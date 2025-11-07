BursaDEX+
Harga live Heurist hari ini adalah 0.02014 USD. Lacak informasi harga aktual HEU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HEU dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Heurist(HEU)

Harga Live 1 HEU ke USD:

$0.02014
-2.04%1D
USD
Grafik Harga Live Heurist (HEU)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:47:28 (UTC+8)

Informasi Harga Heurist (HEU) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01985
Low 24 Jam
$ 0.02239
High 24 Jam

$ 0.01985
$ 0.02239
--
--
0.00%

-2.04%

-10.29%

-10.29%

Harga aktual Heurist (HEU) adalah $ 0.02014. Selama 24 jam terakhir, HEU diperdagangkan antara low $ 0.01985 dan high $ 0.02239, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHEU adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HEU telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -2.04% selama 24 jam, dan -10.29% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Heurist (HEU)

$ 2.23M
$ 1.69K
$ 20.14M
110.49M
1,000,000,000
BASE

Kapitalisasi Pasar Heurist saat ini adalah $ 2.23M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.69K. Suplai beredar HEU adalah 110.49M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.14M.

Riwayat Harga Heurist (HEU) USD

Pantau perubahan harga Heurist untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0004194-2.04%
30 Days$ +0.00264+15.08%
60 Hari$ -0.00768-27.61%
90 Hari$ -0.07792-79.47%
Perubahan Harga Heurist Hari Ini

Hari ini, HEU tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0004194 (-2.04%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Heurist 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.00264 (+15.08%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Heurist 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, HEU terlihat mengalami perubahan $ -0.00768 (-27.61%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Heurist 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.07792 (-79.47%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Heurist (HEU)?

Lihat halaman Riwayat Harga Heurist sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Heurist (HEU)

Heurist is a decentralized AI-as-a-Service cloud. We aggregate compute resources from individual GPU owners and data centers to provide serverless AI services. Heurist's API-first infrastructure eliminates the need for developers to manage GPU machines, enabling cost-efficient, censorship-free AI integration with APIs.

Heurist tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Heurist Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa HEU ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Heurist di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Heurist dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Heurist (USD)

Berapa nilai Heurist (HEU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Heurist (HEU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Heurist.

Cek prediksi harga Heurist sekarang!

Tokenomi Heurist (HEU)

Memahami tokenomi Heurist (HEU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HEU sekarang!

Cara membeli Heurist (HEU)

Ingin mengetahui cara membeli Heurist? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Heurist di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HEU ke Mata Uang Lokal

