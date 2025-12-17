Tabel Konversi Jasmy ke Rial Oman
Tabel Konversi JASMY ke OMR
- 1 JASMY0.00 OMR
- 2 JASMY0.00 OMR
- 3 JASMY0.01 OMR
- 4 JASMY0.01 OMR
- 5 JASMY0.01 OMR
- 6 JASMY0.01 OMR
- 7 JASMY0.02 OMR
- 8 JASMY0.02 OMR
- 9 JASMY0.02 OMR
- 10 JASMY0.02 OMR
- 50 JASMY0.11 OMR
- 100 JASMY0.23 OMR
- 1,000 JASMY2.29 OMR
- 5,000 JASMY11.43 OMR
- 10,000 JASMY22.87 OMR
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Jasmy ke Rial Oman (JASMY ke OMR) di berbagai rentang nilai, dari 1 JASMY hingga 10,000 JASMY. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah JASMY yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar OMR terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah JASMY ke OMR khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi OMR ke JASMY
- 1 OMR437.3 JASMY
- 2 OMR874.6 JASMY
- 3 OMR1,312 JASMY
- 4 OMR1,749 JASMY
- 5 OMR2,186 JASMY
- 6 OMR2,624 JASMY
- 7 OMR3,061 JASMY
- 8 OMR3,498 JASMY
- 9 OMR3,936 JASMY
- 10 OMR4,373 JASMY
- 50 OMR21,867 JASMY
- 100 OMR43,734 JASMY
- 1,000 OMR437,344 JASMY
- 5,000 OMR2,186,722 JASMY
- 10,000 OMR4,373,444 JASMY
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Rial Oman ke Jasmy (OMR ke JASMY) di berbagai rentang jumlah, dari 1 OMR hingga 10,000 OMR. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Jasmy yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah OMR yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Jasmy (JASMY) saat ini diperdagangkan seharga ر.ع. 0.00 OMR , yang mencerminkan perubahan -0.60% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ر.ع.-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ر.ع.-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Jasmy Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
--
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
-0.60%
Perubahan Harga (1 Hari)
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
Grafik tren JASMY ke OMR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Jasmy terhadap OMR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Jasmy saat ini.
Ringkasan Konversi JASMY ke OMR
Per | 1 JASMY = 0.00 OMR | 1 OMR = 437.3 JASMY
Kurs untuk 1 JASMY ke OMR hari ini adalah 0.00 OMR.
Pembelian 5 JASMY akan dikenai biaya 0.01 OMR, sedangkan 10 JASMY memiliki nilai 0.02 OMR.
1 OMR dapat di-trade dengan 437.3 JASMY.
50 OMR dapat dikonversi ke 21,867 JASMY, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 JASMY ke OMR telah berubah sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.60%, sehingga mencapai high senilai -- OMR dan low senilai -- OMR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 JASMY adalah -- OMR yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, JASMY telah berubah sebesar -- OMR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.
Semua Tentang Jasmy (JASMY)
Setelah menghitung harga Jasmy (JASMY), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Jasmy langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan JASMY.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga JASMY ke OMR
Dalam 24 jam terakhir, Jasmy (JASMY) telah berfluktuasi antara -- OMR dan -- OMR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.002219604727370938 OMR dan high 0.0028299864120594972 OMR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas JASMY ke OMR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|ر.ع. 0
|ر.ع. 0
|ر.ع. 0
|ر.ع. 0
|Low
|ر.ع. 0
|ر.ع. 0
|ر.ع. 0
|ر.ع. 0
|Rata-rata
|ر.ع. 0
|ر.ع. 0
|ر.ع. 0
|ر.ع. 0
|Volatilitas
|+6.04%
|+21.94%
|+34.94%
|+72.15%
|Perubahan
|-3.35%
|-17.89%
|-24.26%
|-60.16%
Prakiraan Harga Jasmy dalam OMR untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Jasmy dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan JASMY ke OMR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga JASMY untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Jasmy dapat mencapai sekitar ر.ع.0.00OMR, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga JASMY untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, JASMY mungkin naik menjadi sekitar ر.ع.0.00 OMR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Jasmy kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan JASMY yang Tersedia di MEXC
JASMY/USDT
|Trade
JASMY/USDC
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot JASMY, yang mencakup pasar tempat Jasmy dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual JASMY pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
JASMYUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures JASMY dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Jasmy untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Jasmy
Ingin menambahkan Jasmy ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Jasmy
JASMY dan OMR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Jasmy (JASMY) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Jasmy
- Harga Saat Ini (USD): $0.005945
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk JASMY, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke OMR, harga USD JASMY tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga JASMY] [JASMY ke USD]
Rial Oman (OMR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (OMR/USD): 2.600766706024936
- Perubahan 7 Hari: -0.00%
- Tren 30 Hari: -0.00%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- OMR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah JASMY yang sama.
- OMR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli JASMY dengan OMR secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs JASMY ke OMR?
Kurs antara Jasmy (JASMY) dan Rial Oman (OMR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam JASMY, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs JASMY ke OMR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit OMR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal OMR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan OMR. Ketika OMR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti JASMY, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Jasmy, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap JASMY dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke OMR.
Konversikan JASMY ke OMR Seketika
Gunakan konverter JASMY ke OMR kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi JASMY ke OMR?
Masukkan Jumlah JASMY
Mulailah dengan memasukkan jumlah JASMY yang ingin Anda konversi ke OMR menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs JASMY ke OMR Secara Live
Lihat kurs JASMY ke OMR yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang JASMY dan OMR.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan JASMY ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli JASMY dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs JASMY ke OMR dihitung?
Perhitungan kurs JASMY ke OMR didasarkan pada nilai JASMY saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke OMR menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs JASMY ke OMR begitu sering berubah?
Kurs JASMY ke OMR sangat sering berubah karena Jasmy dan Rial Oman terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs JASMY ke OMR yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs JASMY ke OMR dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs JASMY ke OMR dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan JASMY ke OMR atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi JASMY ke OMR dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren JASMY terhadap OMR dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga JASMY terhadap OMR dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar JASMY ke OMR?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan OMR, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun JASMY tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs JASMY ke OMR?
Halving Jasmy, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs JASMY ke OMR.
Bisakah saya membandingkan kurs JASMY ke OMR dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs JASMY keOMR wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs JASMY ke OMR sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Jasmy, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi JASMY ke OMR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas OMR dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target JASMY ke OMR dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Jasmy dan Rial Oman?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Jasmy dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan JASMY ke OMR dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan OMR Anda ke JASMY dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah JASMY ke OMR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga JASMY dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar JASMY ke OMR dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs JASMY ke OMR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai OMR terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs JASMY ke OMR yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.