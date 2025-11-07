BursaDEX+
Harga live DPENGU hari ini adalah 0.004738 USD. Lacak informasi harga aktual DPENGU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DPENGU dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 DPENGU ke USD:

$0.004741
$0.004741
-0.37%1D
Grafik Harga Live DPENGU (DPENGU)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:32:11 (UTC+8)

Informasi Harga DPENGU (DPENGU) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.004716
$ 0.004716
Low 24 Jam
$ 0.005178
$ 0.005178
High 24 Jam

$ 0.004716
$ 0.004716

$ 0.005178
$ 0.005178

-0.57%

-0.37%

-14.84%

-14.84%

Harga aktual DPENGU (DPENGU) adalah $ 0.004738. Selama 24 jam terakhir, DPENGU diperdagangkan antara low $ 0.004716 dan high $ 0.005178, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDPENGU adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DPENGU telah berubah sebesar -0.57% selama 1 jam terakhir, -0.37% selama 24 jam, dan -14.84% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar DPENGU (DPENGU)

$ 65.72K
$ 65.72K

$ 9.48M
$ 9.48M

2,000,000,000
2,000,000,000

TONCOIN

Kapitalisasi Pasar DPENGU saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 65.72K. Suplai beredar DPENGU adalah --, dan total suplainya sebesar 2000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.48M.

Riwayat Harga DPENGU (DPENGU) USD

Pantau perubahan harga DPENGU untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00001761-0.37%
30 Days$ -0.001265-21.08%
60 Hari$ -0.095262-95.27%
90 Hari$ -0.095262-95.27%
Perubahan Harga DPENGU Hari Ini

Hari ini, DPENGU tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00001761 (-0.37%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga DPENGU 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.001265 (-21.08%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga DPENGU 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DPENGU terlihat mengalami perubahan $ -0.095262 (-95.27%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga DPENGU 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.095262 (-95.27%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari DPENGU (DPENGU)?

Lihat halaman Riwayat Harga DPENGU sekarang.

Apa yang dimaksud dengan DPENGU (DPENGU)

Dotpengu adalah koin meme yang dibangun di atas ekosistem TON. Pengguna bisa mendapatkan airdrop dengan mengumpulkan $DPENGU.

DPENGU tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi DPENGU Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DPENGU ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang DPENGU di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli DPENGU dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga DPENGU (USD)

Berapa nilai DPENGU (DPENGU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DPENGU (DPENGU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DPENGU.

Cek prediksi harga DPENGU sekarang!

Tokenomi DPENGU (DPENGU)

Memahami tokenomi DPENGU (DPENGU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DPENGU sekarang!

Cara membeli DPENGU (DPENGU)

Ingin mengetahui cara membeli DPENGU? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli DPENGU di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DPENGU ke Mata Uang Lokal

