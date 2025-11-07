Apa yang dimaksud dengan Gochujang Coin (GOCHU)

Gochujangcoin is centered around the iconic K-food ingredient of gochujang, and plans to expand through related games, NFTs, and K-food recipe offerings. Gochujangcoin is centered around the iconic K-food ingredient of gochujang, and plans to expand through related games, NFTs, and K-food recipe offerings.

Prediksi Harga Gochujang Coin (USD)

Berapa nilai Gochujang Coin (GOCHU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Gochujang Coin (GOCHU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gochujang Coin.

Tokenomi Gochujang Coin (GOCHU)

Memahami tokenomi Gochujang Coin (GOCHU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GOCHU sekarang!

Cara membeli Gochujang Coin (GOCHU)

GOCHU ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Gochujang Coin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Gochujang Coin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Gochujang Coin Berapa nilai Gochujang Coin (GOCHU) hari ini? Harga live GOCHU dalam USD adalah 0.0000005883 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga GOCHU ke USD saat ini? $ 0.0000005883 . Cobalah Harga GOCHU ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Gochujang Coin? Kapitalisasi pasar GOCHU adalah $ 6.58M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar GOCHU? Suplai beredar GOCHU adalah 11.18T USD . Berapa harga all‑time high (ATH) GOCHU? GOCHU mencapai harga ATH sebesar 0.000003216336919099 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) GOCHU? GOCHU mencapai harga ATL 0.000000100066496121 USD . Berapa volume perdagangan GOCHU? Volume perdagangan 24 jam live GOCHU adalah $ 86.46K USD . Akankah harga GOCHU naik lebih tinggi tahun ini? GOCHU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GOCHU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Gochujang Coin (GOCHU)

