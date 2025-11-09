Tokenomi CyberKongz (KONG)

Telusuri wawasan utama tentang CyberKongz (KONG), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 12:47:47 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga CyberKongz (KONG)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk CyberKongz (KONG), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
--
----
Total Suplai:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
--
----
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 3.43M
$ 3.43M$ 3.43M
All-Time High:
$ 0.084
$ 0.084$ 0.084
All-Time Low:
--
----
Harga Saat Ini:
$ 0.00343
$ 0.00343$ 0.00343

Informasi CyberKongz (KONG)

CyberKongz telah membuka jalan bagi proyek-proyek NFT dan konsep utilitas; inovasi perintis seperti pasangan ERC-20, perlindungan smart contract, utilitas pengumpulan kedua, dan banyak lagi. Proyek ini ditujukan bagi para penggemar web3 yang memiliki minat pada NFT dan DeFi. CyberKongz telah bermitra dengan merek-merek web2 besar seperti adidas dan Kawada (nanoblocks), meluncurkan produk fisik dan digital yang terjual habis.

Situs Web Resmi:
https://www.cyberkongz.com
Explorer Blok:
https://etherscan.io/token/0x8db036f007841c21b97eff7dfc2c187241d59baf

Tokenomi CyberKongz (KONG): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi CyberKongz (KONG) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token KONG yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token KONG yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi KONG, jelajahi harga live token KONG!

