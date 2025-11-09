Tokenomi Etherex (ETHEREX)
Informasi Etherex (ETHEREX)
Etherex merupakan evolusi dari Nile di Linea, yang menggabungkan tokenomik dan struktur insentif yang sangat sukses, yang dipopulerkan oleh teknologi Ramses v3 (misalnya Shadow di Sonic). Dengan 100% biaya dan insentif diberikan kepada pemegang token, dan tanpa tim yang dibuka, Etherex, sesuai namanya, sangat berorientasi pada pengguna.
Tokenomi Etherex (ETHEREX): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Etherex (ETHEREX) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token ETHEREX yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token ETHEREX yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi ETHEREX, jelajahi harga live token ETHEREX!
Riwayat Harga Etherex (ETHEREX)
Menganalisis riwayat harga ETHEREX membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.
