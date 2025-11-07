BursaDEX+
Harga live FREEdom Coin hari ini adalah 0.0000000258 USD. Lacak informasi harga aktual FREEDOM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FREEDOM dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga FREEdom Coin(FREEDOM)

Harga Live 1 FREEDOM ke USD:

$0.0000000258
-7.12%1D
USD
Grafik Harga Live FREEdom Coin (FREEDOM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:28:43 (UTC+8)

Informasi Harga FREEdom Coin (FREEDOM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00000002544
Low 24 Jam
$ 0.00000002778
High 24 Jam

$ 0.00000002544
$ 0.00000002778
$ 0.0000360025722868
$ 0.000000025255929929
0.00%

-7.12%

-15.55%

-15.55%

Harga aktual FREEdom Coin (FREEDOM) adalah $ 0.0000000258. Selama 24 jam terakhir, FREEDOM diperdagangkan antara low $ 0.00000002544 dan high $ 0.00000002778, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFREEDOM adalah $ 0.0000360025722868, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000000025255929929.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FREEDOM telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -7.12% selama 24 jam, dan -15.55% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar FREEdom Coin (FREEDOM)

No.2731

$ 256.43K
$ 67.18K
$ 258.00K
9.94T
10,000,000,000,000
10,000,000,000,000
99.39%

SOL

Kapitalisasi Pasar FREEdom Coin saat ini adalah $ 256.43K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 67.18K. Suplai beredar FREEDOM adalah 9.94T, dan total suplainya sebesar 10000000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 258.00K.

Riwayat Harga FREEdom Coin (FREEDOM) USD

Pantau perubahan harga FREEdom Coin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000000019778-7.12%
30 Days$ -0.00000001436-35.76%
60 Hari$ -0.00000001324-33.92%
90 Hari$ -0.00000002667-50.83%
Perubahan Harga FREEdom Coin Hari Ini

Hari ini, FREEDOM tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000000019778 (-7.12%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga FREEdom Coin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00000001436 (-35.76%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga FREEdom Coin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FREEDOM terlihat mengalami perubahan $ -0.00000001324 (-33.92%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga FREEdom Coin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00000002667 (-50.83%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari FREEdom Coin (FREEDOM)?

Lihat halaman Riwayat Harga FREEdom Coin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan FREEdom Coin (FREEDOM)

FREEdom coin was launched in April 2018. It offers DeFi on BNBChain and real world crypto payment solutions for vending machines, shops & webshops.

FREEdom Coin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi FREEdom Coin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa FREEDOM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang FREEdom Coin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli FREEdom Coin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga FREEdom Coin (USD)

Berapa nilai FREEdom Coin (FREEDOM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda FREEdom Coin (FREEDOM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk FREEdom Coin.

Cek prediksi harga FREEdom Coin sekarang!

Tokenomi FREEdom Coin (FREEDOM)

Memahami tokenomi FREEdom Coin (FREEDOM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FREEDOM sekarang!

Cara membeli FREEdom Coin (FREEDOM)

Ingin mengetahui cara membeli FREEdom Coin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli FREEdom Coin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FREEDOM ke Mata Uang Lokal

