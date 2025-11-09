Selengkapnya Tentang DORAFACTORY
Info Harga DORAFACTORY
Penjelasan DORAFACTORY
Whitepaper DORAFACTORY
Situs Web Resmi DORAFACTORY
Tokenomi DORAFACTORY
Prakiraan Harga DORAFACTORY
Riwayat DORAFACTORY
Panduan Membeli DORAFACTORY
Konverter DORAFACTORY ke Mata Uang Fiat
Spot DORAFACTORY
Prapasar
Earn
Airdrop+
Berita
Blog
Learn
Tokenomi Dora Factory (DORAFACTORY)
Tokenomi & Analisis Harga Dora Factory (DORAFACTORY)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Dora Factory (DORAFACTORY), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi Dora Factory (DORAFACTORY)
Dora Factory is a programmable DAO-as-a-Service open infrastructure on Substrate. Crucial schemes like quadratic voting, bonding curve fundraising, all cool features regarding on-chain governance can be built on this infrastructure as pallets by the developers, and they can be rewarded in a SaaS model when DAOs launched on Dora Factory deploy them.
Tokenomi Dora Factory (DORAFACTORY): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Dora Factory (DORAFACTORY) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token DORAFACTORY yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token DORAFACTORY yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi DORAFACTORY, jelajahi harga live token DORAFACTORY!
Cara Membeli DORAFACTORY
Tertarik untuk menambahkan Dora Factory (DORAFACTORY) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli DORAFACTORY, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.
Riwayat Harga Dora Factory (DORAFACTORY)
Menganalisis riwayat harga DORAFACTORY membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.
Prediksi Harga DORAFACTORY
Ingin mengetahui arah DORAFACTORY? Halaman prediksi harga DORAFACTORY kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?
MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
Beli Dora Factory (DORAFACTORY)
Jumlah
1 DORAFACTORY = 0.01236 USD
Trade Dora Factory (DORAFACTORY)
POPULER
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Volume TERATAS
Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi
Baru Ditambahkan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Gainer Teratas
Gainer kripto teratas 24 jam yang harus diperhatikan oleh setiap trader