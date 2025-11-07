Apa yang dimaksud dengan Xeno Governance (GXE)

Xeno is the GameFi project focusing on PvP and Crooz, listed company in Japan known as eCommerce giant & game developer developing the app for the worldwide famous anime like HUNTER x HUNTER, is highly involved. XENO is a basically a tactical PvP games with both the essence of GameFi and Esports are added. Players who hold NFT characters can earn utility tokens and NFTs by playing the game, and trade NFTs seamlessly through the in-app wallet and marketplace.

Xeno Governance tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Xeno Governance Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa GXE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Xeno Governance di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Xeno Governance dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Xeno Governance (USD)

Berapa nilai Xeno Governance (GXE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Xeno Governance (GXE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Xeno Governance.

Cek prediksi harga Xeno Governance sekarang!

Tokenomi Xeno Governance (GXE)

Memahami tokenomi Xeno Governance (GXE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GXE sekarang!

Cara membeli Xeno Governance (GXE)

Ingin mengetahui cara membeli Xeno Governance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Xeno Governance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GXE ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Xeno Governance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Xeno Governance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Xeno Governance Berapa nilai Xeno Governance (GXE) hari ini? Harga live GXE dalam USD adalah 0.001359 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga GXE ke USD saat ini? $ 0.001359 . Cobalah Harga GXE ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Xeno Governance? Kapitalisasi pasar GXE adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar GXE? Suplai beredar GXE adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) GXE? GXE mencapai harga ATH sebesar 127.55105996752341 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) GXE? GXE mencapai harga ATL 0.001043390131716337 USD . Berapa volume perdagangan GXE? Volume perdagangan 24 jam live GXE adalah $ 209.88K USD . Akankah harga GXE naik lebih tinggi tahun ini? GXE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GXE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

