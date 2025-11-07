BursaDEX+
Harga live Xeno Governance hari ini adalah 0.001359 USD. Lacak informasi harga aktual GXE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GXE dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Xeno Governance(GXE)

Harga Live 1 GXE ke USD:

$0.001358
$0.001358$0.001358
-0.80%1D
USD
Grafik Harga Live Xeno Governance (GXE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:46:29 (UTC+8)

Informasi Harga Xeno Governance (GXE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.001346
$ 0.001346$ 0.001346
Low 24 Jam
$ 0.001394
$ 0.001394$ 0.001394
High 24 Jam

$ 0.001346
$ 0.001346$ 0.001346

$ 0.001394
$ 0.001394$ 0.001394

$ 127.55105996752341
$ 127.55105996752341$ 127.55105996752341

$ 0.001043390131716337
$ 0.001043390131716337$ 0.001043390131716337

-0.44%

-0.80%

+12.68%

+12.68%

Harga aktual Xeno Governance (GXE) adalah $ 0.001359. Selama 24 jam terakhir, GXE diperdagangkan antara low $ 0.001346 dan high $ 0.001394, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGXE adalah $ 127.55105996752341, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.001043390131716337.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GXE telah berubah sebesar -0.44% selama 1 jam terakhir, -0.80% selama 24 jam, dan +12.68% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Xeno Governance (GXE)

No.4077

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 209.88K
$ 209.88K$ 209.88K

$ 8.15M
$ 8.15M$ 8.15M

0.00
0.00 0.00

6,000,000,000
6,000,000,000 6,000,000,000

5,987,619,944.93
5,987,619,944.93 5,987,619,944.93

0.00%

BSC

Kapitalisasi Pasar Xeno Governance saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 209.88K. Suplai beredar GXE adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 5987619944.93. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.15M.

Riwayat Harga Xeno Governance (GXE) USD

Pantau perubahan harga Xeno Governance untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00001095-0.80%
30 Days$ -0.000397-22.61%
60 Hari$ -0.001821-57.27%
90 Hari$ -0.000671-33.06%
Perubahan Harga Xeno Governance Hari Ini

Hari ini, GXE tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00001095 (-0.80%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Xeno Governance 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000397 (-22.61%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Xeno Governance 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GXE terlihat mengalami perubahan $ -0.001821 (-57.27%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Xeno Governance 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000671 (-33.06%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Xeno Governance (GXE)?

Lihat halaman Riwayat Harga Xeno Governance sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Xeno Governance (GXE)

Xeno is the GameFi project focusing on PvP and Crooz, listed company in Japan known as eCommerce giant & game developer developing the app for the worldwide famous anime like HUNTER x HUNTER, is highly involved. XENO is a basically a tactical PvP games with both the essence of GameFi and Esports are added. Players who hold NFT characters can earn utility tokens and NFTs by playing the game, and trade NFTs seamlessly through the in-app wallet and marketplace.

Xeno Governance tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Xeno Governance Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GXE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Xeno Governance di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Xeno Governance dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Xeno Governance (USD)

Berapa nilai Xeno Governance (GXE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Xeno Governance (GXE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Xeno Governance.

Cek prediksi harga Xeno Governance sekarang!

Tokenomi Xeno Governance (GXE)

Memahami tokenomi Xeno Governance (GXE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GXE sekarang!

Cara membeli Xeno Governance (GXE)

Ingin mengetahui cara membeli Xeno Governance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Xeno Governance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GXE ke Mata Uang Lokal