1 Heurist(HEU) ke VND
529.9841
1 Heurist(HEU) ke AUD
A$0.0310156
1 Heurist(HEU) ke GBP
0.0153064
1 Heurist(HEU) ke EUR
0.0173204
1 Heurist(HEU) ke USD
$0.02014
1 Heurist(HEU) ke MYR
RM0.0841852
1 Heurist(HEU) ke TRY
0.847894
1 Heurist(HEU) ke JPY
¥3.08142
1 Heurist(HEU) ke ARS
ARS$29.2305918
1 Heurist(HEU) ke RUB
1.6361736
1 Heurist(HEU) ke INR
1.7858138
1 Heurist(HEU) ke IDR
Rp335.6665324
1 Heurist(HEU) ke PHP
1.1888642
1 Heurist(HEU) ke EGP
￡E.0.9524206
1 Heurist(HEU) ke BRL
R$0.1075476
1 Heurist(HEU) ke CAD
C$0.0283974
1 Heurist(HEU) ke BDT
2.4572814
1 Heurist(HEU) ke NGN
28.9782376
1 Heurist(HEU) ke COP
$77.1645974
1 Heurist(HEU) ke ZAR
R.0.3496304
1 Heurist(HEU) ke UAH
0.8470884
1 Heurist(HEU) ke TZS
T.Sh.49.48398
1 Heurist(HEU) ke VES
Bs4.49122
1 Heurist(HEU) ke CLP
$18.97188
1 Heurist(HEU) ke PKR
Rs5.6923696
1 Heurist(HEU) ke KZT
10.5942442
1 Heurist(HEU) ke THB
฿0.652536
1 Heurist(HEU) ke TWD
NT$0.6241386
1 Heurist(HEU) ke AED
د.إ0.0739138
1 Heurist(HEU) ke CHF
Fr0.016112
1 Heurist(HEU) ke HKD
HK$0.1564878
1 Heurist(HEU) ke AMD
֏7.701536
1 Heurist(HEU) ke MAD
.د.م0.1875034
1 Heurist(HEU) ke MXN
$0.3739998
1 Heurist(HEU) ke SAR
ريال0.075525
1 Heurist(HEU) ke ETB
Br3.0912886
1 Heurist(HEU) ke KES
KSh2.6008796
1 Heurist(HEU) ke JOD
د.أ0.01427926
1 Heurist(HEU) ke PLN
0.0741152
1 Heurist(HEU) ke RON
лв0.088616
1 Heurist(HEU) ke SEK
kr0.1925384
1 Heurist(HEU) ke BGN
лв0.0340366
1 Heurist(HEU) ke HUF
Ft6.7334062
1 Heurist(HEU) ke CZK
0.4247526
1 Heurist(HEU) ke KWD
د.ك0.00616284
1 Heurist(HEU) ke ILS
0.0658578
1 Heurist(HEU) ke BOB
Bs0.138966
1 Heurist(HEU) ke AZN
0.034238
1 Heurist(HEU) ke TJS
SM0.1856908
1 Heurist(HEU) ke GEL
0.0545794
1 Heurist(HEU) ke AOA
Kz18.375736
1 Heurist(HEU) ke BHD
.د.ب0.00757264
1 Heurist(HEU) ke BMD
$0.02014
1 Heurist(HEU) ke DKK
kr0.1301044
1 Heurist(HEU) ke HNL
L0.5292792
1 Heurist(HEU) ke MUR
0.92644
1 Heurist(HEU) ke NAD
$0.3498318
1 Heurist(HEU) ke NOK
kr0.205428
1 Heurist(HEU) ke NZD
$0.0356478
1 Heurist(HEU) ke PAB
B/.0.02014
1 Heurist(HEU) ke PGK
K0.0859978
1 Heurist(HEU) ke QAR
ر.ق0.0733096
1 Heurist(HEU) ke RSD
дин.2.0444114
1 Heurist(HEU) ke UZS
soʻm239.7618664
1 Heurist(HEU) ke ALL
L1.6891418
1 Heurist(HEU) ke ANG
ƒ0.0360506
1 Heurist(HEU) ke AWG
ƒ0.036252
1 Heurist(HEU) ke BBD
$0.04028
1 Heurist(HEU) ke BAM
KM0.0340366
1 Heurist(HEU) ke BIF
Fr59.39286
1 Heurist(HEU) ke BND
$0.026182
1 Heurist(HEU) ke BSD
$0.02014
1 Heurist(HEU) ke JMD
$3.229449
1 Heurist(HEU) ke KHR
80.8834484
1 Heurist(HEU) ke KMF
Fr8.59978
1 Heurist(HEU) ke LAK
437.8260782
1 Heurist(HEU) ke LKR
රු6.1400818
1 Heurist(HEU) ke MDL
L0.3445954
1 Heurist(HEU) ke MGA
Ar90.72063
1 Heurist(HEU) ke MOP
P0.16112
1 Heurist(HEU) ke MVR
0.310156
1 Heurist(HEU) ke MWK
MK34.904634
1 Heurist(HEU) ke MZN
MT1.287953
1 Heurist(HEU) ke NPR
रु2.853838
1 Heurist(HEU) ke PYG
142.83288
1 Heurist(HEU) ke RWF
Fr29.26342
1 Heurist(HEU) ke SBD
$0.1655508
1 Heurist(HEU) ke SCR
0.3033084
1 Heurist(HEU) ke SRD
$0.77539
1 Heurist(HEU) ke SVC
$0.1760236
1 Heurist(HEU) ke SZL
L0.349429
1 Heurist(HEU) ke TMT
m0.07049
1 Heurist(HEU) ke TND
د.ت0.05959426
1 Heurist(HEU) ke TTD
$0.1363478
1 Heurist(HEU) ke UGX
Sh70.40944
1 Heurist(HEU) ke XAF
Fr11.43952
1 Heurist(HEU) ke XCD
$0.054378
1 Heurist(HEU) ke XOF
Fr11.43952
1 Heurist(HEU) ke XPF
Fr2.07442
1 Heurist(HEU) ke BWP
P0.270883
1 Heurist(HEU) ke BZD
$0.0404814
1 Heurist(HEU) ke CVE
$1.9302176
1 Heurist(HEU) ke DJF
Fr3.58492
1 Heurist(HEU) ke DOP
$1.295002
1 Heurist(HEU) ke DZD
د.ج2.6278672
1 Heurist(HEU) ke FJD
$0.0459192
1 Heurist(HEU) ke GNF
Fr175.1173
1 Heurist(HEU) ke GTQ
Q0.1542724
1 Heurist(HEU) ke GYD
$4.2124824
1 Heurist(HEU) ke ISK
kr2.53764

Sumber Daya Heurist

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Heurist, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Heurist
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Heurist

Berapa nilai Heurist (HEU) hari ini?
Harga live HEU dalam USD adalah 0.02014 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HEU ke USD saat ini?
Harga HEU ke USD saat ini adalah $ 0.02014. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Heurist?
Kapitalisasi pasar HEU adalah $ 2.23M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HEU?
Suplai beredar HEU adalah 110.49M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HEU?
HEU mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HEU?
HEU mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan HEU?
Volume perdagangan 24 jam live HEU adalah $ 1.69K USD.
Akankah harga HEU naik lebih tinggi tahun ini?
HEU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HEU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:47:28 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

