JasmyCoin (JASMY) Naik 20%: Bisakah Gelombang Bullish Ini Bertahan, atau Akankah Aksi Ambil Untung Menyerang?

JasmyCoin melonjak lebih dari 29%, dengan harga di $0,0091.

Volume perdagangan JASMY meledak lebih dari 557%.

Dengan kerugian singkat di pasar kripto, sentimen campuran menyebar di seluruh aset digital. Semua token utama tercatat merah, kehilangan momentum, dan beberapa tetap di zona hijau. Di antara altcoin, JasmyCoin (JASMY) telah meraih posisi di antara koin trending, dengan lonjakan harga 20,7% dalam 24 jam terakhir.

Aset ini membuka perdagangan hari ini di level rendah $0,007563, dan dengan potensi pertemuan bullish, JASMY telah menembus beberapa resistensi penting antara zona $0,0076 dan $0,0099. Akhirnya, harga telah naik menuju kisaran tinggi $0,01006. Jika tekanan naik berlanjut, harga akan naik ke target baru.

Data CoinMarketCap menunjukkan bahwa harga JasmyCoin diperdagangkan dalam zona $0,009142 pada saat penulisan. Kapitalisasi pasar aset ini berada di sekitar $445,84 juta. Sementara itu, volume perdagangan harian JASMY telah meroket lebih dari 557,90%, mencapai angka $234,61 juta.

Bisakah JasmyCoin Membangun Kekuatan Saat Ini?

Sesi perdagangan terbaru JasmyCoin mencerminkan pergeseran bullish yang sedang berlangsung, dengan harga naik dan menemukan kisaran resistensi kunci di sekitar $0,009547. Jika tekanan naik mendapat lebih banyak daya tarik, golden cross bisa terjadi dan mengirim harga menuju $0,009987 atau bahkan lebih tinggi.

Sebaliknya, dengan asumsi pembalikan bearish dalam momentum aset, ada risiko pullback, dan harga JasmyCoin mungkin turun ke support $0,008739. Pada koreksi penurunan yang berkelanjutan, ini memicu death cross untuk terbentuk dan secara bertahap mendorong harga ke level $0,008311.

Grafik JASMY (Sumber: TradingView)

Selain itu, analisis teknikal JASMY menunjukkan bahwa garis Moving Average Convergence Divergence (MACD) telah bergerak di atas garis sinyal, mengindikasikan pergeseran positif. Juga, harga mungkin menguat dan terus naik dalam jangka pendek. Indikator Chaikin Money Flow (CMF) berada di 0,13, menunjukkan tekanan beli moderat di pasar JasmyCoin. Khususnya, uang mengalir masuk ke aset lebih banyak daripada keluar, yang mengisyaratkan akumulasi yang sehat, mendukung bias bullish.

Nilai Relative Strength Index (RSI) harian JASMY yang ditemukan di 70,27 menandakan bahwa ini berada di wilayah overbought. Secara signifikan, momentum bullish yang kuat sedang berlangsung, karena pembeli jelas mengendalikan. Pullback jangka pendek dimungkinkan jika tetap di atas 70. Selain itu, pembacaan Bull Bear Power (BBP) JasmyCoin di 0,00160 menyiratkan sedikit keunggulan bullish dan kontrol marginal atas pergerakan harga. Momentum saat ini positif namun hati-hati, menunjuk pada fase bullish awal.