1 Xeno Governance(GXE) ke VND
35.762085
1 Xeno Governance(GXE) ke AUD
A$0.00209286
1 Xeno Governance(GXE) ke GBP
0.00103284
1 Xeno Governance(GXE) ke EUR
0.00116874
1 Xeno Governance(GXE) ke USD
$0.001359
1 Xeno Governance(GXE) ke MYR
RM0.00566703
1 Xeno Governance(GXE) ke TRY
0.0573498
1 Xeno Governance(GXE) ke JPY
¥0.207927
1 Xeno Governance(GXE) ke ARS
ARS$1.97241183
1 Xeno Governance(GXE) ke RUB
0.11041875
1 Xeno Governance(GXE) ke INR
0.12050253
1 Xeno Governance(GXE) ke IDR
Rp22.64999094
1 Xeno Governance(GXE) ke PHP
0.08020818
1 Xeno Governance(GXE) ke EGP
￡E.0.06426711
1 Xeno Governance(GXE) ke BRL
R$0.00727065
1 Xeno Governance(GXE) ke CAD
C$0.00191619
1 Xeno Governance(GXE) ke BDT
0.16581159
1 Xeno Governance(GXE) ke NGN
1.95538356
1 Xeno Governance(GXE) ke COP
$5.20688619
1 Xeno Governance(GXE) ke ZAR
R.0.02360583
1 Xeno Governance(GXE) ke UAH
0.05715954
1 Xeno Governance(GXE) ke TZS
T.Sh.3.339063
1 Xeno Governance(GXE) ke VES
Bs0.308493
1 Xeno Governance(GXE) ke CLP
$1.281537
1 Xeno Governance(GXE) ke PKR
Rs0.38410776
1 Xeno Governance(GXE) ke KZT
0.71487477
1 Xeno Governance(GXE) ke THB
฿0.04400442
1 Xeno Governance(GXE) ke TWD
NT$0.04210182
1 Xeno Governance(GXE) ke AED
د.إ0.00498753
1 Xeno Governance(GXE) ke CHF
Fr0.0010872
1 Xeno Governance(GXE) ke HKD
HK$0.01055943
1 Xeno Governance(GXE) ke AMD
֏0.5196816
1 Xeno Governance(GXE) ke MAD
.د.م0.0126387
1 Xeno Governance(GXE) ke MXN
$0.02525022
1 Xeno Governance(GXE) ke SAR
ريال0.00509625
1 Xeno Governance(GXE) ke ETB
Br0.20913651
1 Xeno Governance(GXE) ke KES
KSh0.17550126
1 Xeno Governance(GXE) ke JOD
د.أ0.000963531
1 Xeno Governance(GXE) ke PLN
0.00500112
1 Xeno Governance(GXE) ke RON
лв0.0059796
1 Xeno Governance(GXE) ke SEK
kr0.01300563
1 Xeno Governance(GXE) ke BGN
лв0.00229671
1 Xeno Governance(GXE) ke HUF
Ft0.45496602
1 Xeno Governance(GXE) ke CZK
0.02866131
1 Xeno Governance(GXE) ke KWD
د.ك0.000415854
1 Xeno Governance(GXE) ke ILS
0.00444393
1 Xeno Governance(GXE) ke BOB
Bs0.0093771
1 Xeno Governance(GXE) ke AZN
0.0023103
1 Xeno Governance(GXE) ke TJS
SM0.01252998
1 Xeno Governance(GXE) ke GEL
0.00368289
1 Xeno Governance(GXE) ke AOA
Kz1.24564581
1 Xeno Governance(GXE) ke BHD
.د.ب0.000512343
1 Xeno Governance(GXE) ke BMD
$0.001359
1 Xeno Governance(GXE) ke DKK
kr0.00879273
1 Xeno Governance(GXE) ke HNL
L0.03579606
1 Xeno Governance(GXE) ke MUR
0.06243246
1 Xeno Governance(GXE) ke NAD
$0.02360583
1 Xeno Governance(GXE) ke NOK
kr0.01384821
1 Xeno Governance(GXE) ke NZD
$0.00240543
1 Xeno Governance(GXE) ke PAB
B/.0.001359
1 Xeno Governance(GXE) ke PGK
K0.0057078
1 Xeno Governance(GXE) ke QAR
ر.ق0.00494676
1 Xeno Governance(GXE) ke RSD
дин.0.13803363
1 Xeno Governance(GXE) ke UZS
soʻm16.37349021
1 Xeno Governance(GXE) ke ALL
L0.11395215
1 Xeno Governance(GXE) ke ANG
ƒ0.00243261
1 Xeno Governance(GXE) ke AWG
ƒ0.0024462
1 Xeno Governance(GXE) ke BBD
$0.002718
