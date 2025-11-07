BursaDEX+
Harga live DOWGE hari ini adalah 0.00835 USD. Lacak informasi harga aktual DJI6930 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DJI6930 dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DJI6930

Info Harga DJI6930

Penjelasan DJI6930

Situs Web Resmi DJI6930

Tokenomi DJI6930

Prakiraan Harga DJI6930

Riwayat DJI6930

Panduan Membeli DJI6930

Konverter DJI6930 ke Mata Uang Fiat

Logo DOWGE

Harga DOWGE(DJI6930)

Harga Live 1 DJI6930 ke USD:

$0.00835
-7.10%1D
USD
Grafik Harga Live DOWGE (DJI6930)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:31:27 (UTC+8)

Informasi Harga DOWGE (DJI6930) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.007892
Low 24 Jam
$ 0.009794
High 24 Jam

$ 0.007892
$ 0.009794
$ 0.08693921033884658
$ 0.000062434482660359
-0.87%

-7.10%

-24.04%

-24.04%

Harga aktual DOWGE (DJI6930) adalah $ 0.00835. Selama 24 jam terakhir, DJI6930 diperdagangkan antara low $ 0.007892 dan high $ 0.009794, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDJI6930 adalah $ 0.08693921033884658, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000062434482660359.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DJI6930 telah berubah sebesar -0.87% selama 1 jam terakhir, -7.10% selama 24 jam, dan -24.04% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar DOWGE (DJI6930)

No.1136

$ 8.35M
$ 59.08K
$ 8.35M
999.98M
999,978,625
999,978,625
100.00%

SOL

Kapitalisasi Pasar DOWGE saat ini adalah $ 8.35M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 59.08K. Suplai beredar DJI6930 adalah 999.98M, dan total suplainya sebesar 999978625. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.35M.

Riwayat Harga DOWGE (DJI6930) USD

Pantau perubahan harga DOWGE untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00063816-7.10%
30 Days$ -0.01049-55.68%
60 Hari$ -0.001709-16.99%
90 Hari$ -0.02688-76.30%
Perubahan Harga DOWGE Hari Ini

Hari ini, DJI6930 tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00063816 (-7.10%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga DOWGE 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01049 (-55.68%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga DOWGE 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DJI6930 terlihat mengalami perubahan $ -0.001709 (-16.99%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga DOWGE 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.02688 (-76.30%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari DOWGE (DJI6930)?

Lihat halaman Riwayat Harga DOWGE sekarang.

Apa yang dimaksud dengan DOWGE (DJI6930)

$DJI6930 | Balikkan Dow. Masuki era Dowge. Indeks rakyat.

DOWGE tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi DOWGE Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DJI6930 ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang DOWGE di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli DOWGE dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga DOWGE (USD)

Berapa nilai DOWGE (DJI6930) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DOWGE (DJI6930) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DOWGE.

Cek prediksi harga DOWGE sekarang!

Tokenomi DOWGE (DJI6930)

Memahami tokenomi DOWGE (DJI6930) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DJI6930 sekarang!

Cara membeli DOWGE (DJI6930)

Ingin mengetahui cara membeli DOWGE? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli DOWGE di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DJI6930 ke Mata Uang Lokal

