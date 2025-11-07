Apa yang dimaksud dengan EX Sports (EXS)

EX-Sports is a Web3 sports platform that's revolutionizing the world of niche sports. They combine mobile gaming, live streaming, and NFTs to create an ecosystem where athletes and fans can connect, compete, and earn rewards. Their mission is to enhance fan engagement and create new revenue streams for athletes by offering a unique ecosystem where users can connect, compete, and own a piece of the action.

Tokenomi EX Sports (EXS)

Memahami tokenomi EX Sports (EXS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EXS sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang EX Sports Berapa nilai EX Sports (EXS) hari ini? Harga live EXS dalam USD adalah 0.005011 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga EXS ke USD saat ini? $ 0.005011 . Cobalah Harga EXS ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar EX Sports? Kapitalisasi pasar EXS adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar EXS? Suplai beredar EXS adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) EXS? EXS mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) EXS? EXS mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan EXS? Volume perdagangan 24 jam live EXS adalah $ 8.99K USD . Akankah harga EXS naik lebih tinggi tahun ini? EXS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EXS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting EX Sports (EXS)

