Harga DIN Hari Ini

Harga live DIN (DIN) hari ini adalah $ 0.03003, dengan perubahan 3.98% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DIN ke USD saat ini adalah $ 0.03003 per DIN.

DIN saat ini berada di peringkat #4186 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 0.00, dengan suplai yang beredar 0.00 DIN. Selama 24 jam terakhir, DIN diperdagangkan antara $ 0.0274 (low) dan $ 0.03621 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.154901467997254, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.023726045784570913.

Dalam kinerja jangka pendek, DIN bergerak -0.04% dalam satu jam terakhir dan +18.74% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 104.16K.

Informasi Pasar DIN (DIN)

Peringkat No.4186 Kapitalisasi Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 Jam) $ 104.16K$ 104.16K $ 104.16K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 3.00M$ 3.00M $ 3.00M Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Suplai Maks. 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Total Suplai 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Tingkat Peredaran 0.00% Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar DIN saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 104.16K. Suplai beredar DIN adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.00M.