1 DOWGE(DJI6930) ke VND
219.73025
1 DOWGE(DJI6930) ke AUD
A$0.012859
1 DOWGE(DJI6930) ke GBP
0.006346
1 DOWGE(DJI6930) ke EUR
0.007181
1 DOWGE(DJI6930) ke USD
$0.00835
1 DOWGE(DJI6930) ke MYR
RM0.034903
1 DOWGE(DJI6930) ke TRY
0.3522865
1 DOWGE(DJI6930) ke JPY
¥1.2692
1 DOWGE(DJI6930) ke ARS
ARS$12.1189395
1 DOWGE(DJI6930) ke RUB
0.678354
1 DOWGE(DJI6930) ke INR
0.7403945
1 DOWGE(DJI6930) ke IDR
Rp139.166611
1 DOWGE(DJI6930) ke PHP
0.492316
1 DOWGE(DJI6930) ke EGP
￡E.0.394955
1 DOWGE(DJI6930) ke BRL
R$0.0446725
1 DOWGE(DJI6930) ke CAD
C$0.0117735
1 DOWGE(DJI6930) ke BDT
1.0187835
1 DOWGE(DJI6930) ke NGN
12.014314
1 DOWGE(DJI6930) ke COP
$31.9922735
1 DOWGE(DJI6930) ke ZAR
R.0.1450395
1 DOWGE(DJI6930) ke UAH
0.351201
1 DOWGE(DJI6930) ke TZS
T.Sh.20.51595
1 DOWGE(DJI6930) ke VES
Bs1.89545
1 DOWGE(DJI6930) ke CLP
$7.87405
1 DOWGE(DJI6930) ke PKR
Rs2.360044
1 DOWGE(DJI6930) ke KZT
4.3923505
1 DOWGE(DJI6930) ke THB
฿0.270373
1 DOWGE(DJI6930) ke TWD
NT$0.2587665
1 DOWGE(DJI6930) ke AED
د.إ0.0306445
1 DOWGE(DJI6930) ke CHF
Fr0.00668
1 DOWGE(DJI6930) ke HKD
HK$0.0648795
1 DOWGE(DJI6930) ke AMD
֏3.19304
1 DOWGE(DJI6930) ke MAD
.د.م0.077655
1 DOWGE(DJI6930) ke MXN
$0.1550595
1 DOWGE(DJI6930) ke SAR
ريال0.0313125
1 DOWGE(DJI6930) ke ETB
Br1.2849815
1 DOWGE(DJI6930) ke KES
KSh1.078486
1 DOWGE(DJI6930) ke JOD
د.أ0.00592015
1 DOWGE(DJI6930) ke PLN
0.030728
1 DOWGE(DJI6930) ke RON
лв0.03674
1 DOWGE(DJI6930) ke SEK
kr0.0799095
1 DOWGE(DJI6930) ke BGN
лв0.0141115
1 DOWGE(DJI6930) ke HUF
Ft2.792574
1 DOWGE(DJI6930) ke CZK
0.1759345
1 DOWGE(DJI6930) ke KWD
د.ك0.0025551
1 DOWGE(DJI6930) ke ILS
0.0273045
1 DOWGE(DJI6930) ke BOB
Bs0.057615
1 DOWGE(DJI6930) ke AZN
0.014195
1 DOWGE(DJI6930) ke TJS
SM0.076987
1 DOWGE(DJI6930) ke GEL
0.0226285
1 DOWGE(DJI6930) ke AOA
Kz7.6535265
1 DOWGE(DJI6930) ke BHD
.د.ب0.0031396
1 DOWGE(DJI6930) ke BMD
$0.00835
1 DOWGE(DJI6930) ke DKK
kr0.053941
1 DOWGE(DJI6930) ke HNL
L0.219939
1 DOWGE(DJI6930) ke MUR
0.3841
1 DOWGE(DJI6930) ke NAD
$0.1450395
1 DOWGE(DJI6930) ke NOK
kr0.0850865
1 DOWGE(DJI6930) ke NZD
$0.0147795
1 DOWGE(DJI6930) ke PAB
B/.0.00835
1 DOWGE(DJI6930) ke PGK
K0.03507
1 DOWGE(DJI6930) ke QAR
ر.ق0.030394
1 DOWGE(DJI6930) ke RSD
дин.0.847692
1 DOWGE(DJI6930) ke UZS
soʻm100.6023865
1 DOWGE(DJI6930) ke ALL
L0.7001475
1 DOWGE(DJI6930) ke ANG
ƒ0.0149465
1 DOWGE(DJI6930) ke AWG
ƒ0.01503
1 DOWGE(DJI6930) ke BBD
$0.0167
1 DOWGE(DJI6930) ke BAM
KM0.0141115
1 DOWGE(DJI6930) ke BIF
Fr24.62415
1 DOWGE(DJI6930) ke BND
$0.010855
1 DOWGE(DJI6930) ke BSD
$0.00835
1 DOWGE(DJI6930) ke JMD
$1.3389225
1 DOWGE(DJI6930) ke KHR
