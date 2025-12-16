Tabel Konversi FARTCOIN ke Vanuatu Vatu
Tabel Konversi FARTCOIN ke VUV
- 1 FARTCOIN40.98 VUV
- 2 FARTCOIN81.97 VUV
- 3 FARTCOIN122.95 VUV
- 4 FARTCOIN163.93 VUV
- 5 FARTCOIN204.92 VUV
- 6 FARTCOIN245.90 VUV
- 7 FARTCOIN286.89 VUV
- 8 FARTCOIN327.87 VUV
- 9 FARTCOIN368.85 VUV
- 10 FARTCOIN409.84 VUV
- 50 FARTCOIN2,049.18 VUV
- 100 FARTCOIN4,098.37 VUV
- 1,000 FARTCOIN40,983.69 VUV
- 5,000 FARTCOIN204,918.46 VUV
- 10,000 FARTCOIN409,836.91 VUV
Tabel di atas menampilkan konversi aktual FARTCOIN ke Vanuatu Vatu (FARTCOIN ke VUV) di berbagai rentang nilai, dari 1 FARTCOIN hingga 10,000 FARTCOIN. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah FARTCOIN yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar VUV terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah FARTCOIN ke VUV khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi VUV ke FARTCOIN
- 1 VUV0.02439 FARTCOIN
- 2 VUV0.04879 FARTCOIN
- 3 VUV0.07319 FARTCOIN
- 4 VUV0.09759 FARTCOIN
- 5 VUV0.1219 FARTCOIN
- 6 VUV0.1463 FARTCOIN
- 7 VUV0.1707 FARTCOIN
- 8 VUV0.1951 FARTCOIN
- 9 VUV0.2195 FARTCOIN
- 10 VUV0.2439 FARTCOIN
- 50 VUV1.219 FARTCOIN
- 100 VUV2.439 FARTCOIN
- 1,000 VUV24.39 FARTCOIN
- 5,000 VUV121.9 FARTCOIN
- 10,000 VUV243.9 FARTCOIN
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Vanuatu Vatu ke FARTCOIN (VUV ke FARTCOIN) di berbagai rentang jumlah, dari 1 VUV hingga 10,000 VUV. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah FARTCOIN yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah VUV yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
FARTCOIN (FARTCOIN) saat ini diperdagangkan seharga VT 40.98 VUV , yang mencerminkan perubahan -1.08% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai VT194.33M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar VT40.98B VUV. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman FARTCOIN Harga khusus dari kami.
121.47B VUV
Suplai Peredaran
194.33M
Volume Trading 24 Jam
40.98B VUV
Kapitalisasi Pasar
-1.08%
Perubahan Harga (1 Hari)
VT 0.35197
High 24 Jam
VT 0.31591
Low 24 Jam
Grafik tren FARTCOIN ke VUV di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi FARTCOIN terhadap VUV. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga FARTCOIN saat ini.
Ringkasan Konversi FARTCOIN ke VUV
Per | 1 FARTCOIN = 40.98 VUV | 1 VUV = 0.02439 FARTCOIN
Kurs untuk 1 FARTCOIN ke VUV hari ini adalah 40.98 VUV.
Pembelian 5 FARTCOIN akan dikenai biaya 204.92 VUV, sedangkan 10 FARTCOIN memiliki nilai 409.84 VUV.
1 VUV dapat di-trade dengan 0.02439 FARTCOIN.
50 VUV dapat dikonversi ke 1.219 FARTCOIN, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 FARTCOIN ke VUV telah berubah sebesar -6.74% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -1.08%, sehingga mencapai high senilai 42.754764010220924 VUV dan low senilai 38.3744566254763 VUV.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 FARTCOIN adalah 29.175325226510388 VUV yang menunjukkan perubahan +40.47% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, FARTCOIN telah berubah sebesar -59.66134143142882 VUV, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -59.28% pada nilainya.
