Harga Jasmy melonjak: Inilah mengapa mungkin akan jatuh segera

Harga Jasmy melanjutkan pemulihan terbarunya minggu ini, menjadikannya salah satu token berkinerja terbaik di industri kripto.

Ringkasan Harga Jasmy melonjak dua digit minggu ini.

Pasokan token Jasmy di bursa telah menurun.

Namun, telah terbentuk pola double-top, menunjukkan pembalikan.

JasmyCoin (JASMY), yang sering disebut Bitcoin-nya Jepang, naik 11% pada hari Jumat. Token ini diperdagangkan pada $0,00917, naik hampir 70% dari level terendahnya di bulan Desember.

Data yang dikumpulkan oleh CMC menunjukkan bahwa volume meningkat 15% selama 24 jam terakhir menjadi lebih dari $156 juta. Volume yang melonjak di pasar spot juga bertepatan dengan kinerja di pasar derivatif.

Data CoinGlass menunjukkan bahwa open interest futures Jasmy berada dalam tren naik yang kuat. Naik ke level tertinggi $41,4 juta, level tertingginya sejak 14 September tahun lalu. Telah melonjak tajam dari level terendah Desember yang kurang dari $10 juta.

Ada tanda-tanda bahwa paus dan trader ritel terus mengakumulasi JasmyCoin. Data yang dikumpulkan oleh Nansen menunjukkan bahwa 100 pemegang teratas telah meningkatkan posisi mereka sebesar 92% dalam 90 hari terakhir menjadi lebih dari 41,59 miliar.

Tren ini bertepatan dengan arus keluar bursa yang sedang berlangsung. Data CoinGlass menunjukkan bahwa pasokan Jasmy di bursa telah menurun dari lebih dari 11,6 miliar pada Januari tahun lalu menjadi rekor terendah 7,99 juta.

Akumulasi kemungkinan akan berlanjut setelah token Jasmy terdaftar di Aster, platform perpetual futures terkemuka. Selain itu, pengembang telah mengindikasikan perkembangan besar tahun ini, termasuk peluncuran mainnet layer-2 Jasmy dan ekspansi platform Base App.

Harga Jasmy membentuk pola double-top

Grafik harian menunjukkan bahwa teknikal berkontribusi pada rebound harga Jasmy. Token ini membentuk pola double-bottom di $0,0056 dan garis leher di $0,0066.

Koin ini juga membentuk pola falling wedge, yang ditandai dengan dua garis tren menurun yang konvergen. Kini telah bergerak di atas moving average 50 hari dan 100 hari, yang merupakan tanda positif.

Namun, token telah membentuk pola double-top di $0,010 dan garis leher di $0,0081. Oleh karena itu, ada risiko bahwa koin akan mengalami breakout bearish yang kuat dalam waktu dekat. Jika ini terjadi, target awal akan berada di garis leher pada $0,00815.