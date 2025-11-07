BursaDEX+
Harga live Jerry The Turtle hari ini adalah 0.000042326 USD. Lacak informasi harga aktual JYAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga JYAI dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Jerry The Turtle

Harga Jerry The Turtle(JYAI)

Harga Live 1 JYAI ke USD:

$0.000042326
+18.23%1D
USD
Grafik Harga Live Jerry The Turtle (JYAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:54:36 (UTC+8)

Informasi Harga Jerry The Turtle (JYAI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000033304
Low 24 Jam
$ 0.000047294
High 24 Jam

$ 0.000033304
$ 0.000047294
$ 0.000320379364794765
$ 0.0000000524860777
+2.13%

+18.23%

+21.21%

+21.21%

Harga aktual Jerry The Turtle (JYAI) adalah $ 0.000042326. Selama 24 jam terakhir, JYAI diperdagangkan antara low $ 0.000033304 dan high $ 0.000047294, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highJYAI adalah $ 0.000320379364794765, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0000000524860777.

Dalam hal kinerja jangka pendek, JYAI telah berubah sebesar +2.13% selama 1 jam terakhir, +18.23% selama 24 jam, dan +21.21% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Jerry The Turtle (JYAI)

No.1676

$ 2.92M
$ 423.62K
$ 2.92M
69.00B
69,000,000,000
69,000,000,000
100.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Jerry The Turtle saat ini adalah $ 2.92M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 423.62K. Suplai beredar JYAI adalah 69.00B, dan total suplainya sebesar 69000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.92M.

Riwayat Harga Jerry The Turtle (JYAI) USD

Pantau perubahan harga Jerry The Turtle untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000652629+18.23%
30 Days$ -0.000060076-58.67%
60 Hari$ -0.000107344-71.73%
90 Hari$ -0.000108984-72.03%
Perubahan Harga Jerry The Turtle Hari Ini

Hari ini, JYAI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00000652629 (+18.23%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Jerry The Turtle 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000060076 (-58.67%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Jerry The Turtle 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, JYAI terlihat mengalami perubahan $ -0.000107344 (-71.73%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Jerry The Turtle 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000108984 (-72.03%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Jerry The Turtle (JYAI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Jerry The Turtle sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Jerry The Turtle (JYAI)

JERRY represents a groundbreaking fusion of meme culture, artificial intelligence, and entertainment. What began as a vision to revolutionize the meme coin space has evolved into a comprehensive ecosystem that bridges the gap between traditional cryptocurrency and meaningful entertainment value. Built on the foundation of community engagement and AI- powered innovation, JERRY stands as a testament to what's possible when creativity meets blockchain technology.

Jerry The Turtle tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Jerry The Turtle Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa JYAI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Jerry The Turtle di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Jerry The Turtle dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Jerry The Turtle (USD)

Berapa nilai Jerry The Turtle (JYAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Jerry The Turtle (JYAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Jerry The Turtle.

Cek prediksi harga Jerry The Turtle sekarang!

Tokenomi Jerry The Turtle (JYAI)

Memahami tokenomi Jerry The Turtle (JYAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token JYAI sekarang!

Cara membeli Jerry The Turtle (JYAI)

Ingin mengetahui cara membeli Jerry The Turtle? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Jerry The Turtle di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

