Harga live GCB TOKEN hari ini adalah 0.02812 USD. Lacak informasi harga aktual GCB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GCB dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 GCB ke USD:

$0.0269
-5.97%1D
USD
Grafik Harga Live GCB TOKEN (GCB)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:44:29 (UTC+8)

Informasi Harga GCB TOKEN (GCB) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0269
Low 24 Jam
$ 0.02864
High 24 Jam

$ 0.0269
$ 0.02864
$ 0.3413586978426147
$ 0.025015739570114492
-0.99%

-5.97%

-6.05%

-6.05%

Harga aktual GCB TOKEN (GCB) adalah $ 0.02812. Selama 24 jam terakhir, GCB diperdagangkan antara low $ 0.0269 dan high $ 0.02864, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGCB adalah $ 0.3413586978426147, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.025015739570114492.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GCB telah berubah sebesar -0.99% selama 1 jam terakhir, -5.97% selama 24 jam, dan -6.05% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar GCB TOKEN (GCB)

No.607

$ 33.80M
$ 5.03K
$ 70.30M
1.20B
2,500,000,000
1,201,844,746.3740873
48.07%

BSC

Kapitalisasi Pasar GCB TOKEN saat ini adalah $ 33.80M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 5.03K. Suplai beredar GCB adalah 1.20B, dan total suplainya sebesar 1201844746.3740873. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 70.30M.

Riwayat Harga GCB TOKEN (GCB) USD

Pantau perubahan harga GCB TOKEN untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0017079-5.97%
30 Days$ -0.00204-6.77%
60 Hari$ -0.00701-19.96%
90 Hari$ -0.02219-44.11%
Perubahan Harga GCB TOKEN Hari Ini

Hari ini, GCB tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0017079 (-5.97%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga GCB TOKEN 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00204 (-6.77%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga GCB TOKEN 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GCB terlihat mengalami perubahan $ -0.00701 (-19.96%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga GCB TOKEN 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.02219 (-44.11%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari GCB TOKEN (GCB)?

Lihat halaman Riwayat Harga GCB TOKEN sekarang.

Apa yang dimaksud dengan GCB TOKEN (GCB)

GCB token is a utility token designed for the future, enabling secure, fast, and convenient financial transactions globally.

GCB TOKEN tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi GCB TOKEN Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GCB ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang GCB TOKEN di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli GCB TOKEN dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga GCB TOKEN (USD)

Berapa nilai GCB TOKEN (GCB) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda GCB TOKEN (GCB) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk GCB TOKEN.

Cek prediksi harga GCB TOKEN sekarang!

Tokenomi GCB TOKEN (GCB)

Memahami tokenomi GCB TOKEN (GCB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GCB sekarang!

Cara membeli GCB TOKEN (GCB)

Ingin mengetahui cara membeli GCB TOKEN? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli GCB TOKEN di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GCB ke Mata Uang Lokal

