browser hari ini adalah 0.001962 USD. Lacak informasi harga aktual CSIX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CSIX dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Carbon Browser

Harga Carbon Browser(CSIX)

Harga Live 1 CSIX ke USD:

$0.001962
-0.60%1D
USD
Grafik Harga Live Carbon Browser (CSIX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:24:27 (UTC+8)

Informasi Harga Carbon Browser (CSIX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00194
Low 24 Jam
$ 0.002157
High 24 Jam

$ 0.00194
$ 0.002157
$ 0.43147586530127835
$ 0.001117278559088522
-0.26%

-0.60%

-20.99%

-20.99%

Harga aktual Carbon Browser (CSIX) adalah $ 0.001962. Selama 24 jam terakhir, CSIX diperdagangkan antara low $ 0.00194 dan high $ 0.002157, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCSIX adalah $ 0.43147586530127835, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.001117278559088522.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CSIX telah berubah sebesar -0.26% selama 1 jam terakhir, -0.60% selama 24 jam, dan -20.99% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Carbon Browser (CSIX)

No.2214

$ 778.10K
$ 9.08K
$ 1.84M
396.59M
939,599,261.3839558
BSC

Kapitalisasi Pasar Carbon Browser saat ini adalah $ 778.10K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 9.08K. Suplai beredar CSIX adalah 396.59M, dan total suplainya sebesar 939599261.3839558. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.84M.

Riwayat Harga Carbon Browser (CSIX) USD

Pantau perubahan harga Carbon Browser untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00001184-0.60%
30 Days$ +0.000012+0.61%
60 Hari$ -0.001076-35.42%
90 Hari$ -0.001808-47.96%
Perubahan Harga Carbon Browser Hari Ini

Hari ini, CSIX tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00001184 (-0.60%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Carbon Browser 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.000012 (+0.61%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Carbon Browser 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CSIX terlihat mengalami perubahan $ -0.001076 (-35.42%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Carbon Browser 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.001808 (-47.96%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Carbon Browser (CSIX)?

Lihat halaman Riwayat Harga Carbon Browser sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Carbon Browser (CSIX)

Carbon is a free and open-source web browser developed by Carbon X Labs based on a custom fork of the Chromium web browser and its powerful Blink engine. Carbon is a privacy-focused browser, which automatically blocks online ads and website trackers by default.Carbon browser is fast, private and secure web browser for Android devices and soon for iOS, Mac OS, and PC.

Carbon Browser tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Carbon Browser Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CSIX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Carbon Browser di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Carbon Browser dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Carbon Browser (USD)

Berapa nilai Carbon Browser (CSIX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Carbon Browser (CSIX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Carbon Browser.

Cek prediksi harga Carbon Browser sekarang!

Tokenomi Carbon Browser (CSIX)

Memahami tokenomi Carbon Browser (CSIX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CSIX sekarang!

Cara membeli Carbon Browser (CSIX)

Ingin mengetahui cara membeli Carbon Browser? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Carbon Browser di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CSIX ke Mata Uang Lokal

