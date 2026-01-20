Mengungkap RongHai: Resep Rahasia 150 Mitra Huawei untuk Keuangan Cerdas

Dalam wawancara ini, Kepala Editor Fintech News Network, Vincent Fong duduk bersama Roger Wang (Huawei) dan Wizard Hee (Netis Technologies) untuk mengungkap bagaimana Program RongHai Huawei membantu bank-bank melewati waktu pengembangan bertahun-tahun.

Dari proyek "Gandalf" di Singapura hingga migrasi sistem perbankan inti dalam waktu kurang dari 10 bulan, kami mengeksplorasi mengapa lebih dari 150 mitra fintech telah bergabung dengan Huawei untuk membangun masa depan infrastruktur perbankan.

