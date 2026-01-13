Tokenomi IBM (IBMON)

Telusuri wawasan utama tentang IBM (IBMON), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 16:31:27 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga IBM (IBMON)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk IBM (IBMON), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 2.40M
Total Suplai:
$ 7.63K
Suplai yang Beredar:
$ 7.63K
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 2.40M
All-Time High:
$ 317.69
All-Time Low:
$ 240.84726826908246
Harga Saat Ini:
$ 314.65
Informasi IBM (IBMON)

Ondo adalah perusahaan teknologi blockchain. Misinya adalah mempercepat transisi menuju ekonomi terbuka dengan membangun platform, aset, dan infrastruktur yang menghubungkan pasar keuangan secara on-chain.

Situs Web Resmi:
https://app.ondo.finance/assets/ibmon
Explorer Blok:
https://etherscan.io/token/0x25d3f236B2d61656eebdeA86Ac6D42168e340011

Tokenomi IBM (IBMON): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi IBM (IBMON) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token IBMON yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token IBMON yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi IBMON, jelajahi harga live token IBMON!

Cara Membeli IBMON

Tertarik untuk menambahkan IBM (IBMON) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli IBMON, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga IBM (IBMON)

Menganalisis riwayat harga IBMON membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga IBMON

Ingin mengetahui arah IBMON? Halaman prediksi harga IBMON kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi