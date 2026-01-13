Harga IBM Hari Ini

Harga live IBM (IBMON) hari ini adalah $ 315.02, dengan perubahan 2.70% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi IBMON ke USD saat ini adalah $ 315.02 per IBMON.

IBM saat ini berada di peringkat #1681 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 2.40M, dengan suplai yang beredar 7.63K IBMON. Selama 24 jam terakhir, IBMON diperdagangkan antara $ 301.12 (low) dan $ 315.2 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 327.52803657326393, sementara all-time low aset ini adalah $ 240.84726826908246.

Dalam kinerja jangka pendek, IBMON bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan +6.01% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 1.48M.

Informasi Pasar IBM (IBMON)

Peringkat No.1681 Kapitalisasi Pasar $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M Volume (24 Jam) $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M Suplai Peredaran 7.63K 7.63K 7.63K Total Suplai 7,627.1593399 7,627.1593399 7,627.1593399 Blockchain Publik ETH