1 DPENGU(DPENGU) ke VND
124.68047
1 DPENGU(DPENGU) ke AUD
A$0.00729652
1 DPENGU(DPENGU) ke GBP
0.00360088
1 DPENGU(DPENGU) ke EUR
0.00407468
1 DPENGU(DPENGU) ke USD
$0.004738
1 DPENGU(DPENGU) ke MYR
RM0.01980484
1 DPENGU(DPENGU) ke TRY
0.19989622
1 DPENGU(DPENGU) ke JPY
¥0.720176
1 DPENGU(DPENGU) ke ARS
ARS$6.87659106
1 DPENGU(DPENGU) ke RUB
0.38491512
1 DPENGU(DPENGU) ke INR
0.42011846
1 DPENGU(DPENGU) ke IDR
Rp78.96663508
1 DPENGU(DPENGU) ke PHP
0.27935248
1 DPENGU(DPENGU) ke EGP
￡E.0.2241074
1 DPENGU(DPENGU) ke BRL
R$0.0253483
1 DPENGU(DPENGU) ke CAD
C$0.00668058
1 DPENGU(DPENGU) ke BDT
0.57808338
1 DPENGU(DPENGU) ke NGN
6.81722392
1 DPENGU(DPENGU) ke COP
$18.15322058
1 DPENGU(DPENGU) ke ZAR
R.0.08234644
1 DPENGU(DPENGU) ke UAH
0.19928028
1 DPENGU(DPENGU) ke TZS
T.Sh.11.641266
1 DPENGU(DPENGU) ke VES
Bs1.075526
1 DPENGU(DPENGU) ke CLP
$4.467934
1 DPENGU(DPENGU) ke PKR
Rs1.33914832
1 DPENGU(DPENGU) ke KZT
2.49233014
1 DPENGU(DPENGU) ke THB
฿0.15341644
1 DPENGU(DPENGU) ke TWD
NT$0.14683062
1 DPENGU(DPENGU) ke AED
د.إ0.01738846
1 DPENGU(DPENGU) ke CHF
Fr0.0037904
1 DPENGU(DPENGU) ke HKD
HK$0.03681426
1 DPENGU(DPENGU) ke AMD
֏1.8118112
1 DPENGU(DPENGU) ke MAD
.د.م0.0440634
1 DPENGU(DPENGU) ke MXN
$0.08798466
1 DPENGU(DPENGU) ke SAR
ريال0.0177675
1 DPENGU(DPENGU) ke ETB
Br0.72913082
1 DPENGU(DPENGU) ke KES
KSh0.61196008
1 DPENGU(DPENGU) ke JOD
د.أ0.003359242
1 DPENGU(DPENGU) ke PLN
0.01743584
1 DPENGU(DPENGU) ke RON
лв0.0208472
1 DPENGU(DPENGU) ke SEK
kr0.04534266
1 DPENGU(DPENGU) ke BGN
лв0.00800722
1 DPENGU(DPENGU) ke HUF
Ft1.58514528
1 DPENGU(DPENGU) ke CZK
0.09987704
1 DPENGU(DPENGU) ke KWD
د.ك0.001449828
1 DPENGU(DPENGU) ke ILS
0.01549326
1 DPENGU(DPENGU) ke BOB
Bs0.0326922
1 DPENGU(DPENGU) ke AZN
0.0080546
1 DPENGU(DPENGU) ke TJS
SM0.04368436
1 DPENGU(DPENGU) ke GEL
0.01283998
1 DPENGU(DPENGU) ke AOA
Kz4.34280342
1 DPENGU(DPENGU) ke BHD
.د.ب0.001781488
1 DPENGU(DPENGU) ke BMD
$0.004738
1 DPENGU(DPENGU) ke DKK
kr0.03065486
1 DPENGU(DPENGU) ke HNL
L0.12479892
1 DPENGU(DPENGU) ke MUR
0.21780586
1 DPENGU(DPENGU) ke NAD
$0.08229906
1 DPENGU(DPENGU) ke NOK
kr0.0483276
1 DPENGU(DPENGU) ke NZD
$0.00838626
1 DPENGU(DPENGU) ke PAB
B/.0.004738
1 DPENGU(DPENGU) ke PGK
K0.0198996
1 DPENGU(DPENGU) ke QAR
ر.ق0.01724632
1 DPENGU(DPENGU) ke RSD
дин.0.48119128
1 DPENGU(DPENGU) ke UZS
soʻm57.08432422
1 DPENGU(DPENGU) ke ALL
L0.3972813
1 DPENGU(DPENGU) ke ANG
ƒ0.00848102
1 DPENGU(DPENGU) ke AWG
ƒ0.0085284
1 DPENGU(DPENGU) ke BBD
$0.009476
1 DPENGU(DPENGU) ke BAM
KM0.00800722
1 DPENGU(DPENGU) ke BIF
Fr13.972362
1 DPENGU(DPENGU) ke BND
$0.0061594
1 DPENGU(DPENGU) ke BSD
$0.004738
1 DPENGU(DPENGU) ke JMD
$0.7597383
1 DPENGU(DPENGU) ke KHR
19.02809228
1 DPENGU(DPENGU) ke KMF
Fr1.98996
1 DPENGU(DPENGU) ke LAK
102.99999794
1 DPENGU(DPENGU) ke LKR
රු1.44447406
1 DPENGU(DPENGU) ke MDL
L0.080546
1 DPENGU(DPENGU) ke MGA
Ar21.342321
1 DPENGU(DPENGU) ke MOP
P0.037904
1 DPENGU(DPENGU) ke MVR
0.0729652
1 DPENGU(DPENGU) ke MWK
MK8.22568918
1 DPENGU(DPENGU) ke MZN
MT0.3029951
1 DPENGU(DPENGU) ke NPR
रु0.6713746
1 DPENGU(DPENGU) ke PYG
33.601896
1 DPENGU(DPENGU) ke RWF
Fr6.874838
1 DPENGU(DPENGU) ke SBD
$0.03899374
1 DPENGU(DPENGU) ke SCR
0.06836934
1 DPENGU(DPENGU) ke SRD
$0.182413
1 DPENGU(DPENGU) ke SVC
$0.04141012
1 DPENGU(DPENGU) ke SZL
L0.08225168
1 DPENGU(DPENGU) ke TMT
m0.016583
1 DPENGU(DPENGU) ke TND
د.ت0.014019742
1 DPENGU(DPENGU) ke TTD
$0.03207626
1 DPENGU(DPENGU) ke UGX
Sh16.564048
1 DPENGU(DPENGU) ke XAF
Fr2.691184
1 DPENGU(DPENGU) ke XCD
$0.0127926
1 DPENGU(DPENGU) ke XOF
Fr2.691184
1 DPENGU(DPENGU) ke XPF
Fr0.488014
1 DPENGU(DPENGU) ke BWP
P0.0637261
1 DPENGU(DPENGU) ke BZD
$0.00952338
1 DPENGU(DPENGU) ke CVE
$0.45408992
1 DPENGU(DPENGU) ke DJF
Fr0.838626
1 DPENGU(DPENGU) ke DOP
$0.30470078
1 DPENGU(DPENGU) ke DZD
د.ج0.61859328
1 DPENGU(DPENGU) ke FJD
$0.01080264
1 DPENGU(DPENGU) ke GNF
Fr41.19691
1 DPENGU(DPENGU) ke GTQ
Q0.03629308
1 DPENGU(DPENGU) ke GYD
$0.99100008
1 DPENGU(DPENGU) ke ISK
kr0.596988

Sumber Daya DPENGU

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai DPENGU, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi DPENGU
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang DPENGU

Berapa nilai DPENGU (DPENGU) hari ini?
Harga live DPENGU dalam USD adalah 0.004738 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DPENGU ke USD saat ini?
Harga DPENGU ke USD saat ini adalah $ 0.004738. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar DPENGU?
Kapitalisasi pasar DPENGU adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DPENGU?
Suplai beredar DPENGU adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DPENGU?
DPENGU mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DPENGU?
DPENGU mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan DPENGU?
Volume perdagangan 24 jam live DPENGU adalah $ 65.72K USD.
Akankah harga DPENGU naik lebih tinggi tahun ini?
DPENGU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DPENGU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:32:11 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting DPENGU (DPENGU)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

1 DPENGU = 0.004738 USD