1 GCB TOKEN(GCB) ke VND
739.9778
1 GCB TOKEN(GCB) ke AUD
A$0.0433048
1 GCB TOKEN(GCB) ke GBP
0.0213712
1 GCB TOKEN(GCB) ke EUR
0.0241832
1 GCB TOKEN(GCB) ke USD
$0.02812
1 GCB TOKEN(GCB) ke MYR
RM0.1172604
1 GCB TOKEN(GCB) ke TRY
1.186664
1 GCB TOKEN(GCB) ke JPY
¥4.30236
1 GCB TOKEN(GCB) ke ARS
ARS$40.8125244
1 GCB TOKEN(GCB) ke RUB
2.28475
1 GCB TOKEN(GCB) ke INR
2.4934004
1 GCB TOKEN(GCB) ke IDR
Rp468.6664792
1 GCB TOKEN(GCB) ke PHP
1.6596424
1 GCB TOKEN(GCB) ke EGP
￡E.1.3297948
1 GCB TOKEN(GCB) ke BRL
R$0.150442
1 GCB TOKEN(GCB) ke CAD
C$0.0396492
1 GCB TOKEN(GCB) ke BDT
3.4309212
1 GCB TOKEN(GCB) ke NGN
40.4601808
1 GCB TOKEN(GCB) ke COP
$107.7392492
1 GCB TOKEN(GCB) ke ZAR
R.0.4884444
1 GCB TOKEN(GCB) ke UAH
1.1827272
1 GCB TOKEN(GCB) ke TZS
T.Sh.69.09084
1 GCB TOKEN(GCB) ke VES
Bs6.38324
1 GCB TOKEN(GCB) ke CLP
$26.51716
1 GCB TOKEN(GCB) ke PKR
Rs7.9478368
1 GCB TOKEN(GCB) ke KZT
14.7919636
1 GCB TOKEN(GCB) ke THB
฿0.9105256
1 GCB TOKEN(GCB) ke TWD
NT$0.8711576
1 GCB TOKEN(GCB) ke AED
د.إ0.1032004
1 GCB TOKEN(GCB) ke CHF
Fr0.022496
1 GCB TOKEN(GCB) ke HKD
HK$0.2184924
1 GCB TOKEN(GCB) ke AMD
֏10.753088
1 GCB TOKEN(GCB) ke MAD
.د.م0.261516
1 GCB TOKEN(GCB) ke MXN
$0.5224696
1 GCB TOKEN(GCB) ke SAR
ريال0.10545
1 GCB TOKEN(GCB) ke ETB
Br4.3273868
1 GCB TOKEN(GCB) ke KES
KSh3.6314168
1 GCB TOKEN(GCB) ke JOD
د.أ0.01993708
1 GCB TOKEN(GCB) ke PLN
0.1034816
1 GCB TOKEN(GCB) ke RON
лв0.123728
1 GCB TOKEN(GCB) ke SEK
kr0.2691084
1 GCB TOKEN(GCB) ke BGN
лв0.0475228
1 GCB TOKEN(GCB) ke HUF
Ft9.4140136
1 GCB TOKEN(GCB) ke CZK
0.5930508
1 GCB TOKEN(GCB) ke KWD
د.ك0.00860472
1 GCB TOKEN(GCB) ke ILS
0.0919524
1 GCB TOKEN(GCB) ke BOB
Bs0.194028
1 GCB TOKEN(GCB) ke AZN
0.047804
1 GCB TOKEN(GCB) ke TJS
SM0.2592664
1 GCB TOKEN(GCB) ke GEL
0.0762052
1 GCB TOKEN(GCB) ke AOA
Kz25.7745108
1 GCB TOKEN(GCB) ke BHD
.د.ب0.01060124
1 GCB TOKEN(GCB) ke BMD
$0.02812
1 GCB TOKEN(GCB) ke DKK
kr0.1819364
1 GCB TOKEN(GCB) ke HNL
L0.7406808
1 GCB TOKEN(GCB) ke MUR
1.2918328
1 GCB TOKEN(GCB) ke NAD
$0.4884444
1 GCB TOKEN(GCB) ke NOK
kr0.2865428
1 GCB TOKEN(GCB) ke NZD
$0.0497724
1 GCB TOKEN(GCB) ke PAB
B/.0.02812
1 GCB TOKEN(GCB) ke PGK
K0.118104
1 GCB TOKEN(GCB) ke QAR
ر.ق0.1023568
1 GCB TOKEN(GCB) ke RSD
дин.2.8561484
1 GCB TOKEN(GCB) ke UZS
soʻm338.7951028
1 GCB TOKEN(GCB) ke ALL
L2.357862
1 GCB TOKEN(GCB) ke ANG
ƒ0.0503348
1 GCB TOKEN(GCB) ke AWG
ƒ0.050616
1 GCB TOKEN(GCB) ke BBD
$0.05624
1 GCB TOKEN(GCB) ke BAM
KM0.0475228
1 GCB TOKEN(GCB) ke BIF
Fr82.92588
1 GCB TOKEN(GCB) ke BND
