Telusuri wawasan utama tentang StablR Euro (EURR), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 12:23:19 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga StablR Euro (EURR)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk StablR Euro (EURR), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 13.62M
Total Suplai:
$ 11.88M
Suplai yang Beredar:
$ 11.88M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 13.62M
All-Time High:
$ 2.015
All-Time Low:
$ 1.0191650915551662
Harga Saat Ini:
$ 1.146
Informasi StablR Euro (EURR)

StablR Euro (EURR) adalah stablecoin yang didukung Euro, dipatok dengan nilai Euro dan dapat ditukarkan dengan rasio 1:1. Stablecoin ini dijamin dengan mata uang fiat dan obligasi pemerintah jangka pendek. Tujuan utama StablR Euro (EURR) adalah menyediakan alternatif digital yang lebih efisien, aman, dan mudah diakses dibandingkan mata uang konvensional. StablR Euro (EURR) dapat digunakan sebagai alat tukar, penyimpan nilai, dan satuan hitung. Beberapa kegunaan utama StablR Euro (EURR) antara lain memungkinkan pembayaran yang lebih cepat dan murah, memfasilitasi perdagangan dan investasi internasional, serta memungkinkan sistem keuangan yang lebih fleksibel dan tangguh.

Situs Web Resmi:
https://www.stablr.com
Whitepaper:
https://www.stablr.com/wp-content/uploads/2024/07/StablR_Whitepaper_v3.1.pdf
Explorer Blok:
https://etherscan.io/token/0x50753cfaf86c094925bf976f218d043f8791e408

Tokenomi StablR Euro (EURR): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi StablR Euro (EURR) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token EURR yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token EURR yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi EURR, jelajahi harga live token EURR!

Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

