Apa yang dimaksud dengan Kodexa (KDX)

Kodexa (KDX) is the official utility token of Mosaic Alpha, an innovative decentralized crypto asset management platform. The token is built on the Binance Smart Chain Network. Users can stake Kodexa (KDX) on Mosaic Alpha to reduce platform fees, maximize earnings from token baskets, advance through the affiliat system, and unlock exclusive benefits in the Affiliate Booster program, with more utilities planned as the ecosystem expands. Kodexa token supports the creation and management of token baskets on the Mosaic Alpha plaform.

Kodexa tersedia di MEXC



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa KDX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Kodexa di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Kodexa dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Kodexa (USD)

Berapa nilai Kodexa (KDX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Kodexa (KDX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kodexa.

Tokenomi Kodexa (KDX)

Memahami tokenomi Kodexa (KDX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KDX sekarang!

Cara membeli Kodexa (KDX)

Ingin mengetahui cara membeli Kodexa? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Kodexa di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

KDX ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Kodexa

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Kodexa, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Kodexa Berapa nilai Kodexa (KDX) hari ini? Harga live KDX dalam USD adalah 0.0149 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga KDX ke USD saat ini? $ 0.0149 . Cobalah Harga KDX ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Kodexa? Kapitalisasi pasar KDX adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar KDX? Suplai beredar KDX adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) KDX? KDX mencapai harga ATH sebesar 0.03729922025269791 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) KDX? KDX mencapai harga ATL 0.014685334263995544 USD . Berapa volume perdagangan KDX? Volume perdagangan 24 jam live KDX adalah $ 198.16K USD . Akankah harga KDX naik lebih tinggi tahun ini? KDX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KDX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Kodexa (KDX)

