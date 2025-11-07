Apa yang dimaksud dengan StablR Euro (EURR)

StablR Euro (EURR) adalah stablecoin yang didukung Euro, dipatok dengan nilai Euro dan dapat ditukarkan dengan rasio 1:1. Stablecoin ini dijamin dengan mata uang fiat dan obligasi pemerintah jangka pendek. Tujuan utama StablR Euro (EURR) adalah menyediakan alternatif digital yang lebih efisien, aman, dan mudah diakses dibandingkan mata uang konvensional. StablR Euro (EURR) dapat digunakan sebagai alat tukar, penyimpan nilai, dan satuan hitung. Beberapa kegunaan utama StablR Euro (EURR) antara lain memungkinkan pembayaran yang lebih cepat dan murah, memfasilitasi perdagangan dan investasi internasional, serta memungkinkan sistem keuangan yang lebih fleksibel dan tangguh.

Tokenomi StablR Euro (EURR)

Memahami tokenomi StablR Euro (EURR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EURR sekarang!

Sumber Daya StablR Euro

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai StablR Euro, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang StablR Euro Berapa nilai StablR Euro (EURR) hari ini? Harga live EURR dalam USD adalah 1.13 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga EURR ke USD saat ini? $ 1.13 . Cobalah Harga EURR ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar StablR Euro? Kapitalisasi pasar EURR adalah $ 13.43M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar EURR? Suplai beredar EURR adalah 11.88M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) EURR? EURR mencapai harga ATH sebesar 1.4634306829935808 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) EURR? EURR mencapai harga ATL 1.0191650915551662 USD . Berapa volume perdagangan EURR? Volume perdagangan 24 jam live EURR adalah $ 8.51K USD . Akankah harga EURR naik lebih tinggi tahun ini? EURR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EURR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

