Harga live Holdstation hari ini adalah 1.0338 USD. Lacak informasi harga aktual HOLDSTATION ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HOLDSTATION dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Holdstation(HOLDSTATION)

$1.0248
+8.39%1D
Grafik Harga Live Holdstation (HOLDSTATION)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:48:48 (UTC+8)

Informasi Harga Holdstation (HOLDSTATION) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.8915
Low 24 Jam
$ 1.0917
High 24 Jam

$ 0.8915
$ 1.0917
$ 7.56941235153372
$ 0.5987876567755669
-3.17%

+8.39%

-16.99%

-16.99%

Harga aktual Holdstation (HOLDSTATION) adalah $ 1.0338. Selama 24 jam terakhir, HOLDSTATION diperdagangkan antara low $ 0.8915 dan high $ 1.0917, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHOLDSTATION adalah $ 7.56941235153372, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.5987876567755669.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HOLDSTATION telah berubah sebesar -3.17% selama 1 jam terakhir, +8.39% selama 24 jam, dan -16.99% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Holdstation (HOLDSTATION)

No.1171

$ 8.17M
$ 56.31K
$ 31.01M
7.90M
30,000,000
7,903,700
26.34%

BSC

Kapitalisasi Pasar Holdstation saat ini adalah $ 8.17M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 56.31K. Suplai beredar HOLDSTATION adalah 7.90M, dan total suplainya sebesar 7903700. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 31.01M.

Riwayat Harga Holdstation (HOLDSTATION) USD

Pantau perubahan harga Holdstation untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.079325+8.39%
30 Days$ -0.6662-39.19%
60 Hari$ -0.399-27.85%
90 Hari$ +0.0169+1.66%
Perubahan Harga Holdstation Hari Ini

Hari ini, HOLDSTATION tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.079325 (+8.39%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Holdstation 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.6662 (-39.19%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Holdstation 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, HOLDSTATION terlihat mengalami perubahan $ -0.399 (-27.85%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Holdstation 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0169 (+1.66%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Holdstation (HOLDSTATION)?

Lihat halaman Riwayat Harga Holdstation sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Holdstation (HOLDSTATION)

Holdstation is a "product-fit community" platform for seamless trading and asset management. With A(i)gentFi, a launchpad for AI agents on zkSync and Berachain, users can co-own and deploy revenue-generating agents. As the leading perpetual DEX on zkSync, Holdstation integrates Account Abstraction with its Wallet, DeFutures, and zkStarter launchpad for an intuitive DeFi experience. It supports dApp interaction, token swaps, and leveraged futures up to 500x, with expansion to Berachain and Worldchain, offering enhanced security with features like Paymaster, Batch Transactions, and Social Recovery.

Holdstation tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Holdstation Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa HOLDSTATION ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Holdstation di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Holdstation dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Holdstation (USD)

Berapa nilai Holdstation (HOLDSTATION) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Holdstation (HOLDSTATION) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Holdstation.

Cek prediksi harga Holdstation sekarang!

Tokenomi Holdstation (HOLDSTATION)

Memahami tokenomi Holdstation (HOLDSTATION) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HOLDSTATION sekarang!

Cara membeli Holdstation (HOLDSTATION)

Ingin mengetahui cara membeli Holdstation? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Holdstation di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HOLDSTATION ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Holdstation

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Holdstation, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Holdstation

Berapa nilai Holdstation (HOLDSTATION) hari ini?
Harga live HOLDSTATION dalam USD adalah 1.0338 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HOLDSTATION ke USD saat ini?
Harga HOLDSTATION ke USD saat ini adalah $ 1.0338. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Holdstation?
Kapitalisasi pasar HOLDSTATION adalah $ 8.17M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HOLDSTATION?
Suplai beredar HOLDSTATION adalah 7.90M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HOLDSTATION?
HOLDSTATION mencapai harga ATH sebesar 7.56941235153372 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HOLDSTATION?
HOLDSTATION mencapai harga ATL 0.5987876567755669 USD.
Berapa volume perdagangan HOLDSTATION?
Volume perdagangan 24 jam live HOLDSTATION adalah $ 56.31K USD.
Akankah harga HOLDSTATION naik lebih tinggi tahun ini?
HOLDSTATION mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HOLDSTATION untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

