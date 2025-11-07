BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Lemmy The Bat hari ini adalah 0.00000597 USD. Lacak informasi harga aktual LBAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LBAI dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Lemmy The Bat hari ini adalah 0.00000597 USD. Lacak informasi harga aktual LBAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LBAI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang LBAI

Info Harga LBAI

Penjelasan LBAI

Situs Web Resmi LBAI

Tokenomi LBAI

Prakiraan Harga LBAI

Riwayat LBAI

Panduan Membeli LBAI

Konverter LBAI ke Mata Uang Fiat

Spot LBAI

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Lemmy The Bat

Harga Lemmy The Bat(LBAI)

Harga Live 1 LBAI ke USD:

$0.0000057
$0.0000057$0.0000057
-0.52%1D
USD
Grafik Harga Live Lemmy The Bat (LBAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:44:35 (UTC+8)

Informasi Harga Lemmy The Bat (LBAI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0000054
$ 0.0000054$ 0.0000054
Low 24 Jam
$ 0.000007
$ 0.000007$ 0.000007
High 24 Jam

$ 0.0000054
$ 0.0000054$ 0.0000054

$ 0.000007
$ 0.000007$ 0.000007

$ 0.000142961223304784
$ 0.000142961223304784$ 0.000142961223304784

$ 0.000000069696303443
$ 0.000000069696303443$ 0.000000069696303443

+1.87%

-0.52%

-10.37%

-10.37%

Harga aktual Lemmy The Bat (LBAI) adalah $ 0.00000597. Selama 24 jam terakhir, LBAI diperdagangkan antara low $ 0.0000054 dan high $ 0.000007, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLBAI adalah $ 0.000142961223304784, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000000069696303443.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LBAI telah berubah sebesar +1.87% selama 1 jam terakhir, -0.52% selama 24 jam, dan -10.37% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Lemmy The Bat (LBAI)

No.2580

$ 411.93K
$ 411.93K$ 411.93K

$ 20.88K
$ 20.88K$ 20.88K

$ 411.93K
$ 411.93K$ 411.93K

69.00B
69.00B 69.00B

69,000,000,000
69,000,000,000 69,000,000,000

69,000,000,000
69,000,000,000 69,000,000,000

100.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Lemmy The Bat saat ini adalah $ 411.93K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 20.88K. Suplai beredar LBAI adalah 69.00B, dan total suplainya sebesar 69000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 411.93K.

Riwayat Harga Lemmy The Bat (LBAI) USD

Pantau perubahan harga Lemmy The Bat untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000000298-0.52%
30 Days$ -0.00001391-69.97%
60 Hari$ -0.00004813-88.97%
90 Hari$ -0.00004403-88.06%
Perubahan Harga Lemmy The Bat Hari Ini

Hari ini, LBAI tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000000298 (-0.52%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Lemmy The Bat 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00001391 (-69.97%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Lemmy The Bat 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LBAI terlihat mengalami perubahan $ -0.00004813 (-88.97%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Lemmy The Bat 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00004403 (-88.06%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Lemmy The Bat (LBAI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Lemmy The Bat sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Lemmy The Bat (LBAI)

Token meme kelelawar pertama yang akan terbang dengan AI.

Lemmy The Bat tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Lemmy The Bat Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LBAI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Lemmy The Bat di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Lemmy The Bat dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Lemmy The Bat (USD)

Berapa nilai Lemmy The Bat (LBAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Lemmy The Bat (LBAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Lemmy The Bat.

Cek prediksi harga Lemmy The Bat sekarang!

Tokenomi Lemmy The Bat (LBAI)

Memahami tokenomi Lemmy The Bat (LBAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LBAI sekarang!

Cara membeli Lemmy The Bat (LBAI)

Ingin mengetahui cara membeli Lemmy The Bat? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Lemmy The Bat di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LBAI ke Mata Uang Lokal

