Harga live Dora Factory hari ini adalah 0.01126 USD. Lacak informasi harga aktual DORAFACTORY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DORAFACTORY dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Dora Factory(DORAFACTORY)

Harga Live 1 DORAFACTORY ke USD:

$0.01127
-0.87%1D
USD
Grafik Harga Live Dora Factory (DORAFACTORY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:29:41 (UTC+8)

Informasi Harga Dora Factory (DORAFACTORY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01116
Low 24 Jam
$ 0.01218
High 24 Jam

$ 0.01116
$ 0.01218
--
--
-0.18%

-0.86%

-5.78%

-5.78%

Harga aktual Dora Factory (DORAFACTORY) adalah $ 0.01126. Selama 24 jam terakhir, DORAFACTORY diperdagangkan antara low $ 0.01116 dan high $ 0.01218, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDORAFACTORY adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DORAFACTORY telah berubah sebesar -0.18% selama 1 jam terakhir, -0.86% selama 24 jam, dan -5.78% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Dora Factory (DORAFACTORY)

--
$ 63.39K
$ 11.26M
--
1,000,000,000
2021-03-22 00:00:00

NONE

Kapitalisasi Pasar Dora Factory saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 63.39K. Suplai beredar DORAFACTORY adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.26M.

Riwayat Harga Dora Factory (DORAFACTORY) USD

Pantau perubahan harga Dora Factory untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000989-0.86%
30 Days$ -0.00623-35.63%
60 Hari$ -0.00932-45.29%
90 Hari$ -0.00872-43.65%
Perubahan Harga Dora Factory Hari Ini

Hari ini, DORAFACTORY tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000989 (-0.86%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Dora Factory 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00623 (-35.63%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Dora Factory 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DORAFACTORY terlihat mengalami perubahan $ -0.00932 (-45.29%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Dora Factory 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00872 (-43.65%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Dora Factory (DORAFACTORY)?

Lihat halaman Riwayat Harga Dora Factory sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Dora Factory (DORAFACTORY)

Dora Factory is a programmable DAO-as-a-Service open infrastructure on Substrate. Crucial schemes like quadratic voting, bonding curve fundraising, all cool features regarding on-chain governance can be built on this infrastructure as pallets by the developers, and they can be rewarded in a SaaS model when DAOs launched on Dora Factory deploy them.

Dora Factory tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Dora Factory Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DORAFACTORY ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Dora Factory di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Dora Factory dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Dora Factory (USD)

Berapa nilai Dora Factory (DORAFACTORY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Dora Factory (DORAFACTORY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dora Factory.

Cek prediksi harga Dora Factory sekarang!

Tokenomi Dora Factory (DORAFACTORY)

Memahami tokenomi Dora Factory (DORAFACTORY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DORAFACTORY sekarang!

Cara membeli Dora Factory (DORAFACTORY)

Ingin mengetahui cara membeli Dora Factory? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Dora Factory di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DORAFACTORY ke Mata Uang Lokal

1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke VND
296.3069
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke AUD
A$0.0173404
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke GBP
0.0085576
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke EUR
0.0096836
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke USD
$0.01126
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke MYR
RM0.0470668
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke TRY
0.474046
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke JPY
¥1.72278
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke ARS
ARS$16.3424262
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke RUB
0.9147624
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke INR
0.9984242
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke IDR
Rp187.6665916
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke PHP
0.6646778
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke EGP
￡E.0.5324854
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke BRL
R$0.0601284
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke CAD
C$0.0158766
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke BDT
1.3738326
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke NGN
16.2013384
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke COP
$43.1416766
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke ZAR
R.0.1954736
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke UAH
0.4735956
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke TZS
T.Sh.27.66582
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke VES
Bs2.51098
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke CLP
$10.60692
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke PKR
Rs3.1825264
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke KZT
5.9230978
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke THB
฿0.364824
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke TWD
NT$0.3489474
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke AED
د.إ0.0413242
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke CHF
Fr0.009008
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke HKD
HK$0.0874902
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke AMD
֏4.305824
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke MAD
.د.م0.1048306
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke MXN
$0.2090982
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke SAR
ريال0.042225
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke ETB
Br1.7282974
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke KES
KSh1.4541164
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke JOD
د.أ0.00798334
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke PLN
0.0413242
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke RON
лв0.049544
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke SEK
kr0.1076456
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke BGN
лв0.0190294
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke HUF
Ft3.7645558
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke CZK
0.2372482
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke KWD
د.ك0.00344556
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke ILS
0.0368202
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke BOB
Bs0.077694
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke AZN
0.019142
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke TJS
SM0.1038172
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke GEL
0.0305146
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke AOA
Kz10.273624
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke BHD
.د.ب0.00423376
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke BMD
$0.01126
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke DKK
kr0.0727396
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke HNL
L0.2959128
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke MUR
0.51796
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke NAD
$0.1955862
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke NOK
kr0.114852
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke NZD
$0.0199302
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke PAB
B/.0.01126
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke PGK
K0.0480802
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke QAR
ر.ق0.0409864
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke RSD
дин.1.14289
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke UZS
soʻm134.0475976
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke ALL
L0.9443762
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke ANG
ƒ0.0201554
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke AWG
ƒ0.020268
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke BBD
$0.02252
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke BAM
KM0.0190294
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke BIF
Fr33.20574
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke BND
$0.014638
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke BSD
$0.01126
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke JMD
$1.805541
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke KHR
45.2208356
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke KMF
Fr4.80802
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke LAK
244.7826038
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke LKR
රු3.4328362
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke MDL
L0.1926586
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke MGA
Ar50.72067
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke MOP
P0.09008
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke MVR
0.173404
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke MWK
MK19.514706
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke MZN
MT0.720077
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke NPR
रु1.595542
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke PYG
79.85592
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke RWF
Fr16.36078
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke SBD
$0.0925572
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke SCR
0.1695756
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke SRD
$0.43351
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke SVC
$0.0984124
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke SZL
L0.195361
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke TMT
m0.03941
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke TND
د.ت0.03331834
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke TTD
$0.0762302
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke UGX
Sh39.36496
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke XAF
Fr6.39568
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke XCD
$0.030402
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke XOF
Fr6.39568
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke XPF
Fr1.15978
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke BWP
P0.151447
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke BZD
$0.0226326
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke CVE
$1.0791584
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke DJF
Fr2.00428
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke DOP
$0.724018
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke DZD
د.ج1.4701056
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke FJD
$0.0256728
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke GNF
Fr97.9057
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke GTQ
Q0.0862516
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke GYD
$2.3551416
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ke ISK
kr1.41876

Sumber Daya Dora Factory

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Dora Factory, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Dora Factory
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Dora Factory

Berapa nilai Dora Factory (DORAFACTORY) hari ini?
Harga live DORAFACTORY dalam USD adalah 0.01126 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DORAFACTORY ke USD saat ini?
Harga DORAFACTORY ke USD saat ini adalah $ 0.01126. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Dora Factory?
Kapitalisasi pasar DORAFACTORY adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DORAFACTORY?
Suplai beredar DORAFACTORY adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DORAFACTORY?
DORAFACTORY mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DORAFACTORY?
DORAFACTORY mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan DORAFACTORY?
Volume perdagangan 24 jam live DORAFACTORY adalah $ 63.39K USD.
Akankah harga DORAFACTORY naik lebih tinggi tahun ini?
DORAFACTORY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DORAFACTORY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Dora Factory (DORAFACTORY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