33.534101
1 DOWGE(DJI6930) ke KMF
Fr3.507
1 DOWGE(DJI6930) ke LAK
181.5217355
1 DOWGE(DJI6930) ke LKR
රු2.5456645
1 DOWGE(DJI6930) ke MDL
L0.14195
1 DOWGE(DJI6930) ke MGA
Ar37.612575
1 DOWGE(DJI6930) ke MOP
P0.0668
1 DOWGE(DJI6930) ke MVR
0.12859
1 DOWGE(DJI6930) ke MWK
MK14.4965185
1 DOWGE(DJI6930) ke MZN
MT0.5339825
1 DOWGE(DJI6930) ke NPR
रु1.183195
1 DOWGE(DJI6930) ke PYG
59.2182
1 DOWGE(DJI6930) ke RWF
Fr12.11585
1 DOWGE(DJI6930) ke SBD
$0.0687205
1 DOWGE(DJI6930) ke SCR
0.1204905
1 DOWGE(DJI6930) ke SRD
$0.321475
1 DOWGE(DJI6930) ke SVC
$0.072979
1 DOWGE(DJI6930) ke SZL
L0.144956
1 DOWGE(DJI6930) ke TMT
m0.029225
1 DOWGE(DJI6930) ke TND
د.ت0.02470765
1 DOWGE(DJI6930) ke TTD
$0.0565295
1 DOWGE(DJI6930) ke UGX
Sh29.1916
1 DOWGE(DJI6930) ke XAF
Fr4.7428
1 DOWGE(DJI6930) ke XCD
$0.022545
1 DOWGE(DJI6930) ke XOF
Fr4.7428
1 DOWGE(DJI6930) ke XPF
Fr0.86005
1 DOWGE(DJI6930) ke BWP
P0.1123075
1 DOWGE(DJI6930) ke BZD
$0.0167835
1 DOWGE(DJI6930) ke CVE
$0.800264
1 DOWGE(DJI6930) ke DJF
Fr1.47795
1 DOWGE(DJI6930) ke DOP
$0.5369885
1 DOWGE(DJI6930) ke DZD
د.ج1.090176
1 DOWGE(DJI6930) ke FJD
$0.019038
1 DOWGE(DJI6930) ke GNF
Fr72.60325
1 DOWGE(DJI6930) ke GTQ
Q0.063961
1 DOWGE(DJI6930) ke GYD
$1.746486
1 DOWGE(DJI6930) ke ISK
kr1.0521

Sumber Daya DOWGE

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai DOWGE, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi DOWGE
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang DOWGE

Berapa nilai DOWGE (DJI6930) hari ini?
Harga live DJI6930 dalam USD adalah 0.00835 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DJI6930 ke USD saat ini?
Harga DJI6930 ke USD saat ini adalah $ 0.00835. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar DOWGE?
Kapitalisasi pasar DJI6930 adalah $ 8.35M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DJI6930?
Suplai beredar DJI6930 adalah 999.98M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DJI6930?
DJI6930 mencapai harga ATH sebesar 0.08693921033884658 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DJI6930?
DJI6930 mencapai harga ATL 0.000062434482660359 USD.
Berapa volume perdagangan DJI6930?
Volume perdagangan 24 jam live DJI6930 adalah $ 59.08K USD.
Akankah harga DJI6930 naik lebih tinggi tahun ini?
DJI6930 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DJI6930 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting DOWGE (DJI6930)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator DJI6930 ke USD

Jumlah

DJI6930
DJI6930
USD
USD

1 DJI6930 = 0.00835 USD

Perdagangkan DJI6930

DJI6930/USDT
$0.00835
-7.06%

