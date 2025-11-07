Apa yang dimaksud dengan Dora Factory (DORAFACTORY)

Dora Factory is a programmable DAO-as-a-Service open infrastructure on Substrate. Crucial schemes like quadratic voting, bonding curve fundraising, all cool features regarding on-chain governance can be built on this infrastructure as pallets by the developers, and they can be rewarded in a SaaS model when DAOs launched on Dora Factory deploy them.

Prediksi Harga Dora Factory (USD)

Berapa nilai Dora Factory (DORAFACTORY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Dora Factory (DORAFACTORY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dora Factory.

Tokenomi Dora Factory (DORAFACTORY)

Memahami tokenomi Dora Factory (DORAFACTORY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DORAFACTORY sekarang!

Cara membeli Dora Factory (DORAFACTORY)

Sumber Daya Dora Factory

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Dora Factory, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Dora Factory Berapa nilai Dora Factory (DORAFACTORY) hari ini? Harga live DORAFACTORY dalam USD adalah 0.01126 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga DORAFACTORY ke USD saat ini? $ 0.01126 . Cobalah Harga DORAFACTORY ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Dora Factory? Kapitalisasi pasar DORAFACTORY adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar DORAFACTORY? Suplai beredar DORAFACTORY adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) DORAFACTORY? DORAFACTORY mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) DORAFACTORY? DORAFACTORY mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan DORAFACTORY? Volume perdagangan 24 jam live DORAFACTORY adalah $ 63.39K USD . Akankah harga DORAFACTORY naik lebih tinggi tahun ini? DORAFACTORY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DORAFACTORY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

