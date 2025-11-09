Tokenomi Lemmy The Bat (LBAI)

Telusuri wawasan utama tentang Lemmy The Bat (LBAI), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 12:26:28 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Lemmy The Bat (LBAI)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Lemmy The Bat (LBAI), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 380.19K
Total Suplai:
$ 69.00B
Suplai yang Beredar:
$ 69.00B
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 380.19K
All-Time High:
$ 0.00012
All-Time Low:
$ 0.000000069696303443
Harga Saat Ini:
$ 0.00000551
Informasi Lemmy The Bat (LBAI)

Token meme kelelawar pertama yang akan terbang dengan AI.

Situs Web Resmi:
https://lemmy-lbai.com
Explorer Blok:
https://etherscan.io/token/0x4ae149fd6059af772b962efac6bf0236872d6940

Tokenomi Lemmy The Bat (LBAI): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Lemmy The Bat (LBAI) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token LBAI yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token LBAI yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi LBAI, jelajahi harga live token LBAI!

Cara Membeli LBAI

Tertarik untuk menambahkan Lemmy The Bat (LBAI) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli LBAI, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga Lemmy The Bat (LBAI)

Menganalisis riwayat harga LBAI membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga LBAI

Ingin mengetahui arah LBAI? Halaman prediksi harga LBAI kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