1 Carbon Browser(CSIX) ke VND
51.63003
1 Carbon Browser(CSIX) ke AUD
A$0.00302148
1 Carbon Browser(CSIX) ke GBP
0.00149112
1 Carbon Browser(CSIX) ke EUR
0.00168732
1 Carbon Browser(CSIX) ke USD
$0.001962
1 Carbon Browser(CSIX) ke MYR
RM0.00820116
1 Carbon Browser(CSIX) ke TRY
0.0826002
1 Carbon Browser(CSIX) ke JPY
¥0.300186
1 Carbon Browser(CSIX) ke ARS
ARS$2.84758794
1 Carbon Browser(CSIX) ke RUB
0.15939288
1 Carbon Browser(CSIX) ke INR
0.17397054
1 Carbon Browser(CSIX) ke IDR
Rp32.69998692
1 Carbon Browser(CSIX) ke PHP
0.11581686
1 Carbon Browser(CSIX) ke EGP
￡E.0.09278298
1 Carbon Browser(CSIX) ke BRL
R$0.01047708
1 Carbon Browser(CSIX) ke CAD
C$0.00276642
1 Carbon Browser(CSIX) ke BDT
0.23938362
1 Carbon Browser(CSIX) ke NGN
2.82300408
1 Carbon Browser(CSIX) ke COP
$7.51722642
1 Carbon Browser(CSIX) ke ZAR
R.0.03407994
1 Carbon Browser(CSIX) ke UAH
0.08252172
1 Carbon Browser(CSIX) ke TZS
T.Sh.4.820634
1 Carbon Browser(CSIX) ke VES
Bs0.437526
1 Carbon Browser(CSIX) ke CLP
$1.848204
1 Carbon Browser(CSIX) ke PKR
Rs0.55453968
1 Carbon Browser(CSIX) ke KZT
1.03207086
1 Carbon Browser(CSIX) ke THB
฿0.0635688
1 Carbon Browser(CSIX) ke TWD
NT$0.06080238
1 Carbon Browser(CSIX) ke AED
د.إ0.00720054
1 Carbon Browser(CSIX) ke CHF
Fr0.0015696
1 Carbon Browser(CSIX) ke HKD
HK$0.01524474
1 Carbon Browser(CSIX) ke AMD
֏0.7502688
1 Carbon Browser(CSIX) ke MAD
.د.م0.01826622
1 Carbon Browser(CSIX) ke MXN
$0.03643434
1 Carbon Browser(CSIX) ke SAR
ريال0.0073575
1 Carbon Browser(CSIX) ke ETB
Br0.30114738
1 Carbon Browser(CSIX) ke KES
KSh0.25337268
1 Carbon Browser(CSIX) ke JOD
د.أ0.001391058
1 Carbon Browser(CSIX) ke PLN
0.00720054
1 Carbon Browser(CSIX) ke RON
лв0.0086328
1 Carbon Browser(CSIX) ke SEK
kr0.01875672
1 Carbon Browser(CSIX) ke BGN
лв0.00331578
1 Carbon Browser(CSIX) ke HUF
Ft0.65595546
1 Carbon Browser(CSIX) ke CZK
0.04133934
1 Carbon Browser(CSIX) ke KWD
د.ك0.000600372
1 Carbon Browser(CSIX) ke ILS
0.00641574
1 Carbon Browser(CSIX) ke BOB
Bs0.0135378
1 Carbon Browser(CSIX) ke AZN
0.0033354
1 Carbon Browser(CSIX) ke TJS
SM0.01808964
1 Carbon Browser(CSIX) ke GEL
0.00531702
1 Carbon Browser(CSIX) ke AOA
Kz1.7901288
1 Carbon Browser(CSIX) ke BHD
.د.ب0.000737712
1 Carbon Browser(CSIX) ke BMD
$0.001962
1 Carbon Browser(CSIX) ke DKK
kr0.01267452
1 Carbon Browser(CSIX) ke HNL
L0.05156136
1 Carbon Browser(CSIX) ke MUR
0.090252
1 Carbon Browser(CSIX) ke NAD
$0.03407994
1 Carbon Browser(CSIX) ke NOK
kr0.0200124
1 Carbon Browser(CSIX) ke NZD
$0.00347274
1 Carbon Browser(CSIX) ke PAB
B/.0.001962
1 Carbon Browser(CSIX) ke PGK
K0.00837774
1 Carbon Browser(CSIX) ke QAR
ر.ق0.00714168
1 Carbon Browser(CSIX) ke RSD
дин.0.199143
1 Carbon Browser(CSIX) ke UZS
soʻm23.35713912
1 Carbon Browser(CSIX) ke ALL
L0.16455294
1 Carbon Browser(CSIX) ke ANG
ƒ0.00351198
1 Carbon Browser(CSIX) ke AWG
ƒ0.0035316
1 Carbon Browser(CSIX) ke BBD
$0.003924
1 Carbon Browser(CSIX) ke BAM
