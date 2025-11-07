BursaDEX+
Harga live Love Earn Enjoy hari ini adalah 0.77 USD. Lacak informasi harga aktual LEE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LEE dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Love Earn Enjoy(LEE)

$0.77
Grafik Harga Live Love Earn Enjoy (LEE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:58:35 (UTC+8)

Informasi Harga Love Earn Enjoy (LEE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
0.00%

Harga aktual Love Earn Enjoy (LEE) adalah $ 0.77. Selama 24 jam terakhir, LEE diperdagangkan antara low $ 0.769 dan high $ 0.77, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLEE adalah $ 3.0259402112229754, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.6890666926565885.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LEE telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan 0.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Love Earn Enjoy (LEE)

No.4123

BSC

Kapitalisasi Pasar Love Earn Enjoy saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 199.89K. Suplai beredar LEE adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 7000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.39B.

Riwayat Harga Love Earn Enjoy (LEE) USD

Pantau perubahan harga Love Earn Enjoy untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ -0.735-48.84%
60 Hari$ -0.8-50.96%
90 Hari$ -1.264-62.15%
Perubahan Harga Love Earn Enjoy Hari Ini

Hari ini, LEE tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Love Earn Enjoy 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.735 (-48.84%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Love Earn Enjoy 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LEE terlihat mengalami perubahan $ -0.8 (-50.96%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Love Earn Enjoy 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -1.264 (-62.15%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Love Earn Enjoy (LEE)?

Lihat halaman Riwayat Harga Love Earn Enjoy sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Love Earn Enjoy (LEE)

Cheelee is a short video platform with GameFi mechanics that rewards all users for watching the feed. Users are able to enjoy their favorite content on smart feed, based on preferences.

Love Earn Enjoy tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Love Earn Enjoy Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LEE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Love Earn Enjoy di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Love Earn Enjoy dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Love Earn Enjoy (USD)

Berapa nilai Love Earn Enjoy (LEE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Love Earn Enjoy (LEE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Love Earn Enjoy.

Cek prediksi harga Love Earn Enjoy sekarang!

Tokenomi Love Earn Enjoy (LEE)

Memahami tokenomi Love Earn Enjoy (LEE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LEE sekarang!

Cara membeli Love Earn Enjoy (LEE)

Ingin mengetahui cara membeli Love Earn Enjoy? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Love Earn Enjoy di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LEE ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Love Earn Enjoy

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Love Earn Enjoy, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Love Earn Enjoy
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Love Earn Enjoy

Berapa nilai Love Earn Enjoy (LEE) hari ini?
Harga live LEE dalam USD adalah 0.77 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LEE ke USD saat ini?
Harga LEE ke USD saat ini adalah $ 0.77. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Love Earn Enjoy?
Kapitalisasi pasar LEE adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LEE?
Suplai beredar LEE adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LEE?
LEE mencapai harga ATH sebesar 3.0259402112229754 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LEE?
LEE mencapai harga ATL 0.6890666926565885 USD.
Berapa volume perdagangan LEE?
Volume perdagangan 24 jam live LEE adalah $ 199.89K USD.
Akankah harga LEE naik lebih tinggi tahun ini?
LEE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LEE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:58:35 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Love Earn Enjoy (LEE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

