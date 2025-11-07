BursaDEX+
Harga live DeepBook hari ini adalah 0.059423 USD. Lacak informasi harga aktual DEEP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DEEP dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga DeepBook(DEEP)

Harga Live 1 DEEP ke USD:

+0.58%1D
Grafik Harga Live DeepBook (DEEP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:36:44 (UTC+8)

Informasi Harga DeepBook (DEEP) (USD)

Harga aktual DeepBook (DEEP) adalah $ 0.059423. Selama 24 jam terakhir, DEEP diperdagangkan antara low $ 0.058016 dan high $ 0.065661, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDEEP adalah $ 0.34355096308425953, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.010748527064621403.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DEEP telah berubah sebesar -0.74% selama 1 jam terakhir, +0.58% selama 24 jam, dan -21.32% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar DeepBook (DEEP)

$ 259.57M
$ 259.57M$ 259.57M

$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M

$ 594.23M
$ 594.23M$ 594.23M

4.37B
4.37B 4.37B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

43.68%

0.01%

SUI

Kapitalisasi Pasar DeepBook saat ini adalah $ 259.57M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.90M. Suplai beredar DEEP adalah 4.37B, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 594.23M.

Riwayat Harga DeepBook (DEEP) USD

Pantau perubahan harga DeepBook untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00034272+0.58%
30 Days$ -0.072315-54.90%
60 Hari$ -0.070582-54.30%
90 Hari$ -0.099419-62.59%
Perubahan Harga DeepBook Hari Ini

Hari ini, DEEP tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00034272 (+0.58%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga DeepBook 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.072315 (-54.90%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga DeepBook 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DEEP terlihat mengalami perubahan $ -0.070582 (-54.30%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga DeepBook 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.099419 (-62.59%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari DeepBook (DEEP)?

Lihat halaman Riwayat Harga DeepBook sekarang.

Apa yang dimaksud dengan DeepBook (DEEP)

DeepBook is a next-generation decentralized central limit order book (CLOB) built on Sui. DeepBook leverages Sui's parallel execution, sub-second latency, and low transaction fees to bring a highly performant, laser-fast on-chain exchange.

DeepBook tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi DeepBook Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DEEP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang DeepBook di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli DeepBook dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga DeepBook (USD)

Berapa nilai DeepBook (DEEP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DeepBook (DEEP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DeepBook.

Cek prediksi harga DeepBook sekarang!

Tokenomi DeepBook (DEEP)

Memahami tokenomi DeepBook (DEEP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DEEP sekarang!

Cara membeli DeepBook (DEEP)

Ingin mengetahui cara membeli DeepBook? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli DeepBook di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DEEP ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya DeepBook

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai DeepBook, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi DeepBook
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang DeepBook

Berapa nilai DeepBook (DEEP) hari ini?
Harga live DEEP dalam USD adalah 0.059423 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DEEP ke USD saat ini?
Harga DEEP ke USD saat ini adalah $ 0.059423. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar DeepBook?
Kapitalisasi pasar DEEP adalah $ 259.57M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DEEP?
Suplai beredar DEEP adalah 4.37B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DEEP?
DEEP mencapai harga ATH sebesar 0.34355096308425953 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DEEP?
DEEP mencapai harga ATL 0.010748527064621403 USD.
Berapa volume perdagangan DEEP?
Volume perdagangan 24 jam live DEEP adalah $ 1.90M USD.
Akankah harga DEEP naik lebih tinggi tahun ini?
DEEP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DEEP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:36:44 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