Semua Tentang FARTCOIN (FARTCOIN)
Setelah menghitung harga FARTCOIN (FARTCOIN), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang FARTCOIN langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan FARTCOIN. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli FARTCOIN, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga FARTCOIN ke VUV
Dalam 24 jam terakhir, FARTCOIN (FARTCOIN) telah berfluktuasi antara 38.3744566254763 VUV dan 42.754764010220924 VUV, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 38.3744566254763 VUV dan high 49.2839243521517 VUV. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas FARTCOIN ke VUV secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|VT 42.51
|VT 48.58
|VT 49.8
|VT 115.39
|Low
|VT 37.65
|VT 37.65
|VT 20.65
|VT 20.65
|Rata-rata
|VT 40.08
|VT 42.51
|VT 37.65
|VT 49.8
|Volatilitas
|+10.43%
|+24.83%
|+98.11%
|+94.22%
|Perubahan
|-2.71%
|-7.06%
|+39.98%
|-59.36%
Prakiraan Harga FARTCOIN dalam VUV untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga FARTCOIN dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan FARTCOIN ke VUV untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga FARTCOIN untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, FARTCOIN dapat mencapai sekitar VT43.03VUV, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga FARTCOIN untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, FARTCOIN mungkin naik menjadi sekitar VT52.31 VUV, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga FARTCOIN kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan FARTCOIN yang Tersedia di MEXC
FARTCOIN/USDT
|Trade
FARTCOIN/USDC
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot FARTCOIN, yang mencakup pasar tempat FARTCOIN dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual FARTCOIN pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
FARTCOINUSDTPerpetual
|Trade
FARTCOINUSDCPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures FARTCOIN dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures FARTCOIN untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli FARTCOIN
Ingin menambahkan FARTCOIN ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli FARTCOIN › atau Mulai sekarang ›
FARTCOIN dan VUV dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
FARTCOIN (FARTCOIN) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga FARTCOIN
- Harga Saat Ini (USD): $0.33739
- Perubahan 7 Hari: -6.74%
- Tren 30 Hari: +40.47%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk FARTCOIN, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke VUV, harga USD FARTCOIN tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga FARTCOIN] [FARTCOIN ke USD]
Vanuatu Vatu (VUV) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (VUV/USD): 0.008233039950052453
- Perubahan 7 Hari: +0.57%
- Tren 30 Hari: +0.57%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- VUV yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah FARTCOIN yang sama.
- VUV yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli FARTCOIN dengan VUV secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs FARTCOIN ke VUV?
Kurs antara FARTCOIN (FARTCOIN) dan Vanuatu Vatu (VUV) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam FARTCOIN, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs FARTCOIN ke VUV. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit VUV memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal VUV
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan VUV. Ketika VUV melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti FARTCOIN, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti FARTCOIN, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap FARTCOIN dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke VUV.
Konversikan FARTCOIN ke VUV Seketika
Gunakan konverter FARTCOIN ke VUV kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi FARTCOIN ke VUV?
Masukkan Jumlah FARTCOIN
Mulailah dengan memasukkan jumlah FARTCOIN yang ingin Anda konversi ke VUV menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs FARTCOIN ke VUV Secara Live
Lihat kurs FARTCOIN ke VUV yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang FARTCOIN dan VUV.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan FARTCOIN ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli FARTCOIN dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs FARTCOIN ke VUV dihitung?
Perhitungan kurs FARTCOIN ke VUV didasarkan pada nilai FARTCOIN saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke VUV menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs FARTCOIN ke VUV begitu sering berubah?
Kurs FARTCOIN ke VUV sangat sering berubah karena FARTCOIN dan Vanuatu Vatu terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs FARTCOIN ke VUV yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs FARTCOIN ke VUV dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs FARTCOIN ke VUV dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan FARTCOIN ke VUV atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi FARTCOIN ke VUV dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren FARTCOIN terhadap VUV dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga FARTCOIN terhadap VUV dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar FARTCOIN ke VUV?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan VUV, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun FARTCOIN tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs FARTCOIN ke VUV?
Halving FARTCOIN, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs FARTCOIN ke VUV.
Bisakah saya membandingkan kurs FARTCOIN ke VUV dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs FARTCOIN keVUV wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs FARTCOIN ke VUV sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga FARTCOIN, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi FARTCOIN ke VUV dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas VUV dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target FARTCOIN ke VUV dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi FARTCOIN dan Vanuatu Vatu?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk FARTCOIN dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan FARTCOIN ke VUV dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan VUV Anda ke FARTCOIN dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah FARTCOIN ke VUV merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga FARTCOIN dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar FARTCOIN ke VUV dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs FARTCOIN ke VUV selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai VUV terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs FARTCOIN ke VUV yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi FARTCOIN Selengkapnya
Harga FARTCOIN
Pelajari selengkapnya tentang FARTCOIN (FARTCOIN) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga FARTCOIN
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar FARTCOIN untuk lebih memahami kemungkinan arah FARTCOIN.
Cara Membeli FARTCOIN
Ingin membeli FARTCOIN? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
FARTCOIN/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan FARTCOIN/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
Temukan Konversi FARTCOIN ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke VUV
Mengapa Harus Membeli FARTCOIN dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli FARTCOIN.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli FARTCOIN dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.