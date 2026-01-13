Harga Finsteco Hari Ini

Harga live Finsteco (FNST) hari ini adalah $ 0.01417, dengan perubahan 0.14% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FNST ke USD saat ini adalah $ 0.01417 per FNST.

Finsteco saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- FNST. Selama 24 jam terakhir, FNST diperdagangkan antara $ 0.014 (low) dan $ 0.01423 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, FNST bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan +0.42% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 35.33K.

Informasi Pasar Finsteco (FNST)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 35.33K$ 35.33K $ 35.33K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.17M$ 14.17M $ 14.17M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain Publik MATIC

Kapitalisasi Pasar Finsteco saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 35.33K. Suplai beredar FNST adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.17M.