BursaDEX+
Harga live Dymension hari ini adalah 0.08528 USD. Lacak informasi harga aktual DYM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DYM dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DYM

Info Harga DYM

Penjelasan DYM

Whitepaper DYM

Situs Web Resmi DYM

Tokenomi DYM

Prakiraan Harga DYM

Riwayat DYM

Panduan Membeli DYM

Konverter DYM ke Mata Uang Fiat

Spot DYM

Futures USDT-M DYM

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Dymension

Harga Dymension(DYM)

Harga Live 1 DYM ke USD:

$0.08509
+5.93%1D
USD
Grafik Harga Live Dymension (DYM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:32:41 (UTC+8)

Informasi Harga Dymension (DYM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.07875
Low 24 Jam
$ 0.08597
High 24 Jam

$ 0.07875
$ 0.08597
--
--
+2.50%

+5.93%

-5.19%

-5.19%

Harga aktual Dymension (DYM) adalah $ 0.08528. Selama 24 jam terakhir, DYM diperdagangkan antara low $ 0.07875 dan high $ 0.08597, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDYM adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DYM telah berubah sebesar +2.50% selama 1 jam terakhir, +5.93% selama 24 jam, dan -5.19% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Dymension (DYM)

--
$ 690.07K
$ 690.07K$ 690.07K

$ 85.28M
$ 85.28M$ 85.28M

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

DYM

Kapitalisasi Pasar Dymension saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 690.07K. Suplai beredar DYM adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 85.28M.

Riwayat Harga Dymension (DYM) USD

Pantau perubahan harga Dymension untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0047634+5.93%
30 Days$ -0.08722-50.57%
60 Hari$ -0.12902-60.21%
90 Hari$ -0.17392-67.10%
Perubahan Harga Dymension Hari Ini

Hari ini, DYM tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0047634 (+5.93%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Dymension 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.08722 (-50.57%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Dymension 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DYM terlihat mengalami perubahan $ -0.12902 (-60.21%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Dymension 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.17392 (-67.10%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Dymension (DYM)?

Lihat halaman Riwayat Harga Dymension sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Dymension (DYM)

Dymension is a decentralized Delegated Proof-of-Stake L1 blockchain secured by the DYM token. It is custom built to provide RollApps with security, interoperability, and liquidity.

Dymension tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Dymension Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DYM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Dymension di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Dymension dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Dymension (USD)

Berapa nilai Dymension (DYM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Dymension (DYM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dymension.

Cek prediksi harga Dymension sekarang!

Tokenomi Dymension (DYM)

Memahami tokenomi Dymension (DYM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DYM sekarang!

Cara membeli Dymension (DYM)

Ingin mengetahui cara membeli Dymension? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Dymension di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DYM ke Mata Uang Lokal

