Apa yang dimaksud dengan Etherex (ETHEREX)

Etherex merupakan evolusi dari Nile di Linea, yang menggabungkan tokenomik dan struktur insentif yang sangat sukses, yang dipopulerkan oleh teknologi Ramses v3 (misalnya Shadow di Sonic). Dengan 100% biaya dan insentif diberikan kepada pemegang token, dan tanpa tim yang dibuka, Etherex, sesuai namanya, sangat berorientasi pada pengguna. Etherex merupakan evolusi dari Nile di Linea, yang menggabungkan tokenomik dan struktur insentif yang sangat sukses, yang dipopulerkan oleh teknologi Ramses v3 (misalnya Shadow di Sonic). Dengan 100% biaya dan insentif diberikan kepada pemegang token, dan tanpa tim yang dibuka, Etherex, sesuai namanya, sangat berorientasi pada pengguna.

Etherex tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Etherex Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa ETHEREX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Etherex di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Etherex dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Etherex (USD)

Berapa nilai Etherex (ETHEREX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Etherex (ETHEREX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Etherex.

Cek prediksi harga Etherex sekarang!

Tokenomi Etherex (ETHEREX)

Memahami tokenomi Etherex (ETHEREX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ETHEREX sekarang!

Cara membeli Etherex (ETHEREX)

Ingin mengetahui cara membeli Etherex? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Etherex di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ETHEREX ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Etherex

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Etherex, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Etherex Berapa nilai Etherex (ETHEREX) hari ini? Harga live ETHEREX dalam USD adalah 0.1047 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ETHEREX ke USD saat ini? $ 0.1047 . Cobalah Harga ETHEREX ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Etherex? Kapitalisasi pasar ETHEREX adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ETHEREX? Suplai beredar ETHEREX adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ETHEREX? ETHEREX mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ETHEREX? ETHEREX mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan ETHEREX? Volume perdagangan 24 jam live ETHEREX adalah $ 56.60K USD . Akankah harga ETHEREX naik lebih tinggi tahun ini? ETHEREX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ETHEREX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Etherex (ETHEREX)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi