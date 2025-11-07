Apa yang dimaksud dengan Gala (GALA)

Gala Games was founded with one goal in mind: to give power back to the gamers. Our mission is to enable freedom through play. To this end, we have embarked on one of the most ambitious development projects to date - the creation of the Gala Games Ecosystem. Founded by Eric Schiermeyer (the co-founder of Zynga and gaming legend), Wright Thurston (one of the first major miners in the cryptocurrency space and holder of multiple patents on blockchain technology), and Michael McCarthy (the Creative Director behind viral gaming hits such as Farmville 2), Gala Games is here to fundamentally redefine both the gaming and blockchain spaces. The first game released by Gala Games, Town Star, is a deceptively simple looking but incredibly deep farming simulation in which user builds a farm to compete in weekly competitions. At various places, NFTs can be used in the game to provide bonuses but are not required to play, have fun, or compete. Mirandus, the MMORPG/Adventure Simulator currently under development by Gala Games is working to completely redefine both the game development pipeline, as well as the gameplay model by putting the power in the hands of the players and giving them ultimate control over the in-game economy.

Tokenomi Gala (GALA)

Memahami tokenomi Gala (GALA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GALA sekarang!

Sumber Daya Gala

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Gala, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Gala Berapa nilai Gala (GALA) hari ini? Harga live GALA dalam USD adalah 0.00879 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga GALA ke USD saat ini? $ 0.00879 . Cobalah Harga GALA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Gala? Kapitalisasi pasar GALA adalah $ 408.54M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar GALA? Suplai beredar GALA adalah 46.48B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) GALA? GALA mencapai harga ATH sebesar 0.8366854878441121 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) GALA? GALA mencapai harga ATL 0.00015101 USD . Berapa volume perdagangan GALA? Volume perdagangan 24 jam live GALA adalah $ 1.46M USD . Akankah harga GALA naik lebih tinggi tahun ini? GALA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GALA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Gala (GALA)

