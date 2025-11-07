Apa yang dimaksud dengan CyberKongz (KONG)

CyberKongz telah membuka jalan bagi proyek-proyek NFT dan konsep utilitas; inovasi perintis seperti pasangan ERC-20, perlindungan smart contract, utilitas pengumpulan kedua, dan banyak lagi. Proyek ini ditujukan bagi para penggemar web3 yang memiliki minat pada NFT dan DeFi. CyberKongz telah bermitra dengan merek-merek web2 besar seperti adidas dan Kawada (nanoblocks), meluncurkan produk fisik dan digital yang terjual habis.

Tokenomi CyberKongz (KONG)

Memahami tokenomi CyberKongz (KONG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KONG sekarang!

KONG ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya CyberKongz

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai CyberKongz, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang CyberKongz Berapa nilai CyberKongz (KONG) hari ini? Harga live KONG dalam USD adalah 0.00333 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga KONG ke USD saat ini? $ 0.00333 . Cobalah Harga KONG ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar CyberKongz? Kapitalisasi pasar KONG adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar KONG? Suplai beredar KONG adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) KONG? KONG mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) KONG? KONG mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan KONG? Volume perdagangan 24 jam live KONG adalah $ 65.64K USD . Akankah harga KONG naik lebih tinggi tahun ini? KONG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KONG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting CyberKongz (KONG)

