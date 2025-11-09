Tokenomi LINEA (LINEA)
Tokenomi & Analisis Harga LINEA (LINEA)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk LINEA (LINEA), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi LINEA (LINEA)
Linea adalah platform Layer 2 yang dibangun berdasarkan prinsip dasar untuk memperkuat Ethereum dan seluruh perekonomian ETH. Setiap aspek desainnya—mulai dari mekanisme pembakaran ETH yang produktif, dan imbal hasil asli yang efisien modal, hingga teknologi zk yang setara dengan Ethereum—meningkatkan nilai dan utilitas Ethereum Mainnet. Semua ini didukung oleh dana ekosistem terbesar di dunia, yang dikelola oleh para pengembang Ethereum paling tepercaya. Dengan infrastruktur berkelas institusional dan integrasi mendalam di seluruh DeFi, Linea adalah rantai terbaik untuk modal ETH, di mana setiap transaksi dan setiap blok memperkuat Ethereum.
Tokenomi LINEA (LINEA): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi LINEA (LINEA) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token LINEA yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token LINEA yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi LINEA, jelajahi harga live token LINEA!
Cara Membeli LINEA
Tertarik untuk menambahkan LINEA (LINEA) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli LINEA, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.
Riwayat Harga LINEA (LINEA)
Menganalisis riwayat harga LINEA membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.
Prediksi Harga LINEA
Ingin mengetahui arah LINEA? Halaman prediksi harga LINEA kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
