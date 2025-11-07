Apa yang dimaksud dengan Holdstation (HOLDSTATION)

Holdstation is a "product-fit community" platform for seamless trading and asset management. With A(i)gentFi, a launchpad for AI agents on zkSync and Berachain, users can co-own and deploy revenue-generating agents. As the leading perpetual DEX on zkSync, Holdstation integrates Account Abstraction with its Wallet, DeFutures, and zkStarter launchpad for an intuitive DeFi experience. It supports dApp interaction, token swaps, and leveraged futures up to 500x, with expansion to Berachain and Worldchain, offering enhanced security with features like Paymaster, Batch Transactions, and Social Recovery.

Tokenomi Holdstation (HOLDSTATION)

Memahami tokenomi Holdstation (HOLDSTATION) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HOLDSTATION sekarang!

Sumber Daya Holdstation

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Holdstation, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Holdstation Berapa nilai Holdstation (HOLDSTATION) hari ini? Harga live HOLDSTATION dalam USD adalah 1.0338 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga HOLDSTATION ke USD saat ini? $ 1.0338 . Cobalah Harga HOLDSTATION ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Holdstation? Kapitalisasi pasar HOLDSTATION adalah $ 8.17M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar HOLDSTATION? Suplai beredar HOLDSTATION adalah 7.90M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) HOLDSTATION? HOLDSTATION mencapai harga ATH sebesar 7.56941235153372 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) HOLDSTATION? HOLDSTATION mencapai harga ATL 0.5987876567755669 USD . Berapa volume perdagangan HOLDSTATION? Volume perdagangan 24 jam live HOLDSTATION adalah $ 56.31K USD . Akankah harga HOLDSTATION naik lebih tinggi tahun ini? HOLDSTATION mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HOLDSTATION untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

