Tokenomi Johnson & Johnson (JNJON)

Telusuri wawasan utama tentang Johnson & Johnson (JNJON), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-17 05:13:04 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Johnson & Johnson (JNJON)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Johnson & Johnson (JNJON), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 22.14
$ 22.14$ 22.14
Total Suplai:
$ 1.07
$ 1.07$ 1.07
Suplai yang Beredar:
$ 0.10
$ 0.10$ 0.10
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 233.40
$ 233.40$ 233.40
All-Time High:
$ 220
$ 220$ 220
All-Time Low:
$ 203.9667432969526
$ 203.9667432969526$ 203.9667432969526
Harga Saat Ini:
$ 218.9
$ 218.9$ 218.9

Informasi Johnson & Johnson (JNJON)

Ondo Global Markets adalah platform yang dirancang untuk menghadirkan keamanan publik tradisional secara onchain, dengan token yang dapat ditransfer dan digunakan secara bebas di DeFi.

Situs Web Resmi:
https://app.ondo.finance/assets/JNJon
Explorer Blok:
https://etherscan.io/token/0xdd0e1e6162666a210905ffe8d368661b313c00e9

Tokenomi Johnson & Johnson (JNJON): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Johnson & Johnson (JNJON) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token JNJON yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token JNJON yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi JNJON, jelajahi harga live token JNJON!

Cara Membeli JNJON

Tertarik untuk menambahkan Johnson & Johnson (JNJON) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli JNJON, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga Johnson & Johnson (JNJON)

Menganalisis riwayat harga JNJON membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga JNJON

Ingin mengetahui arah JNJON? Halaman prediksi harga JNJON kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

