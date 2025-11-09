Tokenomi Galeon (GALEON)

Tokenomi Galeon (GALEON)

Telusuri wawasan utama tentang Galeon (GALEON), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 12:45:30 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Galeon (GALEON)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Galeon (GALEON), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
--
----
Total Suplai:
$ 4.00B
$ 4.00B$ 4.00B
Suplai yang Beredar:
--
----
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 48.44M
$ 48.44M$ 48.44M
All-Time High:
$ 0.02943
$ 0.02943$ 0.02943
All-Time Low:
--
----
Harga Saat Ini:
$ 0.01211
$ 0.01211$ 0.01211

Informasi Galeon (GALEON)

Pelatihan AI Terdesentralisasi untuk Data Medis, 18 rumah sakit telah bergabung pada platform Galeon, 20% pendapatan pelatihan AI mendorong pertumbuhan eksplosif token $GALEON melalui pembelian kembali & burn.

Situs Web Resmi:
https://www.galeon.care/
Whitepaper:
https://whitepaper.galeon.care/whitepaper/
Explorer Blok:
https://bscscan.com/token/0x1d0ac23f03870f768ca005c84cbb6fb82aa884fd

Tokenomi Galeon (GALEON): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Galeon (GALEON) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token GALEON yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token GALEON yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi GALEON, jelajahi harga live token GALEON!

Cara Membeli GALEON

Tertarik untuk menambahkan Galeon (GALEON) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli GALEON, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga Galeon (GALEON)

Menganalisis riwayat harga GALEON membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga GALEON

Ingin mengetahui arah GALEON? Halaman prediksi harga GALEON kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi