Harga Johnson & Johnson Hari Ini

Harga live Johnson & Johnson (JNJON) hari ini adalah $ 218.55, dengan perubahan 0.40% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JNJON ke USD saat ini adalah $ 218.55 per JNJON.

Johnson & Johnson saat ini berada di peringkat #3701 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 22.10, dengan suplai yang beredar 0.10 JNJON. Selama 24 jam terakhir, JNJON diperdagangkan antara $ 218.28 (low) dan $ 220 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 219.62482763479963, sementara all-time low aset ini adalah $ 203.9667432969526.

Dalam kinerja jangka pendek, JNJON bergerak -0.12% dalam satu jam terakhir dan +36.59% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 461.59K.

Informasi Pasar Johnson & Johnson (JNJON)

Peringkat No.3701 Kapitalisasi Pasar $ 22.10$ 22.10 $ 22.10 Volume (24 Jam) $ 461.59K$ 461.59K $ 461.59K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 233.03$ 233.03 $ 233.03 Suplai Peredaran 0.10 0.10 0.10 Total Suplai 1.06625981 1.06625981 1.06625981 Blockchain Publik ETH

