Harga DPIN Hari Ini

Harga live DPIN (DPN) hari ini adalah $ 3.611, dengan perubahan 1.76% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DPN ke USD saat ini adalah $ 3.611 per DPN.

DPIN saat ini berada di peringkat #5148 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 0.00, dengan suplai yang beredar 0.00 DPN. Selama 24 jam terakhir, DPN diperdagangkan antara $ 3.604 (low) dan $ 3.828 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 9.937876660883697, sementara all-time low aset ini adalah $ 2.454846989135873.

Dalam kinerja jangka pendek, DPN bergerak -0.17% dalam satu jam terakhir dan -16.07% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 1.52K.

Informasi Pasar DPIN (DPN)

Peringkat No.5148 Kapitalisasi Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 Jam) $ 1.52K$ 1.52K $ 1.52K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 758.31M$ 758.31M $ 758.31M Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Suplai Maks. 210,000,000 210,000,000 210,000,000 Total Suplai 26,231,479 26,231,479 26,231,479 Tingkat Peredaran 0.00% Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar DPIN saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.52K. Suplai beredar DPN adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 26231479. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 758.31M.