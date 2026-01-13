Tokenomi Finsteco (FNST)

Telusuri wawasan utama tentang Finsteco (FNST), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 16:30:52 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Finsteco (FNST)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Finsteco (FNST), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
--
----
Total Suplai:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
--
----
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 14.16M
$ 14.16M$ 14.16M
All-Time High:
$ 0.672
$ 0.672$ 0.672
All-Time Low:
--
----
Harga Saat Ini:
$ 0.01416
$ 0.01416$ 0.01416

Informasi Finsteco (FNST)

FinSystems membangun teknologi perdagangan profesional. FinStudio adalah platform terpadu dari riset hingga eksekusi (akun, data/analitik, pembuatan grafik, pemindai, pembangun, pengujian ulang/otomatisasi). Finsteco (FNST) digunakan untuk lisensi, tingkatan fitur, data/komputasi, dan biaya dalam aplikasi—dengan diskon pemegang, staking, dan kebijakan Swap-Burn-Reserve (SBR).

Situs Web Resmi:
https://www.finsteco.com
Whitepaper:
https://linktr.ee/finsteco
Explorer Blok:
https://polygonscan.com/address/0x36DEeB841c30DC76bdEA0A81B641731D3d348DDc

Tokenomi Finsteco (FNST): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Finsteco (FNST) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token FNST yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token FNST yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi FNST, jelajahi harga live token FNST!

Tertarik untuk menambahkan Finsteco (FNST) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli FNST, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Menganalisis riwayat harga FNST membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