1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke VND
0.000678927
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke AUD
A$0.000000039732
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke GBP
0.000000019608
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke EUR
0.000000022188
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke USD
$0.0000000258
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke MYR
RM0.000000107844
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke TRY
0.000001088502
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke JPY
¥0.0000039216
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke ARS
ARS$0.000037445346
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke RUB
0.000002095992
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke INR
0.000002287686
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke IDR
Rp0.000429999828
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke PHP
0.000001522716
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke EGP
￡E.0.00000122034
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke BRL
R$0.00000013803
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke CAD
C$0.000000036378
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke BDT
0.000003147858
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke NGN
0.000037122072
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke COP
$0.000098850378
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke ZAR
R.0.000000448404
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke UAH
0.000001085148
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke TZS
T.Sh.0.0000633906
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke VES
Bs0.0000058566
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke CLP
$0.0000243294
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke PKR
Rs0.000007292112
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke KZT
0.000013571574
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke THB
฿0.00000083592
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke TWD
NT$0.000000799542
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke AED
د.إ0.000000094686
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke CHF
Fr0.00000002064
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke HKD
HK$0.000000200466
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke AMD
֏0.00000986592
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke MAD
.د.م0.00000023994
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke MXN
$0.000000479106
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke SAR
ريال0.00000009675
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke ETB
Br0.000003970362
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke KES
KSh0.000003332328
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke JOD
د.أ0.0000000182922
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke PLN
0.000000094686
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke RON
лв0.00000011352
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke SEK
kr0.000000246906
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke BGN
лв0.000000043602
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke HUF
Ft0.000008625714
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke CZK
0.000000543606
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke KWD
د.ك0.0000000078948
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke ILS
0.000000084366
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke BOB
Bs0.00000017802
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke AZN
0.00000004386
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke TJS
SM0.000000237876
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke GEL
0.000000069918
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke AOA
Kz0.000023648022
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke BHD
.د.ب0.0000000097266
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke BMD
$0.0000000258
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke DKK
kr0.000000166668
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke HNL
L0.000000679572
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke MUR
0.0000011868
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke NAD
$0.000000448146
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke NOK
kr0.000000262902
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke NZD
$0.000000045666
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke PAB
B/.0.0000000258
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke PGK
K0.00000010836
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke QAR
ر.ق0.000000093912
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke RSD
дин.0.0000026187
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke UZS
soʻm0.000310843302
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke ALL
L0.00000216333
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke ANG
ƒ0.000000046182
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke AWG
ƒ0.00000004644
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke BBD
$0.0000000516
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke BAM
KM0.000000043602
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke BIF
Fr0.0000760842
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke BND
$0.00000003354
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke BSD
$0.0000000258
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke JMD
$0.00000413703
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke KHR
0.000103614348
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke KMF
Fr0.000010836
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke LAK
0.000560869554
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke LKR
රු0.000007865646
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke MDL
L0.0000004386
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke MGA
Ar0.0001162161
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke MOP
P0.0000002064
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke MVR
0.00000039732
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke MWK
MK0.000044791638
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke MZN
MT0.00000164991
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke NPR
रु0.00000365586
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke PYG
0.0001829736
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke RWF
Fr0.0000374358
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke SBD
$0.000000212334
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke SCR
0.00000038829
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke SRD
$0.0000009933
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke SVC
$0.000000225492
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke SZL
L0.000000447888
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke TMT
m0.0000000903
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke TND
د.ت0.0000000763422
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke TTD
$0.000000174666
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke UGX
Sh0.0000901968
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke XAF
Fr0.0000146286
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke XCD
$0.00000006966
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke XOF
Fr0.0000146286
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke XPF
Fr0.0000026574
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke BWP
P0.00000034701
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke BZD
$0.000000051858
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke CVE
$0.000002472672
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke DJF
Fr0.0000045666
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke DOP
$0.000001659198
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke DZD
د.ج0.000003366384
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke FJD
$0.000000058824
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke GNF
Fr0.000224331
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke GTQ
Q0.000000197628
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke GYD
$0.000005396328
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke ISK
kr0.0000032508

Sumber Daya FREEdom Coin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai FREEdom Coin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi FREEdom Coin
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang FREEdom Coin

Berapa nilai FREEdom Coin (FREEDOM) hari ini?
Harga live FREEDOM dalam USD adalah 0.0000000258 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FREEDOM ke USD saat ini?
Harga FREEDOM ke USD saat ini adalah $ 0.0000000258. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar FREEdom Coin?
Kapitalisasi pasar FREEDOM adalah $ 256.43K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FREEDOM?
Suplai beredar FREEDOM adalah 9.94T USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FREEDOM?
FREEDOM mencapai harga ATH sebesar 0.0000360025722868 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FREEDOM?
FREEDOM mencapai harga ATL 0.000000025255929929 USD.
Berapa volume perdagangan FREEDOM?
Volume perdagangan 24 jam live FREEDOM adalah $ 67.18K USD.
Akankah harga FREEDOM naik lebih tinggi tahun ini?
FREEDOM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FREEDOM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting FREEdom Coin (FREEDOM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

