Tokenomi DPIN (DPN)

Telusuri wawasan utama tentang DPIN (DPN), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 16:23:25 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga DPIN (DPN)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk DPIN (DPN), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 0.00
Total Suplai:
$ 26.23M
Suplai yang Beredar:
$ 0.00
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 751.80M
All-Time High:
$ 6.848
All-Time Low:
$ 2.454846989135873
Harga Saat Ini:
$ 3.58
Informasi DPIN (DPN)

DPIN is revolutionizing access to high-performance computing (HPC) by creating a decentralized, cost-effective, and globally connected network that democratizes technology for millions. Leveraging blockchain, DPIN fosters a trusted ecosystem for AI and cloud gaming developers and users, aiming to lead as the architect of global GPU computing infrastructure while addressing rising HPC demands and driving innovation in decentralized technology.

Situs Web Resmi:
https://dpin.cloud/
Whitepaper:
https://dpincloud.gitbook.io/dpincloud/governance/whitepaper
Explorer Blok:
https://bscscan.com/token/0xf2E0614fe822B6f42b707F8E258AD1931959B710

Tokenomi DPIN (DPN): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi DPIN (DPN) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token DPN yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token DPN yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi DPN, jelajahi harga live token DPN!

Riwayat Harga DPIN (DPN)

Menganalisis riwayat harga DPN membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga DPN

Ingin mengetahui arah DPN? Halaman prediksi harga DPN kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