KM0.00331578
1 Carbon Browser(CSIX) ke BIF
Fr5.785938
1 Carbon Browser(CSIX) ke BND
$0.0025506
1 Carbon Browser(CSIX) ke BSD
$0.001962
1 Carbon Browser(CSIX) ke JMD
$0.3146067
1 Carbon Browser(CSIX) ke KHR
7.87950972
1 Carbon Browser(CSIX) ke KMF
Fr0.837774
1 Carbon Browser(CSIX) ke LAK
42.65217306
1 Carbon Browser(CSIX) ke LKR
රු0.59815494
1 Carbon Browser(CSIX) ke MDL
L0.03356982
1 Carbon Browser(CSIX) ke MGA
Ar8.837829
1 Carbon Browser(CSIX) ke MOP
P0.015696
1 Carbon Browser(CSIX) ke MVR
0.0302148
1 Carbon Browser(CSIX) ke MWK
MK3.4003422
1 Carbon Browser(CSIX) ke MZN
MT0.1254699
1 Carbon Browser(CSIX) ke NPR
रु0.2780154
1 Carbon Browser(CSIX) ke PYG
13.914504
1 Carbon Browser(CSIX) ke RWF
Fr2.850786
1 Carbon Browser(CSIX) ke SBD
$0.01612764
1 Carbon Browser(CSIX) ke SCR
0.02733066
1 Carbon Browser(CSIX) ke SRD
$0.075537
1 Carbon Browser(CSIX) ke SVC
$0.01714788
1 Carbon Browser(CSIX) ke SZL
L0.0340407
1 Carbon Browser(CSIX) ke TMT
m0.006867
1 Carbon Browser(CSIX) ke TND
د.ت0.005805558
1 Carbon Browser(CSIX) ke TTD
$0.01328274
1 Carbon Browser(CSIX) ke UGX
Sh6.859152
1 Carbon Browser(CSIX) ke XAF
Fr1.114416
1 Carbon Browser(CSIX) ke XCD
$0.0052974
1 Carbon Browser(CSIX) ke XOF
Fr1.114416
1 Carbon Browser(CSIX) ke XPF
Fr0.202086
1 Carbon Browser(CSIX) ke BWP
P0.0263889
1 Carbon Browser(CSIX) ke BZD
$0.00394362
1 Carbon Browser(CSIX) ke CVE
$0.18803808
1 Carbon Browser(CSIX) ke DJF
Fr0.349236
1 Carbon Browser(CSIX) ke DOP
$0.1261566
1 Carbon Browser(CSIX) ke DZD
د.ج0.25596252
1 Carbon Browser(CSIX) ke FJD
$0.00447336
1 Carbon Browser(CSIX) ke GNF
Fr17.05959
1 Carbon Browser(CSIX) ke GTQ
Q0.01502892
1 Carbon Browser(CSIX) ke GYD
$0.41037192
1 Carbon Browser(CSIX) ke ISK
kr0.247212

Sumber Daya Carbon Browser

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Carbon Browser, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Carbon Browser
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Carbon Browser

Berapa nilai Carbon Browser (CSIX) hari ini?
Harga live CSIX dalam USD adalah 0.001962 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CSIX ke USD saat ini?
Harga CSIX ke USD saat ini adalah $ 0.001962. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Carbon Browser?
Kapitalisasi pasar CSIX adalah $ 778.10K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CSIX?
Suplai beredar CSIX adalah 396.59M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CSIX?
CSIX mencapai harga ATH sebesar 0.43147586530127835 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CSIX?
CSIX mencapai harga ATL 0.001117278559088522 USD.
Berapa volume perdagangan CSIX?
Volume perdagangan 24 jam live CSIX adalah $ 9.08K USD.
Akankah harga CSIX naik lebih tinggi tahun ini?
CSIX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CSIX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:24:27 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

