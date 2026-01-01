Harga live Johnson & Johnson hari ini adalah 218.55 USD. Kapitalisasi pasar JNJON adalah 22.1049359655 USD. Lacak informasi harga aktual JNJON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Johnson & Johnson hari ini adalah 218.55 USD. Kapitalisasi pasar JNJON adalah 22.1049359655 USD. Lacak informasi harga aktual JNJON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!
Harga live Johnson & Johnson (JNJON) hari ini adalah $ 218.55, dengan perubahan 0.40% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JNJON ke USD saat ini adalah $ 218.55 per JNJON.
Johnson & Johnson saat ini berada di peringkat #3701 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 22.10, dengan suplai yang beredar 0.10 JNJON. Selama 24 jam terakhir, JNJON diperdagangkan antara $ 218.28 (low) dan $ 220 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 219.62482763479963, sementara all-time low aset ini adalah $ 203.9667432969526.
Dalam kinerja jangka pendek, JNJON bergerak -0.12% dalam satu jam terakhir dan +36.59% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 461.59K.
Informasi Pasar Johnson & Johnson (JNJON)
No.3701
$ 22.10
$ 461.59K
$ 233.03
0.10
1.06625981
ETH
Kapitalisasi Pasar Johnson & Johnson saat ini adalah $ 22.10, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 461.59K. Suplai beredar JNJON adalah 0.10, dan total suplainya sebesar 1.06625981. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 233.03.
Riwayat Harga Johnson & Johnson USD
Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 218.28
Low 24 Jam
$ 220
High 24 Jam
$ 218.28
$ 220
$ 219.62482763479963
$ 203.9667432969526
-0.12%
-0.40%
+36.59%
+36.59%
Riwayat Harga Johnson & Johnson (JNJON) USD
Pantau perubahan harga Johnson & Johnson untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:
Periode
Perubahan (USD)
Perubahan (%)
Hari ini
$ -0.8778
-0.40%
30 Days
$ +58.55
+36.59%
60 Hari
$ +58.55
+36.59%
90 Hari
$ +58.55
+36.59%
Perubahan Harga Johnson & Johnson Hari Ini
Hari ini, JNJON tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.8778 (-0.40%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.
Perubahan Harga Johnson & Johnson 30 Hari
Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +58.55 (+36.59%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.
Perubahan Harga Johnson & Johnson 60 Hari
Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, JNJON terlihat mengalami perubahan $ +58.55 (+36.59%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.
Perubahan Harga Johnson & Johnson 90 Hari
Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +58.55 (+36.59%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.
Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Johnson & Johnson (JNJON)?
Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk Johnson & Johnson, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
Faktor apa saja yang memengaruhi harga Johnson & Johnson?
Harga saham Johnson & Johnson (JNJ) dipengaruhi oleh: keberhasilan/gagalnya jalur pengembangan obat, persetujuan obat oleh FDA, berakhirnya masa berlaku paten, hasil litigasi (terutama gugatan opioid/talak), tren sektor kesehatan, perubahan kebijakan dividen, laporan laba rugi, investasi R&D, perubahan regulasi, persaingan dari produk generik, kinerja produk konsumen, inovasi perangkat medis, serta sentimen pasar yang lebih luas terhadap saham-saham di sektor kesehatan.
Mengapa orang ingin tahu harga Johnson & Johnson hari ini?
Orang ingin mengetahui harga saham J&J hari ini karena perusahaan ini merupakan perusahaan layanan kesehatan besar dalam indeks Dow Jones. Para investor memantau harga saham ini untuk pengambilan keputusan portofolio, pendapatan dividen, dan analisis pasar. Pergerakan harga harian berdampak pada rekening pensiun, dana investasi bersama, dan strategi perdagangan.
Prediksi Harga untuk Johnson & Johnson
Prediksi Harga Johnson & Johnson (JNJON) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target JNJON pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Johnson & Johnson (JNJON) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)
Pada tahun 2040, harga Johnson & Johnson berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Alat MEXC Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan. Ingin tahu harga Johnson & Johnson yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga JNJON pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Johnson & Johnson.
Cara membeli & berinvestasi Johnson & Johnson di Indonesia
Siap untuk memulai kripto dengan Johnson & Johnson? Pembelian JNJON dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli Johnson & Johnson. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Johnson & Johnson (JNJON) Anda.
Langkah 1
Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC
Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4
Pilih Token Anda
Dengan lebih dari 0.10 token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5
Selesaikan Pembelian Anda
Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan Johnson & Johnson akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Johnson & Johnson
Berapa nilai 1 Johnson & Johnson pada tahun 2030?
