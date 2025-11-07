Apa yang dimaksud dengan DOGE (DOGEGOV)

Department Of Government Efficiency (DOGE) is a memecoin community bringing awarness and humor to government accountabilty. Department Of Government Efficiency (DOGE) is a memecoin community bringing awarness and humor to government accountabilty.

DOGE tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi DOGE Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa DOGEGOV ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang DOGE di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli DOGE dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga DOGE (USD)

Berapa nilai DOGE (DOGEGOV) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DOGE (DOGEGOV) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DOGE.

Cek prediksi harga DOGE sekarang!

Tokenomi DOGE (DOGEGOV)

Memahami tokenomi DOGE (DOGEGOV) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DOGEGOV sekarang!

Cara membeli DOGE (DOGEGOV)

Ingin mengetahui cara membeli DOGE? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli DOGE di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DOGEGOV ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya DOGE

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai DOGE, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang DOGE Berapa nilai DOGE (DOGEGOV) hari ini? Harga live DOGEGOV dalam USD adalah 0.00235 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga DOGEGOV ke USD saat ini? $ 0.00235 . Cobalah Harga DOGEGOV ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar DOGE? Kapitalisasi pasar DOGEGOV adalah $ 2.30M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar DOGEGOV? Suplai beredar DOGEGOV adalah 979.12M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) DOGEGOV? DOGEGOV mencapai harga ATH sebesar 0.5154319803477029 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) DOGEGOV? DOGEGOV mencapai harga ATL 0.000028823847184381 USD . Berapa volume perdagangan DOGEGOV? Volume perdagangan 24 jam live DOGEGOV adalah $ 56.67K USD . Akankah harga DOGEGOV naik lebih tinggi tahun ini? DOGEGOV mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DOGEGOV untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting DOGE (DOGEGOV)