1 Xeno Governance(GXE) ke BAM
KM0.00229671
1 Xeno Governance(GXE) ke BIF
Fr4.007691
1 Xeno Governance(GXE) ke BND
$0.0017667
1 Xeno Governance(GXE) ke BSD
$0.001359
1 Xeno Governance(GXE) ke JMD
$0.21791565
1 Xeno Governance(GXE) ke KHR
5.45782554
1 Xeno Governance(GXE) ke KMF
Fr0.57078
1 Xeno Governance(GXE) ke LAK
29.54347767
1 Xeno Governance(GXE) ke LKR
රු0.41431833
1 Xeno Governance(GXE) ke MDL
L0.023103
1 Xeno Governance(GXE) ke MGA
Ar6.1216155
1 Xeno Governance(GXE) ke MOP
P0.010872
1 Xeno Governance(GXE) ke MVR
0.0209286
1 Xeno Governance(GXE) ke MWK
MK2.35937349
1 Xeno Governance(GXE) ke MZN
MT0.08690805
1 Xeno Governance(GXE) ke NPR
रु0.1925703
1 Xeno Governance(GXE) ke PYG
9.638028
1 Xeno Governance(GXE) ke RWF
Fr1.971909
1 Xeno Governance(GXE) ke SBD
$0.01118457
1 Xeno Governance(GXE) ke SCR
0.019026
1 Xeno Governance(GXE) ke SRD
$0.0523215
1 Xeno Governance(GXE) ke SVC
$0.01187766
1 Xeno Governance(GXE) ke SZL
L0.02359224
1 Xeno Governance(GXE) ke TMT
m0.0047565
1 Xeno Governance(GXE) ke TND
د.ت0.004021281
1 Xeno Governance(GXE) ke TTD
$0.00920043
1 Xeno Governance(GXE) ke UGX
Sh4.751064
1 Xeno Governance(GXE) ke XAF
Fr0.771912
1 Xeno Governance(GXE) ke XCD
$0.0036693
1 Xeno Governance(GXE) ke XOF
Fr0.771912
1 Xeno Governance(GXE) ke XPF
Fr0.139977
1 Xeno Governance(GXE) ke BWP
P0.01827855
1 Xeno Governance(GXE) ke BZD
$0.00273159
1 Xeno Governance(GXE) ke CVE
$0.13024656
1 Xeno Governance(GXE) ke DJF
Fr0.240543
1 Xeno Governance(GXE) ke DOP
$0.08739729
1 Xeno Governance(GXE) ke DZD
د.ج0.17732232
1 Xeno Governance(GXE) ke FJD
$0.00309852
1 Xeno Governance(GXE) ke GNF
Fr11.816505
1 Xeno Governance(GXE) ke GTQ
Q0.01040994
1 Xeno Governance(GXE) ke GYD
$0.28424844
1 Xeno Governance(GXE) ke ISK
kr0.171234

Sumber Daya Xeno Governance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Xeno Governance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Xeno Governance
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Xeno Governance

Berapa nilai Xeno Governance (GXE) hari ini?
Harga live GXE dalam USD adalah 0.001359 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GXE ke USD saat ini?
Harga GXE ke USD saat ini adalah $ 0.001359. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Xeno Governance?
Kapitalisasi pasar GXE adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GXE?
Suplai beredar GXE adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GXE?
GXE mencapai harga ATH sebesar 127.55105996752341 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GXE?
GXE mencapai harga ATL 0.001043390131716337 USD.
Berapa volume perdagangan GXE?
Volume perdagangan 24 jam live GXE adalah $ 209.88K USD.
Akankah harga GXE naik lebih tinggi tahun ini?
GXE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GXE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:46:29 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