$0.036556
1 GCB TOKEN(GCB) ke BSD
$0.02812
1 GCB TOKEN(GCB) ke JMD
$4.509042
1 GCB TOKEN(GCB) ke KHR
112.9316072
1 GCB TOKEN(GCB) ke KMF
Fr11.8104
1 GCB TOKEN(GCB) ke LAK
611.3043356
1 GCB TOKEN(GCB) ke LKR
රු8.5729444
1 GCB TOKEN(GCB) ke MDL
L0.47804
1 GCB TOKEN(GCB) ke MGA
Ar126.66654
1 GCB TOKEN(GCB) ke MOP
P0.22496
1 GCB TOKEN(GCB) ke MVR
0.433048
1 GCB TOKEN(GCB) ke MWK
MK48.8194132
1 GCB TOKEN(GCB) ke MZN
MT1.798274
1 GCB TOKEN(GCB) ke NPR
रु3.984604
1 GCB TOKEN(GCB) ke PYG
199.42704
1 GCB TOKEN(GCB) ke RWF
Fr40.80212
1 GCB TOKEN(GCB) ke SBD
$0.2314276
1 GCB TOKEN(GCB) ke SCR
0.39368
1 GCB TOKEN(GCB) ke SRD
$1.08262
1 GCB TOKEN(GCB) ke SVC
$0.2457688
1 GCB TOKEN(GCB) ke SZL
L0.4881632
1 GCB TOKEN(GCB) ke TMT
m0.09842
1 GCB TOKEN(GCB) ke TND
د.ت0.08320708
1 GCB TOKEN(GCB) ke TTD
$0.1903724
1 GCB TOKEN(GCB) ke UGX
Sh98.30752
1 GCB TOKEN(GCB) ke XAF
Fr15.97216
1 GCB TOKEN(GCB) ke XCD
$0.075924
1 GCB TOKEN(GCB) ke XOF
Fr15.97216
1 GCB TOKEN(GCB) ke XPF
Fr2.89636
1 GCB TOKEN(GCB) ke BWP
P0.378214
1 GCB TOKEN(GCB) ke BZD
$0.0565212
1 GCB TOKEN(GCB) ke CVE
$2.6950208
1 GCB TOKEN(GCB) ke DJF
Fr4.97724
1 GCB TOKEN(GCB) ke DOP
$1.8083972
1 GCB TOKEN(GCB) ke DZD
د.ج3.6690976
1 GCB TOKEN(GCB) ke FJD
$0.0641136
1 GCB TOKEN(GCB) ke GNF
Fr244.5034
1 GCB TOKEN(GCB) ke GTQ
Q0.2153992
1 GCB TOKEN(GCB) ke GYD
$5.8815792
1 GCB TOKEN(GCB) ke ISK
kr3.54312

Sumber Daya GCB TOKEN

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai GCB TOKEN, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi GCB TOKEN
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang GCB TOKEN

Berapa nilai GCB TOKEN (GCB) hari ini?
Harga live GCB dalam USD adalah 0.02812 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GCB ke USD saat ini?
Harga GCB ke USD saat ini adalah $ 0.02812. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar GCB TOKEN?
Kapitalisasi pasar GCB adalah $ 33.80M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GCB?
Suplai beredar GCB adalah 1.20B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GCB?
GCB mencapai harga ATH sebesar 0.3413586978426147 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GCB?
GCB mencapai harga ATL 0.025015739570114492 USD.
Berapa volume perdagangan GCB?
Volume perdagangan 24 jam live GCB adalah $ 5.03K USD.
Akankah harga GCB naik lebih tinggi tahun ini?
GCB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GCB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting GCB TOKEN (GCB)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

