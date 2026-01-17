Memecoin Selanjutnya yang Akan Meledak, 17 Januari – DOGE, FARTCOIN, SHIB

Sorotan:

DOGE menemukan support kuat di dekat $0,135 dan bisa bergerak menuju $0,150 jika momentum terbentuk.

Fartcoin stabil di sekitar $0,28 dan mungkin mendorong menuju $0,40 jika tekanan beli kembali.

SHIB telah memantul dari $0,00000689 dan menunjukkan ruang untuk bergerak menuju $0,000011 jika minat menguat.

Pasar kripto turun moderat hari ini, karena pengurangan leverage dan kebuntuan regulasi di Washington terkait aset digital. Akibatnya, indeks fear and greed telah bergeser kembali ke zona netral setelah menyentuh zona greed. Pada saat pers, total kapitalisasi pasar turun 0,34% menjadi $3,22 triliun. Selain itu, volume perdagangan turun 27,63% menjadi $87,53 miliar dalam sehari terakhir.

Total likuidasi dalam sehari terakhir mencapai $143,69 juta, menurut data Coinglass. Kapitalisasi pasar memecoin turun 0,4% menjadi $48 miliar, dan volume perdagangan berada di $3,9 miliar, menurut data CoinGecko. Dengan pasar yang mendingin karena ketidakpastian regulasi, berikut adalah memecoin berikutnya yang akan meledak.

Memecoin Berikutnya yang Akan Meledak

1. Dogecoin (DOGE)

Memecoin terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar diperdagangkan pada $0,1371, penurunan 2,15% dalam sehari terakhir. Selain itu, volume perdagangan turun 1,95% menjadi $1,31 miliar, sementara kapitalisasi pasar berada di $23,09 miliar.

Dogecoin telah membentuk double bottom yang jelas setelah penurunan berkepanjangan, menurut analis populer Trader Tardigrade. Harga telah bereaksi kuat dari zona support $0,135, yang telah membatasi tekanan turun. Selain itu, pemulihan berulang dari area ini menunjukkan penjual telah kehilangan kontrol. Struktur mendorong harga menuju wilayah $0,150, yang sekarang bertindak sebagai level resistance kunci. Pergerakan bertahan di atas zona ini menandakan konfirmasi pembalikan tren untuk memecoin.

Sementara itu, momentum telah membaik karena candle mencetak higher lows. RSI juga telah pulih dari wilayah oversold, memperkuat kondisi bullish. Selain itu, ekspansi volume mendukung upaya breakout. Namun, penolakan di dekat resistance dapat memicu pullback singkat menuju $0,140.

2. Fartcoin (FARTCOIN)

Fartcoin, memecoin berbasis Solana, diperdagangkan pada $0,3730, dengan penurunan 0,59% dalam 24 jam terakhir. Kapitalisasi pasar memecoin berada di $373,06 juta, sementara volume perdagangan turun 46,25% menjadi $61,73 juta.

Fartcoin telah diperdagangkan di dalam saluran menurun yang luas setelah sell-off tajam sebelumnya. Harga melompat dari zona demand $0,28, yang berulang kali menyerap tekanan turun. Area $0,38 hingga $0,4 telah membatasi pergerakan naik dan tetap menjadi resistance kunci. Dorongan bersih di atas zona ini akan membuka ruang menuju $0,50 dan resistance saluran yang lebih tinggi.

RSI stokastik tetap berada di dekat level oversold, mengisyaratkan momentum yang sedang dibangun. Namun, kegagalan di atas resistance dapat menyebabkan pullback singkat menuju $0,30. Secara keseluruhan, setup mendukung kelanjutan jika harga mempertahankan basis yang naik.

3. Shiba Inu (SHIB)

SHIB telah menentang momentum pasar keseluruhan hari ini dan telah mencetak candle hijau pada grafik harian. Memecoin diperdagangkan pada $0,000008479, peningkatan 0,45% dalam sehari terakhir. Selain itu, volume perdagangan telah meningkat 4% menjadi $99,41 juta. Sementara itu, kapitalisasi pasar memecoin berada di $4,99 miliar.

SHIB diperdagangkan di dalam kisaran ketat pada grafik harian setelah pantulan tajam dari level terendah $0,00000689. Harga sekarang bertahan di dekat $0,00000848 dan menunjukkan penerimaan stabil di atas $0,00000813. Zona ini telah bertindak sebagai floor jangka pendek selama pullback terbaru. Sementara itu, level $0,00001005 berdiri sebagai penghalang utama pertama di atas.

Penutupan harian di atas area tersebut dapat mendorong harga menuju $0,00001116 selanjutnya. RSI telah stabil di dekat mid-range dan menunjukkan momentum yang membaik. Namun, kegagalan mempertahankan $0,00000813 dapat mengekspos $0,00000689 lagi.