BursaDEX+
Harga live DDMTOWN hari ini adalah 0.1272 USD. Lacak informasi harga aktual DDMT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DDMT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DDMT

Info Harga DDMT

Penjelasan DDMT

Whitepaper DDMT

Situs Web Resmi DDMT

Tokenomi DDMT

Prakiraan Harga DDMT

Riwayat DDMT

Panduan Membeli DDMT

Konverter DDMT ke Mata Uang Fiat

Spot DDMT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo DDMTOWN

Harga DDMTOWN(DDMT)

Harga Live 1 DDMT ke USD:

$0.1272
$0.1272$0.1272
+0.63%1D
USD
Grafik Harga Live DDMTOWN (DDMT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:30:33 (UTC+8)

Informasi Harga DDMTOWN (DDMT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.12002
$ 0.12002$ 0.12002
Low 24 Jam
$ 0.12749
$ 0.12749$ 0.12749
High 24 Jam

$ 0.12002
$ 0.12002$ 0.12002

$ 0.12749
$ 0.12749$ 0.12749

--
----

--
----

-0.08%

+0.63%

+22.03%

+22.03%

Harga aktual DDMTOWN (DDMT) adalah $ 0.1272. Selama 24 jam terakhir, DDMT diperdagangkan antara low $ 0.12002 dan high $ 0.12749, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDDMT adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DDMT telah berubah sebesar -0.08% selama 1 jam terakhir, +0.63% selama 24 jam, dan +22.03% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar DDMTOWN (DDMT)

--
----

$ 97.15K
$ 97.15K$ 97.15K

$ 127.20M
$ 127.20M$ 127.20M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

MATIC

Kapitalisasi Pasar DDMTOWN saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 97.15K. Suplai beredar DDMT adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 127.20M.

Riwayat Harga DDMTOWN (DDMT) USD

Pantau perubahan harga DDMTOWN untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0007963+0.63%
30 Days$ +0.0362+39.78%
60 Hari$ +0.02462+24.00%
90 Hari$ +0.00028+0.22%
Perubahan Harga DDMTOWN Hari Ini

Hari ini, DDMT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0007963 (+0.63%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga DDMTOWN 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.0362 (+39.78%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga DDMTOWN 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DDMT terlihat mengalami perubahan $ +0.02462 (+24.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga DDMTOWN 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.00028 (+0.22%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari DDMTOWN (DDMT)?

Lihat halaman Riwayat Harga DDMTOWN sekarang.

Apa yang dimaksud dengan DDMTOWN (DDMT)

DDMTOWN is the virtual reality of Dongdaemun Market, which is represented by a typical ecosystem of the future world that rapidly crosses the boundaries of regional, national, and virtual worlds by realizing the blockchain-based metaverse, WEB3.0. DDM TOWN is a complex metaverse platform built with Dongdaemun Cooperative, aiming to become a representative landmark of global fashion brands where reality and virtuality become one.By applying AR and VR, DDMTOWN seeks to connect sellers and consumers in the metaverse space and preserve the value of artists' copyrights and ownership through NFTs. In addition, you can purchase various clothes, accessories, NFTs, etc. with DDMT tokens inside the DDM TOWN metaverse.

DDMTOWN tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi DDMTOWN Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DDMT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang DDMTOWN di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli DDMTOWN dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga DDMTOWN (USD)

Berapa nilai DDMTOWN (DDMT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DDMTOWN (DDMT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DDMTOWN.

Cek prediksi harga DDMTOWN sekarang!

Tokenomi DDMTOWN (DDMT)

Memahami tokenomi DDMTOWN (DDMT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DDMT sekarang!

Cara membeli DDMTOWN (DDMT)

Ingin mengetahui cara membeli DDMTOWN? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli DDMTOWN di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DDMT ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya DDMTOWN

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai DDMTOWN, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi DDMTOWN
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang DDMTOWN

Berapa nilai DDMTOWN (DDMT) hari ini?
Harga live DDMT dalam USD adalah 0.1272 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DDMT ke USD saat ini?
Harga DDMT ke USD saat ini adalah $ 0.1272. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar DDMTOWN?
Kapitalisasi pasar DDMT adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DDMT?
Suplai beredar DDMT adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DDMT?
DDMT mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DDMT?
DDMT mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan DDMT?
Volume perdagangan 24 jam live DDMT adalah $ 97.15K USD.
Akankah harga DDMT naik lebih tinggi tahun ini?
DDMT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DDMT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:30:33 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator DDMT ke USD

Jumlah

DDMT
DDMT
USD
USD

1 DDMT = 0.1272 USD

Perdagangkan DDMT

DDMT/USDT
$0.1272
$0.1272$0.1272
+0.62%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

