Harga live Gala hari ini adalah 0.00879 USD. Lacak informasi harga aktual GALA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GALA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GALA

Info Harga GALA

Penjelasan GALA

Whitepaper GALA

Situs Web Resmi GALA

Tokenomi GALA

Prakiraan Harga GALA

Riwayat GALA

Panduan Membeli GALA

Konverter GALA ke Mata Uang Fiat

Spot GALA

Futures USDT-M GALA

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Gala

Harga Gala(GALA)

Harga Live 1 GALA ke USD:

$0.0088
$0.0088$0.0088
+2.44%1D
USD
Grafik Harga Live Gala (GALA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:29:19 (UTC+8)

Informasi Harga Gala (GALA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00842
$ 0.00842$ 0.00842
Low 24 Jam
$ 0.00909
$ 0.00909$ 0.00909
High 24 Jam

$ 0.00842
$ 0.00842$ 0.00842

$ 0.00909
$ 0.00909$ 0.00909

$ 0.8366854878441121
$ 0.8366854878441121$ 0.8366854878441121

$ 0.00015101
$ 0.00015101$ 0.00015101

-0.35%

+2.44%

-10.58%

-10.58%

Harga aktual Gala (GALA) adalah $ 0.00879. Selama 24 jam terakhir, GALA diperdagangkan antara low $ 0.00842 dan high $ 0.00909, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGALA adalah $ 0.8366854878441121, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00015101.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GALA telah berubah sebesar -0.35% selama 1 jam terakhir, +2.44% selama 24 jam, dan -10.58% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Gala (GALA)

No.119

$ 408.54M
$ 408.54M$ 408.54M

$ 1.46M
$ 1.46M$ 1.46M

$ 439.50M
$ 439.50M$ 439.50M

46.48B
46.48B 46.48B

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

46,477,358,815.56778
46,477,358,815.56778 46,477,358,815.56778

92.95%

0.01%

ETH

Kapitalisasi Pasar Gala saat ini adalah $ 408.54M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.46M. Suplai beredar GALA adalah 46.48B, dan total suplainya sebesar 46477358815.56778. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 439.50M.

Riwayat Harga Gala (GALA) USD

Pantau perubahan harga Gala untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0002096+2.44%
30 Days$ -0.00651-42.55%
60 Hari$ -0.00748-45.98%
90 Hari$ -0.0082-48.27%
Perubahan Harga Gala Hari Ini

Hari ini, GALA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0002096 (+2.44%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Gala 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00651 (-42.55%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Gala 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GALA terlihat mengalami perubahan $ -0.00748 (-45.98%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Gala 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0082 (-48.27%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Gala (GALA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Gala sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Gala (GALA)

Gala Games was founded with one goal in mind: to give power back to the gamers. Our mission is to enable freedom through play. To this end, we have embarked on one of the most ambitious development projects to date - the creation of the Gala Games Ecosystem. Founded by Eric Schiermeyer (the co-founder of Zynga and gaming legend), Wright Thurston (one of the first major miners in the cryptocurrency space and holder of multiple patents on blockchain technology), and Michael McCarthy (the Creative Director behind viral gaming hits such as Farmville 2), Gala Games is here to fundamentally redefine both the gaming and blockchain spaces. The first game released by Gala Games, Town Star, is a deceptively simple looking but incredibly deep farming simulation in which user builds a farm to compete in weekly competitions. At various places, NFTs can be used in the game to provide bonuses but are not required to play, have fun, or compete. Mirandus, the MMORPG/Adventure Simulator currently under development by Gala Games is working to completely redefine both the game development pipeline, as well as the gameplay model by putting the power in the hands of the players and giving them ultimate control over the in-game economy.

Gala tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Gala Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GALA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Gala di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Gala dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Gala (USD)

Berapa nilai Gala (GALA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Gala (GALA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gala.

Cek prediksi harga Gala sekarang!

Tokenomi Gala (GALA)

Memahami tokenomi Gala (GALA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GALA sekarang!

Cara membeli Gala (GALA)

Ingin mengetahui cara membeli Gala? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Gala di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GALA ke Mata Uang Lokal

