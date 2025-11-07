BursaDEX+
Harga live Gochujang Coin hari ini adalah 0.0000005883 USD. Lacak informasi harga aktual GOCHU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GOCHU dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GOCHU

Info Harga GOCHU

Penjelasan GOCHU

Whitepaper GOCHU

Situs Web Resmi GOCHU

Tokenomi GOCHU

Prakiraan Harga GOCHU

Riwayat GOCHU

Panduan Membeli GOCHU

Konverter GOCHU ke Mata Uang Fiat

Spot GOCHU

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Gochujang Coin

Harga Gochujang Coin(GOCHU)

Harga Live 1 GOCHU ke USD:

$0.0000005883
$0.0000005883$0.0000005883
+9.43%1D
USD
Grafik Harga Live Gochujang Coin (GOCHU)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:30:44 (UTC+8)

Informasi Harga Gochujang Coin (GOCHU) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00000053
$ 0.00000053$ 0.00000053
Low 24 Jam
$ 0.0000006036
$ 0.0000006036$ 0.0000006036
High 24 Jam

$ 0.00000053
$ 0.00000053$ 0.00000053

$ 0.0000006036
$ 0.0000006036$ 0.0000006036

$ 0.000003216336919099
$ 0.000003216336919099$ 0.000003216336919099

$ 0.000000100066496121
$ 0.000000100066496121$ 0.000000100066496121

-0.51%

+9.43%

-2.22%

-2.22%

Harga aktual Gochujang Coin (GOCHU) adalah $ 0.0000005883. Selama 24 jam terakhir, GOCHU diperdagangkan antara low $ 0.00000053 dan high $ 0.0000006036, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGOCHU adalah $ 0.000003216336919099, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000000100066496121.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GOCHU telah berubah sebesar -0.51% selama 1 jam terakhir, +9.43% selama 24 jam, dan -2.22% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Gochujang Coin (GOCHU)

No.1261

$ 6.58M
$ 6.58M$ 6.58M

$ 86.46K
$ 86.46K$ 86.46K

$ 17.65M
$ 17.65M$ 17.65M

11.18T
11.18T 11.18T

29,999,999,950,000
29,999,999,950,000 29,999,999,950,000

29,999,999,950,000
29,999,999,950,000 29,999,999,950,000

37.26%

BASE

Kapitalisasi Pasar Gochujang Coin saat ini adalah $ 6.58M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 86.46K. Suplai beredar GOCHU adalah 11.18T, dan total suplainya sebesar 29999999950000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.65M.

Riwayat Harga Gochujang Coin (GOCHU) USD

Pantau perubahan harga Gochujang Coin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000000050696+9.43%
30 Days$ +0.0000000975+19.86%
60 Hari$ +0.0000002851+94.03%
90 Hari$ +0.0000002771+89.04%
Perubahan Harga Gochujang Coin Hari Ini

Hari ini, GOCHU tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000000050696 (+9.43%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Gochujang Coin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.0000000975 (+19.86%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Gochujang Coin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GOCHU terlihat mengalami perubahan $ +0.0000002851 (+94.03%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Gochujang Coin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0000002771 (+89.04%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Gochujang Coin (GOCHU)?

Lihat halaman Riwayat Harga Gochujang Coin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Gochujang Coin (GOCHU)

Gochujangcoin is centered around the iconic K-food ingredient of gochujang, and plans to expand through related games, NFTs, and K-food recipe offerings.

Gochujang Coin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Gochujang Coin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GOCHU ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Gochujang Coin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Gochujang Coin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Gochujang Coin (USD)

Berapa nilai Gochujang Coin (GOCHU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Gochujang Coin (GOCHU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gochujang Coin.

Cek prediksi harga Gochujang Coin sekarang!

Tokenomi Gochujang Coin (GOCHU)

Memahami tokenomi Gochujang Coin (GOCHU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GOCHU sekarang!

Cara membeli Gochujang Coin (GOCHU)

Ingin mengetahui cara membeli Gochujang Coin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Gochujang Coin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GOCHU ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Gochujang Coin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Gochujang Coin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Gochujang Coin
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Gochujang Coin

Berapa nilai Gochujang Coin (GOCHU) hari ini?
Harga live GOCHU dalam USD adalah 0.0000005883 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GOCHU ke USD saat ini?
Harga GOCHU ke USD saat ini adalah $ 0.0000005883. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Gochujang Coin?
Kapitalisasi pasar GOCHU adalah $ 6.58M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GOCHU?
Suplai beredar GOCHU adalah 11.18T USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GOCHU?
GOCHU mencapai harga ATH sebesar 0.000003216336919099 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GOCHU?
GOCHU mencapai harga ATL 0.000000100066496121 USD.
Berapa volume perdagangan GOCHU?
Volume perdagangan 24 jam live GOCHU adalah $ 86.46K USD.
Akankah harga GOCHU naik lebih tinggi tahun ini?
GOCHU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GOCHU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:30:44 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Gochujang Coin (GOCHU)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