1 Dymension(DYM) ke VND
2,244.1432
1 Dymension(DYM) ke AUD
A$0.1313312
1 Dymension(DYM) ke GBP
0.0648128
1 Dymension(DYM) ke EUR
0.0733408
1 Dymension(DYM) ke USD
$0.08528
1 Dymension(DYM) ke MYR
RM0.3564704
1 Dymension(DYM) ke TRY
3.5979632
1 Dymension(DYM) ke JPY
¥12.96256
1 Dymension(DYM) ke ARS
ARS$123.7728336
1 Dymension(DYM) ke RUB
6.9281472
1 Dymension(DYM) ke INR
7.5617776
1 Dymension(DYM) ke IDR
Rp1,421.3327648
1 Dymension(DYM) ke PHP
5.0281088
1 Dymension(DYM) ke EGP
￡E.4.033744
1 Dymension(DYM) ke BRL
R$0.456248
1 Dymension(DYM) ke CAD
C$0.1202448
1 Dymension(DYM) ke BDT
10.4050128
1 Dymension(DYM) ke NGN
122.7042752
1 Dymension(DYM) ke COP
$326.7426448
1 Dymension(DYM) ke ZAR
R.1.4821664
1 Dymension(DYM) ke UAH
3.5868768
1 Dymension(DYM) ke TZS
T.Sh.209.53296
1 Dymension(DYM) ke VES
Bs19.35856
1 Dymension(DYM) ke CLP
$80.41904
1 Dymension(DYM) ke PKR
Rs24.1035392
1 Dymension(DYM) ke KZT
44.8598384
1 Dymension(DYM) ke THB
฿2.7613664
1 Dymension(DYM) ke TWD
NT$2.6428272
1 Dymension(DYM) ke AED
د.إ0.3129776
1 Dymension(DYM) ke CHF
Fr0.068224
1 Dymension(DYM) ke HKD
HK$0.6626256
1 Dymension(DYM) ke AMD
֏32.611072
1 Dymension(DYM) ke MAD
.د.م0.793104
1 Dymension(DYM) ke MXN
$1.5836496
1 Dymension(DYM) ke SAR
ريال0.3198
1 Dymension(DYM) ke ETB
Br13.1237392
1 Dymension(DYM) ke KES
KSh11.0147648
1 Dymension(DYM) ke JOD
د.أ0.06046352
1 Dymension(DYM) ke PLN
0.3138304
1 Dymension(DYM) ke RON
лв0.375232
1 Dymension(DYM) ke SEK
kr0.8161296
1 Dymension(DYM) ke BGN
лв0.1441232
1 Dymension(DYM) ke HUF
Ft28.5312768
1 Dymension(DYM) ke CZK
1.7977024
1 Dymension(DYM) ke KWD
د.ك0.02609568
1 Dymension(DYM) ke ILS
0.2788656
1 Dymension(DYM) ke BOB
Bs0.588432
1 Dymension(DYM) ke AZN
0.144976
1 Dymension(DYM) ke TJS
SM0.7862816
1 Dymension(DYM) ke GEL
0.2311088
1 Dymension(DYM) ke AOA
Kz78.1667952
1 Dymension(DYM) ke BHD
.د.ب0.03206528
1 Dymension(DYM) ke BMD
$0.08528
1 Dymension(DYM) ke DKK
kr0.5517616
1 Dymension(DYM) ke HNL
L2.2462752
1 Dymension(DYM) ke MUR
3.9203216
1 Dymension(DYM) ke NAD
$1.4813136
1 Dymension(DYM) ke NOK
kr0.869856
1 Dymension(DYM) ke NZD
$0.1509456
1 Dymension(DYM) ke PAB
B/.0.08528
1 Dymension(DYM) ke PGK
K0.358176
1 Dymension(DYM) ke QAR
ر.ق0.3104192
1 Dymension(DYM) ke RSD
дин.8.6610368
1 Dymension(DYM) ke UZS
soʻm1,027.4696432
1 Dymension(DYM) ke ALL
L7.150728
1 Dymension(DYM) ke ANG
ƒ0.1526512
1 Dymension(DYM) ke AWG
ƒ0.153504
1 Dymension(DYM) ke BBD
$0.17056
1 Dymension(DYM) ke BAM
KM0.1441232
1 Dymension(DYM) ke BIF
Fr251.49072
1 Dymension(DYM) ke BND
$0.110864
1 Dymension(DYM) ke BSD
$0.08528
1 Dymension(DYM) ke JMD
$13.674648
1 Dymension(DYM) ke KHR
342.4895968
1 Dymension(DYM) ke KMF
Fr35.8176
1 Dymension(DYM) ke LAK
1,853.9130064
1 Dymension(DYM) ke LKR
රු25.9993136
1 Dymension(DYM) ke MDL
L1.44976
1 Dymension(DYM) ke MGA
Ar384.14376
1 Dymension(DYM) ke MOP
P0.68224
1 Dymension(DYM) ke MVR
1.313312
1 Dymension(DYM) ke MWK
MK148.0554608
1 Dymension(DYM) ke MZN
MT5.453656
1 Dymension(DYM) ke NPR
रु12.084176
1 Dymension(DYM) ke PYG
604.80576
1 Dymension(DYM) ke RWF
Fr123.74128
1 Dymension(DYM) ke SBD
$0.7018544
1 Dymension(DYM) ke SCR
1.2305904
1 Dymension(DYM) ke SRD
$3.28328
1 Dymension(DYM) ke SVC
$0.7453472
1 Dymension(DYM) ke SZL
L1.4804608
1 Dymension(DYM) ke TMT
m0.29848
1 Dymension(DYM) ke TND
د.ت0.25234352
1 Dymension(DYM) ke TTD
$0.5773456
1 Dymension(DYM) ke UGX
Sh298.13888
1 Dymension(DYM) ke XAF
Fr48.43904
1 Dymension(DYM) ke XCD
$0.230256
1 Dymension(DYM) ke XOF
Fr48.43904
1 Dymension(DYM) ke XPF
Fr8.78384
1 Dymension(DYM) ke BWP
P1.147016
1 Dymension(DYM) ke BZD
$0.1714128
1 Dymension(DYM) ke CVE
$8.1732352
1 Dymension(DYM) ke DJF
Fr15.09456
1 Dymension(DYM) ke DOP
$5.4843568
1 Dymension(DYM) ke DZD
د.ج11.1341568
1 Dymension(DYM) ke FJD
$0.1944384
1 Dymension(DYM) ke GNF
Fr741.5096
1 Dymension(DYM) ke GTQ
Q0.6532448
1 Dymension(DYM) ke GYD
$17.8371648
1 Dymension(DYM) ke ISK
kr10.74528

Sumber Daya Dymension

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Dymension, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Dymension

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Dymension

Berapa nilai Dymension (DYM) hari ini?
Harga live DYM dalam USD adalah 0.08528 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DYM ke USD saat ini?
Harga DYM ke USD saat ini adalah $ 0.08528. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Dymension?
Kapitalisasi pasar DYM adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DYM?
Suplai beredar DYM adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DYM?
DYM mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DYM?
DYM mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan DYM?
Volume perdagangan 24 jam live DYM adalah $ 690.07K USD.
Akankah harga DYM naik lebih tinggi tahun ini?
DYM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DYM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:32:41 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Dymension (DYM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator DYM ke USD

Jumlah

DYM
DYM
USD
USD

1 DYM = 0.08528 USD

Perdagangkan DYM

DYM/USDT
$0.08509
$0.08509$0.08509
+5.99%