Jika Johnson & Johnson tumbuh dengan tingkat tahunan 5%, estimasi nilainya dapat mencapai sekitar -- pada tahun 2027, -- pada tahun 2030, -- pada tahun 2035, dan -- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual di masa depan akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkapnya di bawah untuk mengetahui analisis mendetail tahun demi tahun terkait potensi harga dan perkiraan ROI Johnson & Johnson.
Berapa harga Johnson & Johnson hari ini?
Harga Johnson & Johnson hari ini adalah $ 218.55. Lihat Bagian Riwayat Harga kami untuk memahami riwayat untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari.
Apakah Johnson & Johnson masih merupakan investasi yang bagus di Indonesia?
Johnson & Johnson tetap menjadi mata uang kripto yang diperdagangkan secara aktif dengan partisipasi pasar dan pengembangan ekosistem yang berkelanjutan. Namun, investasi kripto, seperti investasi JNJON, pada dasarnya bersifat fluktuatif dan harus disesuaikan dengan toleransi risiko pribadi Anda. Selalu lakukan penelitian independen (DYOR) dan pertimbangkan kondisi pasar sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi.
Berapa volume perdagangan harian Johnson & Johnson di Indonesia?
Johnson & Johnson senilai -- diperdagangkan di MEXC dalam 24 jam terakhir.
Berapa harga Johnson & Johnson saat ini di Indonesia?
Harga live JNJON diperbarui secara real time berdasarkan aktivitas perdagangan global di seluruh bursa utama, termasuk MEXC. Harga pasar berfluktuasi terus menerus karena perubahan likuiditas, volume perdagangan, dan sentimen keseluruhan. Untuk melihat harga Johnson & Johnson terkini dalam mata uang pilihan Anda, kunjungi Harga JNJON untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
Apa yang memengaruhi harga Johnson & Johnson di Indonesia?
Harga JNJON dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk sentimen pasar secara keseluruhan, volume perdagangan, perkembangan teknologi, dan tren adopsi pengguna. Kondisi makroekonomi yang lebih luas, seperti perubahan suku bunga, siklus likuiditas, dan sinyal regulasi—juga memainkan peran penting dalam pergerakan harga.
Untuk tetap mendapat informasi tentang pergeseran pasar secara aktual dan kabar proyek terkini, kunjungi Berita MEXC, untuk mendapatkan analisis terkini dan wawasan kripto.
Token mana yang memiliki volume perdagangan tertinggi di MEXC?
Berikut token yang paling banyak diperdagangkan saat ini di MEXC berdasarkan volume perdagangan 24 jam. Harga dan kinerja diperbarui terus-menerus berdasarkan data pasar live.
Token Terpopuler
Harga
Perubahan
BTC
95,195.45
+0.63%
ETH
3,285.6
+0.65%
XMR
641
-8.34%
SOL
144.4
+2.57%
RIVER
24.8525
+6.08%
Bagaimana cara memasang order stop-loss atau take-profit untuk JNJON di MEXC?
MEXC mendukung order stop-loss dan take-profit untuk membantu mengelola risiko secara otomatis.
1. Buka bagian perdagangan Spot atau Futures, lalu pilih pasangan JNJON/USDT.
2. Pilih “Stop-Limit” atau “Order Pemicu” dari menu jenis order.
3. Tetapkan harga pemicu Anda (level yang mengaktifkan order) dan harga eksekusi Anda (harga saat pesanan akan terisi).
4. Konfirmasi detail order Anda, lalu kirimkan.
Order stop-loss Anda akan aktif jika harga Johnson & Johnson bergerak berlawanan dengan posisi Anda, sementara order take-profit akan dieksekusi secara otomatis saat level target laba Anda tercapai.
Untuk mendapatkan contoh dan tutorial mendetail, kunjungi Panduan Perdagangan Spot MEXC
Apakah harga Johnson & Johnson akan naik tahun ini?
Harga Johnson & Johnson mungkin naik tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Lihat prediksi harga Johnson & Johnson (JNJON) untuk mengetahui analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-17 04:38:17 (UTC+8)
Perkembangan Industri Penting Johnson & Johnson (JNJON)
Waktu (UTC+8)
Jenis
Informasi
01-16 15:51:00
Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
01-16 13:11:00
Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
01-15 19:20:45
Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
01-15 17:57:11
Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
01-15 16:26:05
Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain
01-15 10:43:43
Kabar Industri Terkini
Pasar Kembali ke Zona "Keserakahan", Indeks Ketakutan Kripto Melonjak ke 61
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami.
Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.