JYAI ke Mata Uang Lokal

1 Jerry The Turtle(JYAI) ke VND
1.11380869
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke AUD
A$0.00006518204
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke GBP
0.00003216776
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke EUR
0.00003640036
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke USD
$0.000042326
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke MYR
RM0.00017692268
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke TRY
0.0017819246
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke JPY
¥0.006475878
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke ARS
ARS$0.06143068662
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke RUB
0.00343856424
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke INR
0.00375304642
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke IDR
Rp0.70543305116
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke PHP
0.00249850378
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke EGP
￡E.0.00200159654
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke BRL
R$0.00022602084
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke CAD
C$0.00005967966
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke BDT
0.00516419526
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke NGN
0.06090034184
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke COP
$0.16216825966
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke ZAR
R.0.00073477936
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke UAH
0.00178023156
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke TZS
T.Sh.0.103994982
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke VES
Bs0.009438698
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke CLP
$0.039871092
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke PKR
Rs0.01196302064
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke KZT
0.02226474578
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke THB
฿0.0013713624
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke TWD
NT$0.00131168274
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke AED
د.إ0.00015533642
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke CHF
Fr0.0000338608
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke HKD
HK$0.00032887302
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke AMD
֏0.0161854624
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke MAD
.د.م0.00039405506
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke MXN
$0.00078599382
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke SAR
ريال0.0001587225
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke ETB
Br0.00649661774
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke KES
KSh0.00546597964
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke JOD
د.أ0.000030009134
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke PLN
0.00015575968
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke RON
лв0.0001862344
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke SEK
kr0.00040463656
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke BGN
лв0.00007153094
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke HUF
Ft0.01415085158
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke CZK
0.00089265534
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke KWD
د.ك0.000012951756
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke ILS
0.00013840602
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke BOB
Bs0.0002920494
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke AZN
0.0000719542
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke TJS
SM0.00039024572
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke GEL
0.00011470346
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke AOA
Kz0.0386182424
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke BHD
.د.ب0.000015914576
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke BMD
$0.000042326
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke DKK
kr0.00027342596
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke HNL
L0.00111232728
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke MUR
0.001946996
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke NAD
$0.00073520262
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke NOK
kr0.0004317252
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke NZD
$0.00007491702
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke PAB
B/.0.000042326
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke PGK
K0.00018073202
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke QAR
ر.ق0.00015406664
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke RSD
дин.0.00429651226
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke UZS
soʻm0.50388087176
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke ALL
L0.00354988162
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke ANG
ƒ0.00007576354
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke AWG
ƒ0.0000761868
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke BBD
$0.000084652
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke BAM
KM0.00007153094
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke BIF
Fr0.124819374
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke BND
$0.0000550238
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke BSD
$0.000042326
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke JMD
$0.0067869741
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke KHR
0.16998375556
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke KMF
Fr0.018073202
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke LAK
0.92013041638
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke LKR
රු0.01290392762
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke MDL
L0.00072419786
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke MGA
Ar0.190657467
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke MOP
P0.000338608
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke MVR
0.0006518204
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke MWK
MK0.0733551906
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke MZN
MT0.0027067477
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke NPR
रु0.0059975942
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke PYG
0.300175992
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke RWF
Fr0.061499678
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke SBD
$0.00034791972
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke SCR
0.00063742956
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke SRD
$0.001629551
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke SVC
$0.00036992924
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke SZL
L0.0007343561
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke TMT
m0.000148141
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke TND
د.ت0.000125242634
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke TTD
$0.00028654702
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke UGX
Sh0.147971696
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke XAF
Fr0.024041168
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke XCD
$0.0001142802
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke XOF
Fr0.024041168
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke XPF
Fr0.004359578
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke BWP
P0.0005692847
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke BZD
$0.00008507526
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke CVE
$0.00405652384
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke DJF
Fr0.007534028
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke DOP
$0.0027215618
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke DZD
د.ج0.00552269648
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke FJD
$0.00009650328
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke GNF
Fr0.36802457
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke GTQ
Q0.00032421716
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke GYD
$0.00885290616
1 Jerry The Turtle(JYAI) ke ISK
kr0.005333076

Sumber Daya Jerry The Turtle

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Jerry The Turtle, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Jerry The Turtle
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Jerry The Turtle

Berapa nilai Jerry The Turtle (JYAI) hari ini?
Harga live JYAI dalam USD adalah 0.000042326 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga JYAI ke USD saat ini?
Harga JYAI ke USD saat ini adalah $ 0.000042326. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Jerry The Turtle?
Kapitalisasi pasar JYAI adalah $ 2.92M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar JYAI?
Suplai beredar JYAI adalah 69.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) JYAI?
JYAI mencapai harga ATH sebesar 0.000320379364794765 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) JYAI?
JYAI mencapai harga ATL 0.0000000524860777 USD.
Berapa volume perdagangan JYAI?
Volume perdagangan 24 jam live JYAI adalah $ 423.62K USD.
Akankah harga JYAI naik lebih tinggi tahun ini?
JYAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga JYAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:54:36 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Jerry The Turtle (JYAI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator JYAI ke USD

Jumlah

JYAI
JYAI
USD
USD

1 JYAI = 0.000042326 USD

Perdagangkan JYAI

JYAI/USDT
$0.000042326
+18.23%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

