Informasi DeFrogs (DEFROGS)

A collection of 10,000 DeFrogs enabled by ERC404, an experimental token standard enabling persistent liquidity and semi-fungibility for Ethereum NFTs. The 1st ERC404 PFP (ERC20 x ERC721).

Situs Web Resmi: https://defrogs.com/ Explorer Blok: https://etherscan.io/token/0xd555498a524612c67f286df0e0a9a64a73a7cdc7