1 Gala(GALA) ke VND
231.30885
1 Gala(GALA) ke AUD
A$0.0135366
1 Gala(GALA) ke GBP
0.0066804
1 Gala(GALA) ke EUR
0.0075594
1 Gala(GALA) ke USD
$0.00879
1 Gala(GALA) ke MYR
RM0.0367422
1 Gala(GALA) ke TRY
0.3708501
1 Gala(GALA) ke JPY
¥1.33608
1 Gala(GALA) ke ARS
ARS$12.7575423
1 Gala(GALA) ke RUB
0.7140996
1 Gala(GALA) ke INR
0.7794093
1 Gala(GALA) ke IDR
Rp146.4999414
1 Gala(GALA) ke PHP
0.5187858
1 Gala(GALA) ke EGP
￡E.0.415767
1 Gala(GALA) ke BRL
R$0.0470265
1 Gala(GALA) ke CAD
C$0.0123939
1 Gala(GALA) ke BDT
1.0724679
1 Gala(GALA) ke NGN
12.6474036
1 Gala(GALA) ke COP
$33.6780939
1 Gala(GALA) ke ZAR
R.0.1526823
1 Gala(GALA) ke UAH
0.3697074
1 Gala(GALA) ke TZS
T.Sh.21.59703
1 Gala(GALA) ke VES
Bs1.99533
1 Gala(GALA) ke CLP
$8.28897
1 Gala(GALA) ke PKR
Rs2.4844056
1 Gala(GALA) ke KZT
4.6238037
1 Gala(GALA) ke THB
฿0.284796
1 Gala(GALA) ke TWD
NT$0.2724021
1 Gala(GALA) ke AED
د.إ0.0322593
1 Gala(GALA) ke CHF
Fr0.007032
1 Gala(GALA) ke HKD
HK$0.0682983
1 Gala(GALA) ke AMD
֏3.361296
1 Gala(GALA) ke MAD
.د.م0.081747
1 Gala(GALA) ke MXN
$0.1632303
1 Gala(GALA) ke SAR
ريال0.0329625
1 Gala(GALA) ke ETB
Br1.3526931
1 Gala(GALA) ke KES
KSh1.1353164
1 Gala(GALA) ke JOD
د.أ0.00623211
1 Gala(GALA) ke PLN
0.0322593
1 Gala(GALA) ke RON
лв0.038676
1 Gala(GALA) ke SEK
kr0.0841203
1 Gala(GALA) ke BGN
лв0.0148551
1 Gala(GALA) ke HUF
Ft2.9387607
1 Gala(GALA) ke CZK
0.1851174
1 Gala(GALA) ke KWD
د.ك0.00268974
1 Gala(GALA) ke ILS
0.0287433
1 Gala(GALA) ke BOB
Bs0.060651
1 Gala(GALA) ke AZN
0.014943
1 Gala(GALA) ke TJS
SM0.0810438
1 Gala(GALA) ke GEL
0.0238209
1 Gala(GALA) ke AOA
Kz8.0568261
1 Gala(GALA) ke BHD
.د.ب0.00330504
1 Gala(GALA) ke BMD
$0.00879
1 Gala(GALA) ke DKK
kr0.0567834
1 Gala(GALA) ke HNL
L0.2315286
1 Gala(GALA) ke MUR
0.40434
1 Gala(GALA) ke NAD
$0.1526823
1 Gala(GALA) ke NOK
kr0.0895701
1 Gala(GALA) ke NZD
$0.0155583
1 Gala(GALA) ke PAB
B/.0.00879
1 Gala(GALA) ke PGK
K0.036918
1 Gala(GALA) ke QAR
ر.ق0.0319956
1 Gala(GALA) ke RSD
дин.0.8919213
1 Gala(GALA) ke UZS
soʻm105.9035901
1 Gala(GALA) ke ALL
L0.7370415
1 Gala(GALA) ke ANG
ƒ0.0157341
1 Gala(GALA) ke AWG
ƒ0.015822
1 Gala(GALA) ke BBD
$0.01758
1 Gala(GALA) ke BAM
KM0.0148551
1 Gala(GALA) ke BIF
Fr25.92171
1 Gala(GALA) ke BND
$0.011427
1 Gala(GALA) ke BSD
$0.00879
1 Gala(GALA) ke JMD
$1.4094765
1 Gala(GALA) ke KHR
35.3011674
1 Gala(GALA) ke KMF
Fr3.6918
1 Gala(GALA) ke LAK
191.0869527
1 Gala(GALA) ke LKR
රු2.6798073
1 Gala(GALA) ke MDL
L0.14943
1 Gala(GALA) ke MGA
Ar39.594555
1 Gala(GALA) ke MOP
P0.07032
1 Gala(GALA) ke MVR
0.135366
1 Gala(GALA) ke MWK
MK15.2604069
1 Gala(GALA) ke MZN
MT0.5621205
1 Gala(GALA) ke NPR
रु1.245543
1 Gala(GALA) ke PYG
62.33868
1 Gala(GALA) ke RWF
Fr12.75429
1 Gala(GALA) ke SBD
$0.0723417
1 Gala(GALA) ke SCR
0.1322895
1 Gala(GALA) ke SRD
$0.338415
1 Gala(GALA) ke SVC
$0.0768246
1 Gala(GALA) ke SZL
L0.1525944
1 Gala(GALA) ke TMT
m0.030765
1 Gala(GALA) ke TND
د.ت0.02600961
1 Gala(GALA) ke TTD
$0.0595083
1 Gala(GALA) ke UGX
Sh30.72984
1 Gala(GALA) ke XAF
Fr4.98393
1 Gala(GALA) ke XCD
$0.023733
1 Gala(GALA) ke XOF
Fr4.98393
1 Gala(GALA) ke XPF
Fr0.90537
1 Gala(GALA) ke BWP
P0.1182255
1 Gala(GALA) ke BZD
$0.0176679
1 Gala(GALA) ke CVE
$0.8424336
1 Gala(GALA) ke DJF
Fr1.55583
1 Gala(GALA) ke DOP
$0.5652849
1 Gala(GALA) ke DZD
د.ج1.1469192
1 Gala(GALA) ke FJD
$0.0200412
1 Gala(GALA) ke GNF
Fr76.42905
1 Gala(GALA) ke GTQ
Q0.0673314
1 Gala(GALA) ke GYD
$1.8385164
1 Gala(GALA) ke ISK
kr1.10754

Sumber Daya Gala

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Gala, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Gala
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Gala

Berapa nilai Gala (GALA) hari ini?
Harga live GALA dalam USD adalah 0.00879 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GALA ke USD saat ini?
Harga GALA ke USD saat ini adalah $ 0.00879. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Gala?
Kapitalisasi pasar GALA adalah $ 408.54M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GALA?
Suplai beredar GALA adalah 46.48B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GALA?
GALA mencapai harga ATH sebesar 0.8366854878441121 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GALA?
GALA mencapai harga ATL 0.00015101 USD.
Berapa volume perdagangan GALA?
Volume perdagangan 24 jam live GALA adalah $ 1.46M USD.
Akankah harga GALA naik lebih tinggi tahun ini?
GALA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GALA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:29:19 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Gala (GALA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