1 Lemmy The Bat(LBAI) ke VND
0.15710055
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke AUD
A$0.0000091938
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke GBP
0.0000045372
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke EUR
0.0000051342
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke USD
$0.00000597
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke MYR
RM0.0000249546
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke TRY
0.0002518743
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke JPY
¥0.00090744
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke ARS
ARS$0.0086646789
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke RUB
0.0004850028
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke INR
0.0005293599
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke IDR
Rp0.0994999602
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke PHP
0.0003519912
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke EGP
￡E.0.000282381
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke BRL
R$0.0000319395
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke CAD
C$0.0000084177
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke BDT
0.0007283997
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke NGN
0.0085898748
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke COP
$0.0228735177
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke ZAR
R.0.0001037586
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke UAH
0.0002510982
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke TZS
T.Sh.0.01466829
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke VES
Bs0.00135519
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke CLP
$0.00562971
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke PKR
Rs0.0016873608
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke KZT
0.0031403991
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke THB
฿0.0001933086
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke TWD
NT$0.0001850103
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke AED
د.إ0.0000219099
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke CHF
Fr0.000004776
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke HKD
HK$0.0000463869
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke AMD
֏0.002282928
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke MAD
.د.م0.000055521
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke MXN
$0.0001108629
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke SAR
ريال0.0000223875
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke ETB
Br0.0009187233
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke KES
KSh0.0007709658
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke JOD
د.أ0.00000423273
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke PLN
0.0000219696
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke RON
лв0.000026268
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke SEK
kr0.0000571329
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke BGN
лв0.0000100893
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke HUF
Ft0.0019973232
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke CZK
0.0001258476
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke KWD
د.ك0.00000182682
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke ILS
0.0000195219
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke BOB
Bs0.000041193
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke AZN
0.000010149
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke TJS
SM0.0000550434
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke GEL
0.0000161787
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke AOA
Kz0.0054720423
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke BHD
.د.ب0.00000224472
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke BMD
$0.00000597
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke DKK
kr0.0000386259
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke HNL
L0.0001572498
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke MUR
0.0002744409
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke NAD
$0.0001036989
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke NOK
kr0.000060894
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke NZD
$0.0000105669
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke PAB
B/.0.00000597
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke PGK
K0.000025074
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke QAR
ر.ق0.0000217308
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke RSD
дин.0.0006063132
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke UZS
soʻm0.0719276943
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke ALL
L0.0005005845
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke ANG
ƒ0.0000106863
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke AWG
ƒ0.000010746
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke BBD
$0.00001194
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke BAM
KM0.0000100893
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke BIF
Fr0.01760553
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke BND
$0.000007761
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke BSD
$0.00000597
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke JMD
$0.0009572895
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke KHR
0.0239758782
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke KMF
Fr0.0025074
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke LAK
0.1297826061
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke LKR
රු0.0018200739
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke MDL
L0.00010149
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke MGA
Ar0.026891865
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke MOP
P0.00004776
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke MVR
0.000091938
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke MWK
MK0.0103645767
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke MZN
MT0.0003817815
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke NPR
रु0.000845949
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke PYG
0.04233924
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke RWF
Fr0.00866247
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke SBD
$0.0000491331
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke SCR
0.0000861471
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke SRD
$0.000229845
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke SVC
$0.0000521778
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke SZL
L0.0001036392
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke TMT
m0.000020895
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke TND
د.ت0.00001766523
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke TTD
$0.0000404169
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke UGX
Sh0.02087112
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke XAF
Fr0.00339096
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke XCD
$0.000016119
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke XOF
Fr0.00339096
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke XPF
Fr0.00061491
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke BWP
P0.0000802965
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke BZD
$0.0000119997
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke CVE
$0.0005721648
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke DJF
Fr0.00105669
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke DOP
$0.0003839307
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke DZD
د.ج0.0007795626
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke FJD
$0.0000136116
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke GNF
Fr0.05190915
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke GTQ
Q0.0000457302
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke GYD
$0.0012486852
1 Lemmy The Bat(LBAI) ke ISK
kr0.00075222

Sumber Daya Lemmy The Bat

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Lemmy The Bat, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Lemmy The Bat
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Lemmy The Bat

Berapa nilai Lemmy The Bat (LBAI) hari ini?
Harga live LBAI dalam USD adalah 0.00000597 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LBAI ke USD saat ini?
Harga LBAI ke USD saat ini adalah $ 0.00000597. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Lemmy The Bat?
Kapitalisasi pasar LBAI adalah $ 411.93K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LBAI?
Suplai beredar LBAI adalah 69.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LBAI?
LBAI mencapai harga ATH sebesar 0.000142961223304784 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LBAI?
LBAI mencapai harga ATL 0.000000069696303443 USD.
Berapa volume perdagangan LBAI?
Volume perdagangan 24 jam live LBAI adalah $ 20.88K USD.
Akankah harga LBAI naik lebih tinggi tahun ini?
LBAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LBAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:44:35 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Lemmy The Bat (LBAI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator LBAI ke USD

Jumlah

LBAI
LBAI
USD
USD

1 LBAI = 0.00000597 USD

Perdagangkan LBAI

LBAI/USDT
$0.0000057
$0.0000057$0.0000057
-0.52%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,330.03
$101,330.03$101,330.03

-0.66%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,324.73
$3,324.73$3,324.73

+0.75%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.51
$156.51$156.51

+0.37%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0534
$1.0534$1.0534

+22.77%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,330.03
$101,330.03$101,330.03

-0.66%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,324.73
$3,324.73$3,324.73

+0.75%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.51
$156.51$156.51

+0.37%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2229
$2.2229$2.2229

-0.51%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0313
$1.0313$1.0313

+1.49%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.66
$30.66$30.66

+104.40%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0817
$0.0817$0.0817

+63.40%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.017400
$0.017400$0.017400

+1,640.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009621
$0.009621$0.009621

+350.84%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.215
$4.215$4.215

+321.50%

Logo Filecoin

Filecoin

FIL

$2.278
$2.278$2.278

+65.19%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0817
$0.0817$0.0817

+63.40%