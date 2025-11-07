Apa yang dimaksud dengan Force (FRC)

SNKRZ is a Web3 fitness platform. Users can earn FORCE tokens by walking, running, or cycling and use them to level up their SNKRZ. Additionally, users can compete with others on SNKRZ LAND that replicates a real map, raising their personal records and creating enjoyment in their workouts.

Force tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Force Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa FRC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Force di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Force dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Force (USD)

Berapa nilai Force (FRC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Force (FRC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Force.

Cek prediksi harga Force sekarang!

Tokenomi Force (FRC)

Memahami tokenomi Force (FRC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FRC sekarang!

Cara membeli Force (FRC)

Ingin mengetahui cara membeli Force? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Force di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FRC ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Force

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Force, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Force Berapa nilai Force (FRC) hari ini? Harga live FRC dalam USD adalah 0.0002004 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga FRC ke USD saat ini? $ 0.0002004 . Cobalah Harga FRC ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Force? Kapitalisasi pasar FRC adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar FRC? Suplai beredar FRC adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) FRC? FRC mencapai harga ATH sebesar 0.2187811480677648 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) FRC? FRC mencapai harga ATL 0.000662078137006811 USD . Berapa volume perdagangan FRC? Volume perdagangan 24 jam live FRC adalah $ 48.56K USD . Akankah harga FRC naik lebih tinggi tahun ini? FRC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FRC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

