Harga Fartcoin Melonjak 13%: Apakah Penembusan di Atas $0,4800 Sudah Dekat?

Penulis: CoinPediaSumber: CoinPedia
2026/01/14 17:18
FARTCOIN
FARTCOIN$0.3786+1.90%
TokenFi
TOKEN$0.004838+2.19%
StrikeBit AI
STRIKE$0.006672-1.92%
Belong
LONG$0.003524-5.44%
Harga Fartcoin Mengincar $2 Saat Hype Listing Hyperliquid Mendorong Open Interest ke Rekor Tertinggi

Harga Fartcoin telah mengalami kenaikan intraday yang tajam lebih dari 13%, mendorong token kembali menuju ujung atas dari kisaran perdagangan terbarunya. 

Setelah beberapa hari pergerakan yang lesu, lonjakan mendadak dari pergerakan naik telah menarik harga Fartcoin untuk menyentuh zona resistensi $0.4500, menempatkan sorotan kembali pada hambatan kisaran $0.4800 yang telah lama dipertahankan.

Di tengah kenaikan terkini, para trader kini mengamati dengan seksama untuk melihat apakah pantulan ini akhirnya menembus kisaran tersebut atau tidak.

Analisis Harga Fartcoin: Momentum Berbalik Saat Kisaran Tinggi Mendapat Tekanan

Di tengah reli harga intraday, pengaturan harga Fartcoin mencapai tahap yang menarik. Selama beberapa sesi terakhir, harga token tetap berada dalam kisaran yang lebih luas, tetapi dorongan terbaru telah menempatkannya dengan kuat di setengah bagian atas dari struktur, meningkatkan tekanan pada ujung atas kisaran $0.480.

harga FARTCOIN

Harga Fartcoin telah mulai diperdagangkan di atas rata-rata bergerak jangka pendek, dan juga token telah mulai membentuk ayunan higher-high. Sementara indikator momentum juga mendukung pergeseran tersebut. RSI telah bergerak di atas wilayah netral, mengungkapkan tekanan beli yang meningkat.

Selain itu, kondisi pasar yang lebih luas juga telah memainkan peran. Selain Fartcoin, altcoin lainnya juga berada di zona hijau, mereplikasi sentimen pasar positif secara keseluruhan.

Namun, harga Fartcoin sekarang berada dekat dengan titik infleksi, di mana bahkan kelanjutan yang sederhana dapat memicu ekspansi kisaran. Perilaku volume menambah kepercayaan lebih lanjut pada pengaturan tersebut.

Dalam kasus momentum naik lebih lanjut, harga Fartcoin mungkin menembus puncak kisaran $0.480. Penembusan bersih di atas $0.480 dapat mendorong harga token menuju $0.500 diikuti oleh $0.550 di sesi berikutnya.

Namun, penurunan di bawah $0.400 akan membatalkan tesis bullish dan token mungkin akan menghadapi konsolidasi lebih lanjut ke depan.

Apa Kata Data On-Chain?

Data on-chain telah menguat seiring dengan reli harga, menambah bobot pada tesis bullish. 

pembelian FARTCOIN

Data menunjukkan bahwa aliran smart money mengangkat Fartcoin sebagai salah satu token yang paling aktif terakumulasi selama 24 jam terakhir, mengungguli beberapa rekan dalam arus masuk bersih. Khususnya, arus masuk yang berkelanjutan menunjukkan akumulasi strategis daripada flipping jangka pendek.

ON chain

Data lebih lanjut menunjukkan peningkatan alamat aktif harian, mengungkapkan partisipasi yang meningkat saat harga terus naik. Bersamaan dengan akumulasi smart money dan peningkatan alamat aktif, ini berarti pergerakan naik didukung oleh keterlibatan nyata daripada likuiditas yang tipis.

Peluang Pasar
Logo FARTCOIN
Harga FARTCOIN(FARTCOIN)
$0.3786
$0.3786$0.3786
+4.93%
USD
Grafik Harga Live FARTCOIN (FARTCOIN)
