Harga IREN Hari Ini

Harga live IREN (IRENON) hari ini adalah $ 58.49, dengan perubahan 4.26% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi IRENON ke USD saat ini adalah $ 58.49 per IRENON.

IREN saat ini berada di peringkat #3709 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 3.30, dengan suplai yang beredar 0.06 IRENON. Selama 24 jam terakhir, IRENON diperdagangkan antara $ 51.73 (low) dan $ 58.73 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 54.73655924058558, sementara all-time low aset ini adalah $ 45.12299954801922.

Dalam kinerja jangka pendek, IRENON bergerak +0.37% dalam satu jam terakhir dan +67.11% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 8.57M.

Informasi Pasar IREN (IRENON)

Peringkat No.3709 Kapitalisasi Pasar $ 3.30$ 3.30 $ 3.30 Volume (24 Jam) $ 8.57M$ 8.57M $ 8.57M Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 3.30$ 3.30 $ 3.30 Suplai Peredaran 0.06 0.06 0.06 Total Suplai 0.05648983 0.05648983 0.05648983 Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar IREN saat ini adalah $ 3.30, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 8.57M. Suplai beredar IRENON adalah 0.06, dan total suplainya sebesar 0.05648983. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.30.